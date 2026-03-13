English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मला वाटलं तो फक्त अभिनयासाठी घेऊन गेला आहे ; मोनालिसाच्या लग्नाबद्दल तिच्या वडिलांनी काय म्हटलं?

'मला वाटलं तो फक्त अभिनयासाठी घेऊन गेला आहे' ; मोनालिसाच्या लग्नाबद्दल तिच्या वडिलांनी काय म्हटलं?

Monalisa's Father reaction on her marriage : ‘कुंभ व्हायरल गर्ल’ मोनालिसा भोसलेने अचानक फरमान खानसोबत लग्न केले, ज्यामुळे तिच्या वडिलांना धक्का बसला. ती मध्य प्रदेशातील बंजारासमुदायातील तरुणी असून कुंभ मेळ्यात रुद्राक्ष माळा विकून प्रसिद्ध झाली होती. लग्नानंतर ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 13, 2026, 03:48 PM IST
'मला वाटलं तो फक्त अभिनयासाठी घेऊन गेला आहे' ; मोनालिसाच्या लग्नाबद्दल तिच्या वडिलांनी काय म्हटलं?

सोशल मीडियावर ‘कुंभ व्हायरल गर्ल’ म्हणून प्रसिद्ध झालेली मोनालिसा भोसले नुकतीच अभिनेता-मॉडेल फरमान खान यांच्यासोबत विवाहबद्ध झाली आहे. तिच्या अचानक झालेल्या लग्नाबद्दल समजल्यावर तिच्या वडिलांनी आश्चर्य, धक्का आणि दुःख व्यक्त केले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल व्हिडिओत मोनालिसाचे वडील म्हणाले की, त्यांना वाटायचे की त्यांच्या मुलीला अभिनयाच्या संधीसाठी संपर्क केला गेला होता. त्यांनी विश्वास ठेवला होता की मुलीसाठी हे संधी कुटुंबाला आणि समाजाला सन्मान मिळवून देतील. मात्र, नंतर त्यांना समजले की मोनालिसाने कुटुंबाच्या माहितीशिवाय लग्न केले आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा धक्का बसला.

वडिलांनी सांगितले 'माझ्या मनात असा विचार होता की तिला अभिनयासाठी आणि आमच्या कुटुंब व समाजाच्या सन्मानासाठी घेतले गेले. पण हे घडले,' असे सांगत त्यांनी आपल्या भावनांचा खुलासा केला. त्यांच्या आवाजातून धक्का आणि खूपच दुःख स्पष्ट होते.

मोनालिसाचे लग्न केरळमधील एका मंदिरात पार पडले. कुटुंबाच्या विरोधामुळे या लग्नासाठी पोलिसांची मदत घेण्यात आली होती. मोनालिसाचे हे लग्न सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनले आहे. अनेकांना हे लग्न आश्चर्यकारक वाटले आहे कारण तिच्या अचानक निर्णयामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली.

मोनालिसा भोसले कोण आहे? मोनालिसा भोसले ही मध्य प्रदेशातील महेश्वर येथील बंजारासमुदायातील तरुणी आहे. तिने 2025 मध्ये प्रयागराज महाकुंभ मेळ्यात अचानक प्रसिद्धी मिळवली होती, जिथे ती भाविकांना रुद्राक्ष माळा विकत दिसली होती. तिच्या या वेगळ्या अंदाजामुळे ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि चाहत्यांची पसंती मिळवली.

कुंभ मेळ्यानंतर तिला चित्रपटांच्या ऑफर्सही मिळाल्या होत्या. सोशल मीडिया आणि चित्रपटसृष्टीत तिचा गोड, साधा आणि उत्साही अंदाज प्रेक्षकांना भावला. मात्र, या अचानक लग्नामुळे पुन्हा एकदा ती चर्चेत आली आहे. मोनालिसाचे वडील आणि कुटुंब यांना या निर्णयामुळे दुहेरी भावना निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे ती अभिनेत्री म्हणून संधी मिळवत होती, तर दुसरीकडे अचानक विवाहामुळे त्यांना धक्का बसला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी मुलीला संपर्क करणाऱ्यावर विश्वास ठेवला होता कारण अभिनयाची संधी आणि कुटुंब व समाजासाठी सन्मान मिळेल, पण या निर्णयामुळे ते धक्क्यात आहेत.

सोशल मीडिया आणि प्रेक्षक आता मोनालिसा भोसलेच्या कारकिर्दीवर तसेच वैयक्तिक जीवनावर लक्ष ठेवत आहेत. तिच्या अभिनयकौशल्य, सौंदर्य आणि सोशल मीडिया प्रभावामुळे ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Monalisa BhosleMonalisa Bhosle NewsKumbh Viral GirlMonalisa Bhosle MarriageFarman Khan

इतर बातम्या

Shukra Gochar 2026 : संपत्तीचा कारक शुक्र लवकरच रेवती नक्षत...

भविष्य