'शहरात मराठी माणसांनाच...', राज ठाकरेंनी लिहिलेला 'पुन्हा शिवाजीराजे...'चा Review वाचाच! आवर्जून पाहण्याचा सल्ला

MNS Chief Raj Thackeray On Punha Shivaji Raje Bhosale: राज ठाकरेंनी सध्य परिस्थितीवर भाष्य करतच या शुक्रवारी प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटाचा सविस्तर रिव्ह्यू दिला आहे. त्यांनी हा चित्रपट का पाहिला पाहिजे याबद्दल सांगितलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 2, 2025, 01:57 PM IST
राज ठाकरेंनी केलेली पोस्ट चर्चेत

MNS Chief Raj Thackeray On Punha Shivaji Raje Bhosale: महेश मांजरेकर दिग्दर्शित 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपट शुक्रवारी, 31 ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चित्रपटाने सुरुवातीच्या दोन दिवसांमध्ये समाधानकारक कमाई केली असून चित्रपटाचं सर्वत्र कौतुक होत असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन या चित्रपटाचा एक छोटा रिव्ह्यू पोस्ट केला आहे. राज ठाकरेंनी हा चित्रपट का पाहायला पाहिजे याची कारणं सांगितली आहेत.

...तर या चित्रपटाला पर्याय नाही!

"मी दोन दिवसांपूर्वी, माझे मित्र आणि एक उत्तम दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचा, 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा चित्रपट पाहिला. समकालीन सिनेमा हा शब्द सहज वापरला जातो पण तो अनेकदा असतोच असं नाही. पण खरा समकालीन किंवा आत्ताच्या परिस्थितीवरचा चित्रपट बघायचा असेल तर 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाला पर्याय नाही," अशा शब्दांमध्ये राज ठाकरेंनी या चित्रपटाचं कौतुक केलं आहे.

धर्माच्या नावावर लोकांना...

"आज फक्त मोठे मोठे महामार्ग, पूल (ज्यावर काही महिन्यात खड्डे पडतात) आणि चमकदार घोषणा म्हणजे 'विकास' अशी कल्पना सत्ताधाऱ्यांनी रुजवली आहे. यात बाकी कोणाचा विकास होतो की नाही माहित नाही पण सत्ताधाऱ्यांचा विकास नक्की होतो. हे केलं आणि धर्माच्या नावावर लोकांना आंधळं केलं की मग शेतकरी असो की इथला मराठी माणूस यांना हवं तसं वापरून फेकून द्यायला हे मोकळे," असा खोचक टोला राज ठाकरेंनी लगावला आहे.

एका बाजूला ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला...

"या राज्यातील शेतकरी तर पार हतबल आहे. एका बाजूला पाऊस झोडपतो आणि दुसऱ्या बाजूला सरकारी यंत्रणा अनास्थेने झोडपते. याच महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना एकत्र करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य उभं केलं, त्याच महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करतो हे भीषण दुर्दैव आहे. एका बाजूला ग्रामीण भागात शेतकऱ्याला इतकं जेरीस आणायचं की त्याला जमीन विकावीच लागेल आणि दुसरीकडे शहरात मराठी माणसांनाच घरं नाकारायची, त्यांच्या भाषेचा अपमान करणाऱ्यांना अभय द्यायचं, त्यांनी काय खायचं? काय नाही खायचं यावर बंधन आणणाऱ्यांचे लाड करायचे हे सुरु आहे," अशा शब्दांमध्ये राज यांनी सध्य परिस्थितीवर भाष्य केलं आहे.

...म्हणून हा चित्रपट जरूर पहा

"हे सगळं मराठी माणसाला दिसत नाहीये का? दिसत असेल ही पण जोपर्यंत तुमच्या मनात याविरोधात चीड निर्माण होणार नाही, आग निर्माण होणार नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणं सोडा अजून भीषण होईल. या सिनेमातून ही चीड महेश मांजरेकर, त्यांचे कलाकार आणि त्यांचे लेखक यांनी उत्तम मांडली आहे. हा फक्त चित्रपट नाही तर या टीमच्या मनातील अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता महाराष्ट्रातील जनतेने अनुभवयाला हवी. त्यासाठी माझं तुम्हाला आवाहन आहे की 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा चित्रपट जरूर पहा," असं राज यांनी पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे. 

मनसेकडून मोफत शो

'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाचे मनसेकडून स्पेशल शो मोफत दाखवण्यात येत आहेत. सर्व मराठी बांधवांसाठी हा चित्रपट मोफत दाखवला जातोय. गुरूवारी पार पडलेल्या मेळाव्यात राज ठाकरेंनी विभागप्रमुखांना आपल्या भागात मराठी चित्रपटाचे स्क्रीनिंग करा अशा सूचना दिल्या होत्या. आता याचा पहिला कार्यक्रम मुंबईतील चेंबूरमध्ये पार पडला. चित्रपटाच्या स्क्रिनिंग वेळी दिग्दर्शक आणि चित्रपटातील कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेले. दुपारी 1.10 मिनिटांनी क्यूबिक मॉल येथे चित्रपटाचा पहिला मोफत शो दाखवण्यात आला. मनसेचे चेंबूर विभागध्यक्ष माऊली थोरवे यांच्याकडून चित्रपटाच्या मोफत शोचे आयोजन करण्यात आले.

