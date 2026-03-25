मोनालिसाने सनोज मिश्रावर केला गंभीर आरोप ; 'मला 10 वेळा चुकीचा स्पर्श केला, अत्यंत नीच माणूस'

महाकुंभमुळे रातोरात चर्चेत आलेली अभिनेत्री मोनालिसा आता एक गंभीर वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अभिनेत्रीने दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. तिने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, चित्रपट दिग्दर्शकांनी तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा तिने याबाबत आपल्या कुटुंबाला सांगितले आणि विरोध केला, तेव्हा कोणतीही कारवाई केली गेली नाही आणि उलट तिला गप्प राहण्यास सांगण्यात आले.
मोनालिसा म्हणाली की, फरमान खानशी लग्नानंतर तिच्या कुटुंबाने आणि सनोज मिश्रा यांनी त्यांच्या नात्यावर प्रश्न उपस्थित करत ‘लव्ह जिहाद’चा आरोप केला. तिने केरळमध्ये मीडिया समोर बोलताना सरकारकडे मदतीसाठी हात जोडले. तिने स्पष्ट केले:
"माझ्याकडे आणि माझ्या पतीकडे फक्त एकच मार्ग उरला आहे, तो म्हणजे आत्महत्या. जर दिल्ली आणि मध्य प्रदेश सरकारने मदत केली नाही, तर आम्ही दोघंही आत्महत्या करू. आमच्यावर उघडपणे मारण्याच्या आणि कापून टाकण्याच्या धमक्या येत आहेत. आमचे पोस्टर्स जाळले जात आहेत. मी सरकारला विनंती करते की त्यांनी आम्हाला पाठिंबा द्यावा."
मोनालिसाने सनोज मिश्रा यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप मांडले 'सनोज मिश्रा अत्यंत नीच माणूस आहे. तो लहान मुलींना चित्रपटाचं आमिष दाखवून छेडछाड करतो आणि ‘हा रोल देईन’ असे आश्वासन देऊन चुकीचे काम करतो.' 'त्याने मला 10 वेळा चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. जेव्हा मी याबाबत कुटुंबाला सांगितले, तेव्हा त्यांनी माझी साथ दिली नाही.'
'घरचे म्हणाले, हा तुझा पहिला चित्रपट आहे. मग पहिल्या चित्रपटासाठी माझ्यावर बलात्कार होऊ द्याल का?' मोनालिसाच्या आईनेही हात जोडून विनंती केली, 'माझ्यावर अन्याय झाला आहे, मला न्याय हवा.'
अभिनेत्रीने सनोज मिश्रा यांना अत्यंत नीच माणूस ठरवत, त्यांच्या कारकिर्दीवर प्रश्न उपस्थित केला. तिने म्हटले की, 'सनोज मिश्रा म्हणतात की, मला मोनालिसाचं नाव घेताना लाज वाटते आणि ती माझ्या चित्रपटाचा भाग होणार नाही. खरं तर मला स्वतःलाच त्यांच्या चित्रपटाचा भाग व्हायचं नाही. कारण तो अत्यंत नीच माणूस आहे.'
मोनालिसाला ‘द डायरी ऑफ मणिपूर’ चित्रपटात हिरोईन म्हणून घेतले गेले आणि अभिनयाचं प्रशिक्षण दिलं गेलं. मात्र फरमान खानशी लग्नानंतर आणि कुटुंबीयांच्या दबावामुळे तिच्या कारकिर्दीवर प्रश्न उपस्थित झाले. तिच्या मते, सनोज मिश्रा यांनी तिच्या व्यावसायिक आयुष्याचा चुकीच्या प्रकारे फायदा घेतला.
मोनालिसाच्या या गंभीर आरोपांवर अद्याप सनोज मिश्रा यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलेलं नाही. ही घटना सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चेत आहे, ज्यामुळे चाहते आणि प्रेक्षकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.