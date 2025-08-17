आईला अखेरचा निरोप देताना तेजस्विनीला अश्रू अनावर; राज ठाकरेंनी घेतले अंत्यदर्शन

Actress Jyoti Chandekar Last Tributes : मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी शनिवारी दीर्घ आजाराने निधन झाले. अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ज्योती चांदेकर यांची कन्या. तेजस्विनीनेच आपल्या आईला अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांना मुखाग्नी दिला. आज 17 ऑगस्ट रोजी 11 वाजता त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे देखील उपस्थित होते. तेजस्विनी पंडितचा जन्मदात्रीला मुखाग्नी देताना अश्रूचा बांध फुटला. यावेळी राज ठाकरे देखील गहीवरले.
तेजस्विनी पंडीतने आपल्या इंस्टाग्रामवरुन आईच्या निधनाची माहिती दिली होती. यावेळी तिने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या होत्या. ज्योती चांदेकर यांच्या निधनाने संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीवर शोककळा पसरली होती. अनेक कलाकारांनी आपल्या भावना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या होत्या.
ज्योती चांदेकर यांची तब्बेत गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून बरी नव्हती. त्यांना पुण्यातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी 'ठरलं तर मग' च्या सेटवर त्यांना चक्कर येऊन बेशुद्ध झाल्या होत्या, त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तसेच त्यांना शरीरातील सोडियम कमी झाल्याने त्रास झाला होता आणि त्यामुळे त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्या दोन आठवडे आयसीयूमध्ये होत्या आणि पूर्ण बऱ्या झाल्यावरच दोन महिन्यांनी त्या सेटवर परतल्या देखील होत्या.
(हे पण वाचा - 'ठरलं तर मग' फेम पूर्णा आजींनी घेतला जगाचा निरोप, ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं वयाच्या 68 व्या वर्षी निधन)
गेल्या काही दिवसांपासून ज्योती चांदेकर रुग्णालयात दाखल होत्या. त्यांच्या मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तसेच त्यांचं नंतर गुडघ्याचं देखील ऑपरेशनदेखील झालं होतं. तसेच त्यांना इतरी आरोग्याशी निगडीत तक्रारी होत्या. ज्योती चांदेकर यांना पित्ताचा त्रास असल्यामुळे पित्ताशयाची देखील एक शस्त्रक्रिया केली होती. या सगळ्यामुळे त्यांची तब्बेत सतत बिघडत होती. त्यामुळे त्या पुण्याला गेल्या होत्या.
(हे पण वाचा - तब्येत बिघडल्याचं निमित्त अन्.... ज्योती चांदेकरांच्या निधनाचं कारण समोर)
ज्योती चांदेकर यांची शेवटची मालिका ज्या वाहिनीवर प्रसारीत करण्यात आली त्या वाहिनीने सोशल माडियावरुन शोक व्यक्त केला आहे. समृद्धी केळकर, समीर परांजपे, सुरेखा कुडाची तसेच 'ठरलं तर मग' मालिकेच्या कलाकार यांच्यासह अनेक मराठी कलाकारांनीही त्यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केलं आहे.