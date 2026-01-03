English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोहब्बत नहीं, मौत का जश्न…' मेरे पिया घर आयेंगे' गाण्याचं रहस्य!

Kailash Kher : इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये नव्या जोडप्यांनं वापरलेलं कैलाश खेरचं 'हे' गाणं, पण त्याचा गूढ अर्थ आहे मृत्यूनंतरची वेदना!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 3, 2026, 11:17 AM IST
सुफी संगीतापासून शास्त्रीय संगीतापर्यंत, प्रेम आणि आपुलकीने भरलेली गाणी फक्त शब्दांचे खेळ नसतात, तर ते भावना असतात. या गाण्यांच्या प्रत्येक ओळीत लपलेला मोठा अर्थ असतो, आणि ते गायक कैलाश खेर यांच्या गाण्यांमध्ये अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. 700 हून अधिक गाण्यांना आपला आवाज देणारे कैलाश खेर यांना आज कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. त्यांची गाणी, जसे की ‘अल्लाह के बंदे हंस दे’ आणि ‘रब्बा इश्क न होवे’, रसिकांच्या मनावर राज्य करत आली आहेत.

पण, त्यांच्या गाण्यांमध्ये एक गाणं असं आहे, ‘आज मेरे पिया घर आवेंगे’, ज्याचा अर्थ आजपर्यंत कोणालाही समजलेला नाही. हे गाणं रोमँटिक गाणं नाही, तर ते एक स्पिरिचुअल (आध्यात्मिक) गाणं आहे. प्रत्येक लग्नात किंवा उत्सवात ‘आज मेरे पिया घर आवेंगे’ हे गाणं वाजतं, आणि अनेक इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्येही हे गाणं वापरलं जातं. लोकांना असं वाटतं की नवरी पूर्ण शृंगार करून तिच्या नवऱ्याची प्रतीक्षा करत आहे, पण या गाण्याचा खरा अर्थ त्यापेक्षा वेगळा आहे.

आध्यात्मिक मिलनाचं प्रतीक

हे गाणं आत्मा आणि परमात्मा यांचं मिलन दर्शवते. गाण्याच्या पहिल्या ओळींमध्ये, ‘हे री सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, आज उतरेगी पी की सवारी’ याचा अर्थ असा आहे की, शरीर सोडलेला आत्मा त्याच्या परम अस्तित्वाला, म्हणजेच परमात्म्याला भेटण्यासाठी उत्सुक आहे. आत्मा स्वतःचं शृंगार करत आहे, वाईट कर्मापासून मुक्त होत, त्याच्या परमात्म्याच्या भेटीस तयार आहे.

कैलाश खेर यांना मिळालेली प्रेरणा

कैलाश खेर यांनी स्वतः सांगितले की, ‘आज मेरे पिया घर आवेंगे’ गाण्याची प्रेरणा त्यांना त्यांच्या वडिलांच्या निधनापासून मिळाली. कैलाश खेर म्हणाले, '21 नोव्हेंबर रोजी, माझे वडील जोर जोरात 'हरे राम' आणि देवाचे भजन गात होते. ते देवात मग्न होते आणि ओठांवर फक्त देवाचं नाव होतं. मी त्यांना विचारलं बाबा, तुम्ही ठिक आहात ना? पण त्याच क्षणी त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. त्यांच्या चेहऱ्यावर सुख आणि शांती होती, जसं की ते परमात्म्याशी भेटून पूर्ण झाले आहेत.'

वडिलांच्या मृत्यूचं दुःख आणि गाण्याची गाढ आठवण

वडिलांच्या मृत्यूनंतर कैलाश खेर यांना दुःख झालं होतं, कारण संगीताचं ज्ञान त्यांना वडिलांकडूनच मिळालं होतं. त्याच दिवशी, वडिलांच्या निधनाच्या दुःखातही, कैलाश खेर यांनी संगीताच्या कार्यक्रमात भाग घेतला होता. कैलाश खेर यांनी सांगितले, “वडिलांना त्यांच्या मृत्यूची चाहूल लागली होती, की ते आज परमात्म्याला भेटणार आहेत आणि ते आनंदी होते.” वडिलांच्या निधनानंतर, कैलाश खेर यांनी आत्मा आणि परमात्म्यामधील नातं शब्दांत व्यक्त केलं आणि ‘आज मेरे पिया घर आवेंगे’ हे गाणं तयार केलं. त्यांचे म्हणणे आहे की, “हे गाणं माझ्यासाठी खूप खास आहे, कारण ते मला माझ्या वडिलांची आठवण करून देतं.”

गाण्याचा आध्यात्मिक अर्थ

कैलाश खेर यांच्या गाण्याचा खरा अर्थ आता स्पष्ट झाला आहे. ‘आज मेरे पिया घर आवेंगे’ गाणं केवळ एक रोमँटिक गाणं नाही, तर ते एक आध्यात्मिक गाणं आहे ज्यामध्ये आत्म्याचा परमात्म्याशी मिलन दर्शवला आहे. यामुळे, संगीताच्या माध्यमातून कैलाश खेर यांनी आपला आंतरिक अनुभव व्यक्त केला आहे, जो रसिकांच्या मनाला स्पर्श करतो.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

