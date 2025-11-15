English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अंडरवर्ल्ड डॉनच्या प्रेमात पडली होती ही अभिनेत्री, करिअर झालं उद्धवस्त, जावं लागलं होतं जेलमध्ये

बॉलिवूडमधील ही अभिनेत्री पडली होती अंडरवर्ल्ड डॉनच्या प्रेमात. त्यानंतर करिअर झालं उद्धवस्त. झाली होती अटक आणि शिक्षा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 15, 2025, 05:20 PM IST
अंडरवर्ल्ड डॉनच्या प्रेमात पडली होती ही अभिनेत्री, करिअर झालं उद्धवस्त, जावं लागलं होतं जेलमध्ये

Bollywood Actress:  बॉलिवूड आणि अंडरवर्ल्डचं नातं अनेक दशकांपासून गुपित राहिलेलं नाही. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलकारांना अंडरवर्ल्डकडून धमक्या, खंडणी आणि दबावाचा सामना करावा लागला आहे.

काही निर्मात्यांना विशिष्ट कलाकारांना काम देण्यासाठी धमकावले तर काही कलाकारांना थेट टार्गेट करण्यात आलं. परंतु या सर्वात जास्त चर्चेत आलेली कहाणी म्हणजे अभिनेत्री मोनिका बेदी आणि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम यांची.

स्टेज शोमधून ग्लॅमरस वर्ल्डमध्ये प्रवेश

मोनिका बेदी यांनी अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले. मात्र, त्यांना अभिनयापेक्षा नृत्याची विशेष आवड होती. त्या स्टेज शो करत असत आणि त्यांच्या शोजची मागणी भारताबाहेरही मोठी होती. त्या काळात त्यांचे करिअर व्यवस्थित पुढे जात होते आणि ग्लॅमरस वर्ल्डमध्ये त्यांची ओळख मजबूत होत होती.

एका स्टेज शोसाठी मोनिका बेदी दुबईला गेल्या. तिथेच त्यांची भेट झाली अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेमशी. सुरुवातीला दोघांमध्ये ओळख झाली. नंतर ती मैत्रीत बदलली आणि मग दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. अंडरवर्ल्डच्या प्रभावाचा फायदा घेत अबू सलेमने मोनिकाला अनेक चित्रपटांमध्ये कामही मिळवून दिलं. हळूहळू मोनिका बेदीने करिअरपेक्षा अबू सलेमसोबतचं आयुष्य महत्त्वाचं मानायला सुरुवात केली.

खोटी कागदपत्रं आणि थेट पोर्तुगालच्या तुरुंगात

2002 साली मोनिका बेदी अबू सलेमसोबत पोर्तुगालला गेल्या. मात्र तिथे दोघेही खोट्या पासपोर्ट आणि दस्तऐवजांसह पकडले गेले. त्यानंतर त्यांना पोर्तुगाल पोलिसांनी अटक करून तुरुंगात टाकले.

मोनिकाने तिथे तब्बल अडीच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना भारतात पाठवण्यात आले. भारतामध्ये आल्यानंतर CBI कोर्टाने मोनिका बेदीला 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र नंतर आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने ही शिक्षा कमी करून 3 वर्षांवर आणली. या घटनांमुळे त्यांचे करिअर जवळजवळ संपुष्टात आले.

'मला माहीतच नव्हते की तो अबू सलेम आहे'

'2008 मधील एका मुलाखतीत मोनिका बेदी यांनी त्यांच्या या नात्याबाबत सांगितले, एक दिवस दुबईहून माझ्याकडे फोन आला की त्यांना माझा स्टेज शो करायचा आहे. काही दिवसांनी पुन्हा फोन आला आणि आमची मैत्री झाली. 

त्यावेळी त्याने मला सांगितले नव्हते की तो कोण आहे. मला माहितच नव्हतं की तो अबू सलेम आहे. जरी त्याने नाव सांगितलं असतं, तरी मी त्याला ओळखू शकले नसते. मला फक्त दाऊद इब्राहिम आणि छोटा शकील यांची नावं माहीत होती.'

FAQ

1. मोनिका बेदी कोण आहे?

मोनिका बेदी ही हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री असून तिने अनेक चित्रपट आणि स्टेज शोमध्ये काम केले आहे. तिला नृत्याची विशेष आवड होती आणि तिचे अनेक शो परदेशातही लोकप्रिय होते.

2. मोनिका बेदीची अबू सलेमशी ओळख कशी झाली?

तेवढ्याच एका स्टेज शोसाठी मोनिका दुबईला गेली असताना तिची अबू सलेमशी भेट झाली. हळूहळू ही ओळख मैत्रीत आणि नंतर प्रेमसंबंधात बदलली.

3. अबू सलेमने मोनिकाला चित्रपटात कसे मदत केली?

अंडरवर्ल्डमधील प्रभावाचा वापर करून अबू सलेमने मोनिकाला अनेक चित्रपटांमध्ये भूमिका मिळवून दिल्या. त्यामुळे तिचे करिअर वेगाने वाढू लागले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
monica bedimonica bedi film careermonica bedi moviesmonica bedi abu salemabu salem

