English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • बॉलिवूडमधलं असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडूंन आलं रक्त, स्टुडिओतही सर्वजण रडले नंतर प्रेक्षकांच्या...

बॉलिवूडमधलं असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडूंन आलं रक्त, स्टुडिओतही सर्वजण रडले नंतर प्रेक्षकांच्या...

Most Emotional Patriotic Song: एक असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडून रक्त आलं होतं.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 1, 2026, 07:24 PM IST
बॉलिवूडमधलं असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडूंन आलं रक्त, स्टुडिओतही सर्वजण रडले नंतर प्रेक्षकांच्या...
भावनिक गाणं

Most emotional patriotic song: भारतामध्ये राजकारण आणि बॉलिवूडच्या चर्चा सर्वाधिक होत असतात. बॉलिवूडबद्दल बोलायचं तर आवडीचे सिनेमा, आवडीची गाणी अशी लोकांची भलीमोठी यादी असते. प्रत्येक सिनेमाची कथा जशी वेगळी असते तशी पाहणाऱ्याच्या त्यावेळच्या आठवणीदेखील वेगळ्या असतात. बॉलिवूडप्रेमी जुने किस्से ऐकून त्यात रमतात. असाच एक किस्सा आहे. ज्यात एक असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडून रक्त आलं होतं, असं सांगितलं जातं. काय आहे हा किस्सा? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सैनिकांच्या भावना

बॉर्डर चित्रपटातील 'संदेशे आते हैं' हे गाणे  युद्धकथेवर आधारित सिनेमातील एक भावनिक भाग आहे. जे.पी. दत्ता दिग्दर्शित या चित्रपटात देशभक्तीचा संदेश देणारे हे गाणे जावेद अख्तर यांनी लिहिले होते. अनु मलिक यांनी संगीत दिले असून, सोनू निगम आणि रूप कुमार राठोड यांनी ते गायले. हे गाणे 9 मिनिटांचे असून, रिलीज झाल्यावर थिएटरमध्ये प्रेक्षक भावुक होऊन रडले. हे गाणे सैनिकांच्या भावनांना उत्तमरीत्या व्यक्त करते, ज्यामुळे ते आजही लोकप्रिय आहे.

स्टुडिओतील वातावरण भावनिक

गाण्याच्या रेकॉर्डिंगची प्रक्रिया खूप कठीण होती. अनु मलिक यांनी सकाळपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत स्टुडिओत काम केले. 20-25 सदस्यांच्या कोरसमध्ये ते स्वतः गात आणि आवाज देण्यासाठी ओरडत होते. या मेहनतीमुळे त्यांच्या घशात दुखापत झाली आणि थकवा आला. त्यांना परिपूर्णता हवी होती, म्हणून ते सतत प्रयत्न करत राहिले. ही प्रक्रिया इतकी तीव्र होती की स्टुडिओतील वातावरण भावनिक झाले होते.

दिसले गाण्याप्रती असलेले समर्पण

रेकॉर्डिंगदरम्यान अनु मलिक यांच्या तोंडातून रक्त आले. ही घटना खूप धक्कादायक होती. घशातील दाब आणि सततच्या गाण्यामुळे त्यांना अस्वस्थ वाटले. बाथरूममध्ये गेल्यावर ते थुंकले तेव्हा त्यांना रक्त दिसले. थकवा आणि आवाजाच्या ताणामुळे हे घडले. त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांना दाखवले. या घटनेतून अनु मलिक यांचे गाण्याप्रती असलेले समर्पण दाखवते. 

 गाण्याला ऐतिहासिक यश

रूप कुमार राठोड यांची भूमिका या गाण्यात महत्त्वाची होती. ते एका भागात गाण्यासाठी घाबरले होते. अनु मलिक यांनी त्यांना केबिनबाहेर नेले, गळाभेट घेतली आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले. यामुळे रूप कुमार भावुक होऊन रडले, पण त्यांनी उत्तम प्रदर्शन केले. या क्षणामुळे स्टुडिओतील लोकांना अश्रू थांबवता आले नाही. आणि पुढे जाऊन त्यांनी गाण्याला ऐतिहासिक यश मिळवून दिले.

मेहनत आणि भावनांच्या विजयाची कथा

हे गाणे 29 वर्षांनंतर 'बॉर्डर 2' मध्ये नव्या रूपात येत आहे. मिथून यांचे संगीत, मनोज मुंतशीर यांचे बोल आणि सोनू निगम, रूप कुमार राठोड, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ यांच्या आवाजात ते गायले जाईल. मूल गाण्याच्या आत्म्याला कायम ठेवण्यात येत आहे, ज्याने देशभक्तीची भावना जागृत केली. ही कथा मेहनत आणि भावनांच्या विजयाची आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Sandese Aate Hai song recording story Anu Malik blood mouth Roop Kumar Rathod crying

इतर बातम्या

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला ₹1000000000000; कोणत्या प्रकल्पा...

महाराष्ट्र बातम्या