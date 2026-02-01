बॉलिवूडमधलं असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडूंन आलं रक्त, स्टुडिओतही सर्वजण रडले नंतर प्रेक्षकांच्या...

Most emotional patriotic song: भारतामध्ये राजकारण आणि बॉलिवूडच्या चर्चा सर्वाधिक होत असतात. बॉलिवूडबद्दल बोलायचं तर आवडीचे सिनेमा, आवडीची गाणी अशी लोकांची भलीमोठी यादी असते. प्रत्येक सिनेमाची कथा जशी वेगळी असते तशी पाहणाऱ्याच्या त्यावेळच्या आठवणीदेखील वेगळ्या असतात. बॉलिवूडप्रेमी जुने किस्से ऐकून त्यात रमतात. असाच एक किस्सा आहे. ज्यात एक असं गाणं जे गाताना गायकाच्या तोंडून रक्त आलं होतं, असं सांगितलं जातं. काय आहे हा किस्सा? सविस्तर जाणून घेऊया.
बॉर्डर चित्रपटातील 'संदेशे आते हैं' हे गाणे युद्धकथेवर आधारित सिनेमातील एक भावनिक भाग आहे. जे.पी. दत्ता दिग्दर्शित या चित्रपटात देशभक्तीचा संदेश देणारे हे गाणे जावेद अख्तर यांनी लिहिले होते. अनु मलिक यांनी संगीत दिले असून, सोनू निगम आणि रूप कुमार राठोड यांनी ते गायले. हे गाणे 9 मिनिटांचे असून, रिलीज झाल्यावर थिएटरमध्ये प्रेक्षक भावुक होऊन रडले. हे गाणे सैनिकांच्या भावनांना उत्तमरीत्या व्यक्त करते, ज्यामुळे ते आजही लोकप्रिय आहे.
गाण्याच्या रेकॉर्डिंगची प्रक्रिया खूप कठीण होती. अनु मलिक यांनी सकाळपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटे 5 वाजेपर्यंत स्टुडिओत काम केले. 20-25 सदस्यांच्या कोरसमध्ये ते स्वतः गात आणि आवाज देण्यासाठी ओरडत होते. या मेहनतीमुळे त्यांच्या घशात दुखापत झाली आणि थकवा आला. त्यांना परिपूर्णता हवी होती, म्हणून ते सतत प्रयत्न करत राहिले. ही प्रक्रिया इतकी तीव्र होती की स्टुडिओतील वातावरण भावनिक झाले होते.
रेकॉर्डिंगदरम्यान अनु मलिक यांच्या तोंडातून रक्त आले. ही घटना खूप धक्कादायक होती. घशातील दाब आणि सततच्या गाण्यामुळे त्यांना अस्वस्थ वाटले. बाथरूममध्ये गेल्यावर ते थुंकले तेव्हा त्यांना रक्त दिसले. थकवा आणि आवाजाच्या ताणामुळे हे घडले. त्यांनी ताबडतोब डॉक्टरांना दाखवले. या घटनेतून अनु मलिक यांचे गाण्याप्रती असलेले समर्पण दाखवते.
रूप कुमार राठोड यांची भूमिका या गाण्यात महत्त्वाची होती. ते एका भागात गाण्यासाठी घाबरले होते. अनु मलिक यांनी त्यांना केबिनबाहेर नेले, गळाभेट घेतली आणि त्यांना प्रोत्साहन दिले. यामुळे रूप कुमार भावुक होऊन रडले, पण त्यांनी उत्तम प्रदर्शन केले. या क्षणामुळे स्टुडिओतील लोकांना अश्रू थांबवता आले नाही. आणि पुढे जाऊन त्यांनी गाण्याला ऐतिहासिक यश मिळवून दिले.
हे गाणे 29 वर्षांनंतर 'बॉर्डर 2' मध्ये नव्या रूपात येत आहे. मिथून यांचे संगीत, मनोज मुंतशीर यांचे बोल आणि सोनू निगम, रूप कुमार राठोड, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ यांच्या आवाजात ते गायले जाईल. मूल गाण्याच्या आत्म्याला कायम ठेवण्यात येत आहे, ज्याने देशभक्तीची भावना जागृत केली. ही कथा मेहनत आणि भावनांच्या विजयाची आहे.