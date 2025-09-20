English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mohanlal: मोहनलाल यांना मिळणार दादासाहेब फाळके अवॉर्ड, भारत सरकारची मोठी घोषणा

Dada Saheb Phalke Award:  दादासाहेब फाळके अवॉर्ड 2023 साठी भारत सरकारने साऊथ अभिनेता मोहनलाल यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. त्यांनी आतापर्यंत 400 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 07:43 PM IST
Dada Saheb Phalke Award: भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कारांपैकी एक दादासाहेब फाळके अवॉर्ड 2023 साठी साउथ सुपरस्टार मोहनलाल यांची निवड करण्यात आली आहे. ही घोषणा भारत सरकारने केली असून या बातमीने चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे.

मोहनलाल यांच्यासाठी हा क्षण ऐतिहासिक मानला जातो आहे. कारण दादासाहेब फाळके अवॉर्ड भारतीय सिनेमा क्षेत्रातील सर्वात मोठा आणि प्रतिष्ठित सन्मान मानला जातो. हा पुरस्कार 71वे नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स इव्हेंट दरम्यान 23 सप्टेंबर 2025 रोजी मोहनलाल यांना प्रदान केला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी दिल्या शुभेच्छा 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर मोहनलाल यांना शुभेच्छा देत म्हटले की, 'मोहनलाल जी उत्कृष्टता आणि बहुमुखी प्रतिभेचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या दीर्घ आणि अभूतपूर्व करिअरमुळे ते मल्याळम सिनेमा आणि थिएटरच्या जगतातील एक चमकता सितारा बनले आहेत. त्यांनी केवळ मल्याळमच नाही तर तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही आपली अभिनय कला सिद्ध केली आहे असं म्हणत मोदींनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी देखील सोशल मीडियावर मोहनलाल यांना शुभेच्छा दिल्या आणि म्हटले की, 'केरळच्या सुरेख भूमीतून ते जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांच्या कामाने आपली संस्कृती जागतिक स्तरावर सादर केली आणि प्रेरणा दिली असल्याचे त्यांनी म्हटलं. 

मोहनलाल यांची सिनेमाची वाटचाल

मोहनलाल यांचा सिनेमाचा प्रवास लाखो लोकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. त्यांनी अभिनयासोबतच दिग्दर्शन आणि प्रोडक्शन क्षेत्रातही आपली वेगळी छाप सोडली आहे. त्यांनी 400 पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले असून, मल्याळमसोबतच त्यांनी तमिळ, तेलुगू आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही अभिनय केला आहे.

मोहनलाल यांना आतापर्यंत 5 National Film Awards 9 केरळ स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स, तसेच पद्म भूषण आणि पद्म श्री सारखे मान्यताप्राप्त सन्मान मिळाले आहेत. या पुरस्काराने मोहनलाल यांच्या सिनेमातील योगदानाची दखल घेतली आहे आणि भारतीय सिनेमा जगतातील त्यांच्या अद्वितीय स्थानाची पुष्टी केली आहे.

FAQ

1. मोहनलाल यांना कोणता पुरस्कार मिळाला आहे?

मोहनलाल यांची दादासाहेब फाळके पुरस्कार २०२३ साठी निवड झाली आहे. हा भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठित पुरस्कार आहे, जो सिनेमातील असामान्य योगदानासाठी दिला जातो.

2. दादासाहेब फाळके पुरस्कार कधी प्रदान केला जाणार आहे?

हा पुरस्कार ७१ व्या नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारंभात २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी मोहनलाल यांना प्रदान केला जाईल.

3. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काय म्हटले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर (X वर) शुभेच्छा देताना लिहिले, "मोहनलाल जी उत्कृष्टता आणि बहुमुखी प्रतिभेचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या दीर्घ आणि अभूतपूर्व करिअरमुळे ते मल्याळम सिनेमा आणि थिएटरच्या जगतातील एक चमकता सितारा बनले आहेत. त्यांनी मल्याळमसह तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि हिंदी चित्रपटांमध्येही आपली अभिनय कला सिद्ध केली आहे." 

