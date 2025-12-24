21 व्या दशकातला असा गायक, ज्याची गाणी ऐकून मोहम्मद रफींची येईल आठवण!

Mohammed Rafi: पार्श्वगायक मोहम्मद रफी हे भारतातील दिग्गज गायकांपैकी एक होते. त्यांचा सुमधूर आवाज एकून लोकं आजही तृप्त होतात. त्यांच्या आवाजाने भारतासह जगभरातील चाहत्यांना भूरळ घातली होती. मोहम्मद रफी आज या जगात नसले तरी त्यांची गाणी आजही अनेकांच्या मनात तसेच ओठांवर आहेत. त्यांनी 7000 हुन अधिक गाण्यांना त्यांचा मंत्रमुग्ध करणारा आवाज दिला.
मोहम्मद रफींनी गायलेले सेड सॉन्ग खरंच खूप खास आहेत. काही लोकं सांगताता, जर तुम्ही महोम्मद रफींना ऐकलं तर तुम्ही अरिजीत सिंगला विसरुन जाणार. तर काही संगीतप्रेमी त्याला 21 व्या दशकातील मोहम्मद रफी म्हणतात.रफींजींनी गायलेल्या गाण्यांपैकी एक सदाबाहार गाणं म्हणजे 'क्या हुआ तेरा वादा...' हे गाणं.
'अपनीतो हर आह एक तुफान है...' हे गाणं त्यांच्या स्वरांमध्ये खूपच सुमधूर वाटतं.
'में ये सोच कर उस्के दरसे उठा था...' हे गाणं आजकालच्या सैयारा आणि आशिकी 2 च्या गाण्यांपेक्षाही खूप भावनिक आणि सुंदर आहे. त्यांच्या आवाजातील हे गाणं त्याकाळी खूप गाजलं होतं.
'पत्थर के सनम तुझे हमने...' त्यांच्या आवाजातील हे एक सदाबहार गाणं आजही लोकं गुणगुणतात.
'कभी खूद पे कभी हालातपे रोना आया...' हे गाणं आजर्यंतच्या सर्व Sad Song पेक्षा अव्वल म्हणता येईल.
'ये दुनिया ये महेफिल तेरे काम की नही...' हे गाणं ऐकून नक्कीच Old Is Gold ही फिलींग येईल.
'दिन ढल जाये हाय रात ना जाये तू तो न आये तेरी याद सताय...' हे नाट्यमय गाणं तुम्हाला महोम्मद रफींच्या आवाजाचं वेड लावेल.