  • ...अखेर हीच समाजाची वस्तूस्थिती चक्क घरातील उदाहण देत, पुरुषसत्ताक मानसिकतेबद्दल स्पष्टच म्हणाली अभिनेत्री

'...अखेर हीच समाजाची वस्तूस्थिती' चक्क घरातील उदाहण देत, पुरुषसत्ताक मानसिकतेबद्दल स्पष्टच म्हणाली अभिनेत्री

'सिनसृष्टीपासून तर घराघरापर्यंत. कदाचित मोठमोठ्या ठिकाणीही पुरुष महिलांवर हक्क दाखवतात. अनेक ठिकाणी महिलांचे वैयक्तिक निर्णयदेखील पुरुष घेतात.' असं स्पष्ट विधान अलीकडेच एका अभिनेत्रीने केलं. थेट घरातलं उदाहरण देऊन तिनं हे सिद्धदेखील केलं. पुरुषसत्ताक नेमकं काय म्हणाली अभिनेत्री?

प्रिती वेद | Updated: Mar 6, 2026, 03:52 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Actress Mona Singh: सध्या अभिनेत्री 'मोना सिंह' पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेल्या काही आठवड्यांत तिचे अनेक प्रोजेक्ट्स प्रेक्षकांसमोर आले असून त्यामुळे तिच्या कामाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र यावेळी ती केवळ अभिनयामुळे नाही तर फिल्म इंडस्ट्रीतील पुरुषप्रधान संस्कृतीबाबत केलेल्या स्पष्ट वक्तव्यामुळे चर्चेत आहे. अलीकडील एका मुलाखतीत 'मोना सिंह'ने इंडस्ट्रीमध्ये असलेल्या पुरुषांच्या भाईचारा संस्कृतीवर भाष्य केले. तिच्या मते आजही अनेक ठिकाणी महिलांना बाहेरची व्यक्ती असल्यासारखे वागवले जाते. तिच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून अनेकांनी तिच्या मतांशी सहमतीही दर्शवली आहे.

महिलांकडून आदेश घेण्यास काही पुरुष अस्वस्थ

मुलाखतीदरम्यान 'मोना सिंह'ने समाजातील अनुभव सांगताना थेट शब्दांत आपली भावना व्यक्त केली. ती म्हणाली, “हे समाजाची खरी वास्तवता दाखवतं. आज मी माझ्या आयुष्यातील निर्णय स्वतः घेऊ शकते अशा स्थितीत आहे. तरीही माझ्या आसपास असे पुरुष आहेत, जे फक्त मी महिला आहे म्हणून माझ्याकडून आदेश घेण्यास अस्वस्थ होतात.”

तिच्या मते ही परिस्थिती केवळ फिल्म इंडस्ट्रीतच नाही तर दैनंदिन आयुष्यातही दिसून येते. ती पुढे म्हणाली, “मी हे सगळीकडे पाहते. मग तो एखादा पुरुष ड्रायव्हर असो जो महिला बसचालकाला पाहून अहंकार दाखवतो, किंवा घरातील स्वयंपाकी असो जो मालकिणीने काय सांगितलंय यापेक्षा स्वतःच ठरवतो की आज काय बनवायचं.”

अनेक ठिकाणी महिलांचे निर्णयही पुरुष घेतात

समाजातील वास्तव सांगताना 'मोना सिंह'ने अनेक घरांचे उदाहरण दिले. ती म्हणाली,“मी अनेक घरं पाहिली आहेत जिथे महिलांना स्वतःहून कोणताही निर्णय घेता येत नाही. तिथे पुरुषच प्रत्येक निर्णय घेतो.”

तिच्या मते अनेक वेळा महिलांच्या आयुष्यातील मोठे निर्णय देखील पुरुषच घेतात. ती म्हणाली, ““अनेक वेळा तर महिलांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठे निर्णयसुद्धा पुरुषच घेतात."

हे ही वाचा: सगळीकडे सध्या याच वेब सीरीजची चर्चा; भारावून टाकणाऱ्या 'Hello Bacchon' मध्ये नेमकं काय? कुठे पाहू शकतो?

‘कोहरा सीजन 2’मध्ये महिला पोलिस अधिकारीची भूमिका

दरम्यान, 'मोना सिंह'ची नुकतीच प्रदर्शित झालेली वेबसीरिज 'कोहरा सीजन 2' सध्या चर्चेत आहे. या मालिकेत ती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारताना दिसते. या कथेत तिच्यासोबत अभिनेता 'बरुन सोबती' देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे आणि दोघे मिळून एका गुन्ह्याचा तपास करताना दिसतात.

आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना 'मोना सिंह' म्हणाली,  "म्हणूनच आम्ही आमच्या शोमध्ये समाजात जे खरंच घडतंय तेच दाखवत आहोत.”

या मुलाखतीत उपस्थित असलेला 'बरुन सोबती'ही तिच्या अनेक मतांशी सहमत असल्याचे दिसले. दरम्यान, अलीकडेच 'अनिल कपूर'सोबतची 'सूबेदार' ही फिल्म प्राइम व्हिडिओवर रिलीज झाली असून त्यातही 'मोना सिंह'ची भूमिका प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.

