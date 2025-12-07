English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Most Google Searched Celeb 2025: सलमान, आमिर, शाहरुखला मागे सारत 'या' अभिनेत्याने मारली बाजी; नेमकं कारण समोर

Most Searched Celeb 2025: 2025 मध्ये भारतात सर्वाधिक गुगल सर्चे केले जाणारे सेलिब्रिटी अनेकदा सलमान, शाहरुख किंवा आमीर खान यांपैकीच असतात. पण 2025 मध्ये या यादीत एका वेगळ्याच अभिनेत्याने बाजी मारली आहे. चला जाणून घेऊया या वर्षी गुगल सर्चमध्ये कोणता भारतीय अभिनेता अव्वल स्थानावर आहे? आणि का?

Updated: Dec 7, 2025, 12:31 PM IST
Most Google Searched Celeb 2025: सलमान, आमिर, शाहरुखला मागे सारत 'या' अभिनेत्याने मारली बाजी; नेमकं कारण समोर

Most Searched Celeb 2025: खूप लवकरच आपण 2025 या वर्षाचा निरोप घेणार आहोत. हा शेवटचा महिना जसाजसा पूर्ण होत आहे. नेटीझन्स वर्षभारातील घटनांना उजाळा देतात. अशात गुगल विविध यादी प्रसिद्ध करत आहे. काही यादींमध्ये वर्षातील सर्वाधिक सर्च केले चित्रपट आहेत. तर काही यादींमध्ये भारतातील सर्वाधिक शोधल्या गेलेल्या अभिनेत्रींची यादी आहे. गुगलने या दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सर्वाधिक गुगल सर्च केलल्या सेलिब्रिटींची यादी जाहीर केली आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2025 मध्ये गुगलवर सर्वाधिक शोधले जाणारे सेलिब्रिटी शाहरुख खान, सलमान खान किंवा आमिर खान नाहीत किंवा अक्षय कुमार, अजय देवगण किंवा हृतिक रोशन सारखे स्टार नाहीत. त्याऐवजी, 1990 च्या दशकापासून हिंदी चित्रपटसृष्टीत सक्रिय असलेला उत्कृष्ट अभिनेता अव्वल स्थानावर आहे.

हा अभिनेता आहे तरी कोण?
2025 मध्ये गुगलवर भारतातील सर्वाधिक सर्च केलेल्या सेलिब्रिटींच्या यादीत सैफ अली खान अव्वल स्थानावर आहे . 55 वर्षीय अभिनेत्याने बॉलिवूडमधील खान ट्रायोला मागे सारत हा विक्रम स्वतःच्या नावावर केला आहे.  पण तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की 2025मध्ये सैफचा कोणताच चित्रपट रिलीज झाला नाही तर किंवा कोणत्याच प्रोजक्टचा टीझरसुद्धा आलेला नाही मग तो या यादीत सर्वोच्च स्थानावर का? याचं उत्तर म्हणजे एक अपघात.

हा अपघात बनला कारण 
2025 मध्ये सैफ अली खानचा एक गंभीर अपघात झाला. तो त्याच्या कुटुंबासह वांद्रे पश्चिम येथील 12 मजली इमारतीत राहतो. या वर्षी जानेवारीमध्ये पहाटे 2 वाजताच्या सुमारास एका घुसखोराने त्याच्या घरात घुसून सैफवर सहा ठिकाणी चाकूने वार केले, ज्यामध्ये त्याची मान, पाठ, हात आणि डोके यांचा समावेश होता.

हे ही वाचाः "मी कचरापेटीतच..." कंगनाच्या 'या' कृतीने वादाला फुटलं तोंड, फोटो शेअर करत दिलं स्पष्टीकरण

या घटनेत त्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर हल्लेखोर घरातून पळून गेला. सैफला रात्री मुंबईच्या लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि तो अनेक दिवस रुग्णालयात होता. मुंबई पोलिसांच्या दहा आणि गुन्हे शाखेच्या आठ पथकांनी या प्रकरणाचा तपास केला असून त्याची प्रकृती चांगलीच स्थिरावली आहे. हेच कारण आहे की तो सर्वाधिक गुगल सर्चच्या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. आनंदाची बाब म्हणजे अभिनेता आता लवकरच त्याच्या अगामी चित्रपटांची शुटिंग सुरु करणार आहे. 

About the Author
Tags:
Most Google Searched celebrity in 2025Saif Ali KhanTop Google Searched celebrity in IndiaGoogle Searcheds PersonalitiesGoogle Tp search List

इतर बातम्या

गोव्यातील 'त्या' क्लबमधला Inside Video! 25 जणांच्...

भारत