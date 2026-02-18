English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • अमीषा पटेलच्या भावासोबत MMS Leak ; एका रात्रीत चर्चेचा विषय बनली राजघराण्याची मुलगी

अमीषा पटेलच्या भावासोबत MMS Leak ; एका रात्रीत चर्चेचा विषय बनली राजघराण्याची मुलगी

Ameesha Patel's brother MMS Leak : अमीषा पटेलच्या भावासोबत व्हिडीओ समोर आल्यानंतर राजघराण्याची लेक झाली विवादात  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 18, 2026, 08:03 AM IST
अमीषा पटेलच्या भावासोबत MMS Leak ; एका रात्रीत चर्चेचा विषय बनली राजघराण्याची मुलगी

मुंबई : बॉलिवूडमध्ये अनेक अशी अभिनेत्री आहेत ज्या राजघराण्याशी संबंधित आहेत आणि ज्यांनी आपल्या अभिनयाने सिनेमात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्यामध्ये एक प्रमुख नाव आहे अभिनेत्री Riya Sen याचे. रिया सेन ही त्रिपुराच्या राजघराण्याशी संबंधित असून, तिच्या कुटुंबाची चित्रपटसृष्टीतही लांबची ओळख आहे. तिची आजी Suchitra Sen बंगाली चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री होती, तर तिची आई Moonmoon Sen देखील उल्लेखनीय अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते. रियाची बहीण Raima Sen सुद्धा बॉलिवूडमध्ये सक्रिय आहे. या कुटुंबात जन्मलेली रिया स्वतःसुद्धा लहान वयापासून अभिनयात रुची घेतली.

रिया सेनने बालकलाकार म्हणून अभिनयास सुरुवात केली. लहानपणीच तिने आपल्या आईच्या सिनेमात ऑनस्क्रीन मुलीची भूमिका साकारली. त्याचबरोबर, फाल्गुनी पाठकच्या ‘याद पिया की आने लगी’ या गाण्यात लीड अभिनेत्री म्हणून काम करत तिने चाहत्यांवर आपला प्रभाव दाखवला. या अनुभवांनंतरच रियाने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. तिचा पहिला सिनेमा कमी बजेटमध्ये बनला, पण कॉलेज जीवनावर आधारित हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर हिट ठरला. त्यानंतर झंकार बीट्स या सिनेमामध्ये दिसून ती हिट ठरली, आणि तिचा करिअर हळूहळू उच्च शिखरावर पोहोचला.

पण रियाच्या करिअरला मोठा फटका बसला जेव्हा अमीषा पटेलच्या भावासोबत तिचा एक अश्लील व्हिडीओ लीक झाला. या व्हिडीओमुळे अभिनेत्रीवर सर्व स्तरातून टीका झाली आणि तिचा करिअर काही काळासाठी मंदावला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओने तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यावर मोठा परिणाम केला.

व्हिडीओ लीक झाल्यानंतरही रिया अनेक सिनेमांमध्ये दिसली. ‘मनी मनी’ आणि ‘कयामत’ या सिनेमांमध्ये काम केले, पण बॉक्स ऑफिसवर दोन्ही सिनेमे अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरली नाहीत. सध्या रिया ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहे आणि डिजिटल माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत आहे. या माध्यमामुळे तिने आपल्या अभिनयाला नवीन दिशा दिली आणि आपल्या चाहत्यांशी थेट संपर्क साधला.

रिया सेनच्या प्रवासातून दिसते की, राजघराण्याची पारंपरिक ओळख, अभिनय कौशल्य आणि बॉलिवूडमधील अनुभव असूनही, वैयक्तिक आयुष्यातील अनपेक्षित घटना किंवा घडामोडी करिअरवर मोठा प्रभाव टाकू शकतात. तिचा प्रवास हे दाखवतो की कलाकाराच्या करिअरला फक्त प्रतिभा नाही, तर मानसिक ताकद, चिकाटी आणि परिस्थितीशी सामना करण्याची क्षमता देखील आवश्यक आहे.

या प्रवासामुळे रिया सेन एक उदाहरण ठरते की, कितीही अडथळे आले तरी कलाकाराने आपली कला आणि निष्ठा टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे, आणि प्रत्येक परिस्थितीत स्वतःची ओळख कायम ठेवली पाहिजे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

