'वयाचा थोडा विचार करा...' आशा भोसलेंवर मोहम्मद रफी यांच्या मुलाची टीका, गंभीर आरोप करत म्हणाले....

मोहम्मद रफी यांचे पुत्र शाहिद रफी यांनी लता मंगेशकर आणि त्यांची बहीण आशा भोसले यांच्यावर मत्सर आणि असुरक्षिततेमुळे रफी ​​यांचे करिअर उद्ध्वस्त केल्याचा थेट आरोप केला आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 7, 2025, 08:50 AM IST
मोहम्मद रफी यांचे पुत्र शाहिद रफी यांनी लता मंगेशकर आणि त्यांची बहीण प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांच्यावर मत्सर आणि असुरक्षिततेमुळे रफी ​​यांचे करिअर उद्ध्वस्त केल्याचा थेट आरोप केला आहे. पत्रकार विकी लालवाणी यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे की, लता मंगेशकर जेव्हा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा सन्मान जिंकणार होते तेव्हा त्यांनी हस्तक्षेपही केला होता. शाहिद म्हणाले की त्यांच्या वडिलांना त्यांच्या काळातील पुरुष गायकांशी कोणतीही अडचण नव्हती, परंतु महिलांच्या बाबतीत, प्रकरण पूर्णपणे वेगळे होते.

ते म्हणाले, "रफी साहेब त्यांच्यापेक्षा वरचे होते याचा त्यांना हेवा वाटत होता. त्यांना सर्वजण त्यांच्यापेक्षा खालच्या पदावर हवे होते. लोक त्यांना नंबर वन म्हणत होते आणि त्यांना ते आवडत नव्हते. मी कुठेतरी ऐकले आहे की ते नऊ वर्षे घरी बसून दुःखी होते. १९७० च्या दशकात त्यांनी गायलेले कोणतेही गाणे ऐका." शाहिद म्हणाला की त्याच्या वडिलांचा हा छोटासा ब्रेक स्वतःहून लादण्यात आला होता. काही वर्षांनी ते इंडस्ट्रीत परतले.

लता मंगेशकरांनी सांगितलेलं की, रफी साहेबांनी त्यांची माफी मागितली होती, पण खरं तर हे उलट होतं. त्यांनी रफी साहेबांची माफी मागितली होती, असा खुलाही त्यांनी केला. रफी साहेबांच्या करिअरला उतरती कळा लागली, तेव्हा ते माझ्याकडे आले अन् माफी मागितली, असं लता मंगेशकर म्हणाल्या होत्या. पण अत्यंत खोटं आहे. उलट दोन जणं रफीसाहेबांकडे आले होते, ते म्हणाले की, इंडस्ट्रीत नवीन गायिका येत आहेत, लताजींना माफ करा, असं म्हणाले होते. असंही शाहिद रफींनी म्हटलंय. वडिलांबद्दल एक शब्दही ऐकून घेणार नाही, असंही ते म्हणाले.

लता मंगेशकर यांनी त्यांच्या वडिलांनी माफी मागितल्याचा खोटा दावा केला, तर प्रत्यक्षात माफी त्यांनी मागितली होती, असंही शाहिद यांनी या वेळी सांगितलं. आशा भोसले यांच्यावरही त्यांनी जोरदार टीका केली आणि त्यांना वयाचा तरी विचार करायला हवा होता, असं म्हटलं.

पुढे रफी म्हणाले की, अनेकजण त्यांच्यावर जळायचे, कारण ते त्यांच्यापेक्षा वरचढच होते. हीच त्यांची स्पर्धा होती. रफी साहेबांना त्यांच्यापेक्षा जास्त मान मिळायचा. शाहिद पुढं म्हणाले की, लोक अनेक गोष्टी बोलतात ज्यामुळं दुःख होतं. काही लोक बोलतात की,रफी साहेबांना जे दिलं जायचं ते ते गायचे, त्यांच्या गाण्यात वेगळेपण नसायचं.

वडिलांबद्दल काहीही चुकीचे...

शाहिद म्हणाला की, त्याचे वडील १९६० च्या दशकात यशाच्या शिखरावर होते. तो म्हणाला, "त्या काळात त्याच्याकडे आमच्यासाठी वेळही नव्हता. माझ्या वडिलांबद्दल कोणीही वाईट बोलले तरी मी कधीही सहन करणार नाही. मी गप्प बसणार नाही, मग तो कोणीही असो. माझे वडील होते आणि त्यांची भूमिका मला माहित होती". ते पुढे म्हणाले की जेव्हा त्याला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डकडून सन्मान मिळणार होता तेव्हा लता मंगेशकर यांनी 'हस्तक्षेप' केला होता.

शाहिद रफी यांनी आपल्या वडिलांबद्दल काय भावना व्यक्त केली?
शाहिद यांनी सांगितले की, ते आपल्या वडिलांबद्दल कोणतेही चुकीचे विधान सहन करणार नाहीत. त्यांनी मोहम्मद रफी यांच्या यशाचा आणि त्यांच्या गायनातील योगदानाचा अभिमान व्यक्त केला आणि कोणत्याही टीकेला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी दर्शवली.

या आरोपांबाबत लता मंगेशकर किंवा आशा भोसले यांचे प्रत्युत्तर आहे का?
प्रश्नामध्ये लता मंगेशकर किंवा आशा भोसले यांचे या आरोपांबाबत कोणतेही प्रत्युत्तर नमूद नाही. तसेच, उपलब्ध माहितीमध्ये याबाबत त्यांचे कोणतेही अधिकृत विधान समाविष्ट नाही.

शाहिद रफी यांनी कोणत्या मुलाखतीत हे आरोप केले?
शाहिद रफी यांनी पत्रकार विकी लालवाणी यांना दिलेल्या मुलाखतीत हे सर्व आरोप केले आहेत.

