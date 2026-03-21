'आई, इकडे या ना' रश्मिका मंदानाचं सासूबाईसोबतचं गोड नातं पाहून चाहते आनंदी!

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदाना सध्या तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टींमुळेही चर्चेचा विषय बनली आहे. ‘कुंदन’ आणि ‘गीता गोविंदम’सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये अभिनय करून रश्मिकाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. मात्र, तिने नुकत्याच पार पडलेल्या तेलंगणा राज्य 'गदर अवॉर्ड्स'मध्ये 'द गर्लफ्रेंड' या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार जिंकला, ज्यामुळे तिचं प्रोफेशनल जीवन एक पाऊल पुढे गेले आहे.
या पुरस्कार सोहळ्यात रश्मिका आपल्या सासूबाईंसोबत उपस्थित होती. सोहळ्याच्या रेड कार्पेटवर रश्मिका आणि तिच्या सासूबाईंचं प्रेमळ नातं पाहून प्रेक्षकांचा उत्साह उंचावला. या सोहळ्यात फोटोग्राफर्स आणि व्हिडीओग्राफर्स रश्मिकाला अनेक फोटो काढण्यासाठी थांबवत होते, मात्र सासूबाईंच्या पुढे जाण्यामुळे रश्मिकाने त्या समोर एक प्रेमळ हाक मारली, 'आई, इकडे या ना!' आणि यानंतर रश्मिकाने सासूबाईंसोबतच फोटोशूट केलं. त्यावेळी सासूबाई जरी काहीशा अवघडलेल्या दिसत होत्या तरी रश्मिकाने त्यांच्या हातात हात घेतले आणि प्रेमाने फोटो काढले. या गोड क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि चाहते आनंदाने भरून गेले.
प्रत्येक वेळी जिंकताना थोडं हसतमुख असणारी रश्मिका या वेळी गहिवरलेल्या आणि भावुक झालेल्या आवाजात पुरस्कार स्वीकारताना बोलली, "एक काळ असा होता जेव्हा माझ्या अभिनयावर प्रचंड ट्रोलिंग करण्यात आले होते, त्यामुळे आज मला माझ्या अभिनयासाठी राज्यातून पुरस्कार मिळणे हा खूप मोठा सन्मान आहे. 'द गर्लफ्रेंड' सारख्या चित्रपटासाठी हा पुरस्कार मिळवणे खूप खास आहे." तिचं हे वक्तव्य ऐकून सासूबाईंच्या चेहऱ्यावर जणू काही आनंदाच्या अश्रू होते आणि त्यांनी टाळ्यांनी रश्मिकाचं कौतुक केलं. रश्मिकाच्या या शब्दांनी आणि तिच्या कार्याशी जोडलेल्या संघर्षाची जाणीव चाहत्यांना झाली.
कार्यक्रमाच्या सूत्रसंचालक सुमा यांनी रश्मिकाचा उल्लेख 'विजय देवरकोंडाची पत्नी' म्हणून केला, ज्यानंतर यावर्षी रश्मिकाने लग्नानंतर तिचा पहिला उगादी सण (पाडवा) साजरा केला. याबद्दल सुमा म्हणाल्या, 'लग्नानंतर हे रश्मिकाचं पहिलं सार्वजनिक पुरस्कार आहे. आणि तिच्या अभिनयाचा हा सन्मान म्हणजे त्याचं कष्ट आणि धैर्य दर्शवणारा एक मोठा टप्पा आहे.'
तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनीही रश्मिकाच्या पुरस्काराबद्दल अभिमान व्यक्त करत तिचं कौतुक केले. त्यांनी सांगितलं, 'रश्मिका ही माझ्या गावाची सून आहे आणि ती जे काही करत आहे, ते नक्कीच प्रेरणादायी आहे.'
रश्मिका आणि विजय देवरकोंडाने 2025 मध्ये साखरपुडा केला आणि त्यानंतर 2026 मध्ये मोजक्या पाहुण्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा विवाह सोहळा पार पडला. या दोघांनी 'गीता गोविंदम' आणि 'डिअर कॉम्रेड' सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. रश्मिका आणि विजयचा हा जोडीच्या प्रेम कथा आणि त्यांच्या कामाच्या नात्यांमुळे दोघांचं एक नवं स्थान मिळालं आहे.
आता सात वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर रश्मिका आणि विजय यांची जोडी 'रणबली' या चित्रपटात एकत्र दिसणार आहे, ज्याची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रश्मिकाचा अभिनय, तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचे तेज आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची इमानदारी यामुळे तिला एक वेगळं स्थान मिळालं आहे. तिच्या नवनवीन यशाचा ठसा मराठी, दाक्षिणात्य आणि हिंदी सिनेसृष्टीवर कायम राहील.
रश्मिकाच्या या धाडसी आणि प्रेरणादायी प्रवासामुळे ती एक आदर्श कलाकार बनली आहे. तिच्या या कार्यशक्तीने नवा संदेश दिला आहे की, "कामात कसोटी पार करत जाऊन आपल्याला मिळालेल्या यशाचा आनंद घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे."