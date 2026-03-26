ट्रस्टच्या विश्वस्त पदावरून सासूला हटवलं, Sanjay Kapoor यांच्या 30 हजार कोटींच्या संपत्तीचा वाद चिघळला

Sanjay Kapur  legal battle: दिवंगत पूर्वाश्रमींचा वारसा आणि Sanjay Kapoor यांच्या मालमत्तेवरील वाद आता अधिक चिघळला आहे, असे दिसते.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 26, 2026, 03:10 PM IST
दिवंगत उद्योगपती Sanjay Kapoor यांच्या संपत्तीवरून सुरू असलेला वाद आता अधिक गडद होत चालला आहे. संजय कपूर यांच्या तिसऱ्या पत्नी Priya Sachdev Kapoor हिने त्यांच्या सासू, संजय कपूर यांच्या आई Rani Kapoor यांना ‘आरके फॅमिली ट्रस्ट’मधील विश्वस्त पदावरून अधिकृतपणे हटवले आहे. हा निर्णय २५ मार्च २०२६ पासून लागू झाला असून, कपूर कुटुंबातील ३०,००० कोटी रुपयांचा कायदेशीर लढा आता वेगळ्या वळणावर जाऊ शकतो.

३० हजार कोटींच्या संपत्तीवरून सुरू झालेला वाद

संजय कपूर हे नामांकित कंपनी ‘सोना कॉमस्टार’ (Sona Comstar) चे अध्यक्ष होते. जून २०२५ मध्ये त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या तब्बल ३० हजार कोटींच्या संपत्तीच्या वारसाहक्कावरून कुटुंबात तणाव निर्माण झाला. या वादात कुटुंब दोन गटात विभागले गेले आहे. एकीकडे संजयच्या पत्नी प्रिया सचदेव कपूर आहेत, तर दुसरीकडे संजय कपूर यांची आई राणी कपूर, बहीण मंधिरा आणि माजी पत्नी व अभिनेत्री Karishma Kapoor यांच्या दोन मुले आहेत.

संपत्तीचा विषय इतका मोठा आणि संवेदनशील असल्याने या वादाचे सर्वसामान्य आणि मीडिया लक्ष वेधून घेत आहेत. कुटुंबातील प्रत्येक निर्णय आणि कायदेशीर कारवाईवर प्रेक्षक, चाहत्यांचे आणि उद्योग क्षेत्रातील लोकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

प्रिया सचदेव कपूरची कारवाई

प्रिया सचदेव कपूर हिने पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, राणी कपूर यांनी ट्रस्टच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. राणी कपूर यांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ट्रस्ट अवैध असल्याचा दावा केला होता. प्रिया म्हणते की, ट्रस्टच्या अस्तित्वावर प्रश्न उपस्थित करणे हे विश्वस्त म्हणून त्यांच्या कर्तव्याच्या विरोधात आहे. तसेच प्रियाचा असा आरोप आहे की, राणी कपूर ट्रस्टच्या मालमत्तेवर वैयक्तिक हक्क सांगून इतर लाभार्थ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवत आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच राणी कपूर यांनी प्रियाला ट्रस्टी पदावरून हटवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून प्रियाने ट्रस्ट डीडच्या कलम ८.११ अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. कायदेशीर दृष्टिकोनातून ही कारवाई ट्रस्टच्या नियमांनुसार योग्य असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत, तरी कुटुंबात तणाव वाढल्याचे स्पष्ट दिसते.

ट्रस्ट आणि लाभार्थी

‘आरके फॅमिली ट्रस्ट’ची स्थापना २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. संजय कपूर यांच्या निधनानंतर ट्रस्टचे लाभार्थी खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रिया सचदेव कपूर (पत्नी)
अझरियास सुरी कपूर (प्रिया आणि संजय यांचा मुलगा)
समायरा कपूर (करिश्मा कपूर आणि संजय यांची मुलगी)
कियान कपूर (करिश्मा कपूर आणि संजय यांचा मुलगा)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने यापूर्वी कुटुंबाला आपापसातील मतभेद सामंजस्यानं सोडवण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केल्यामुळे हा वाद अजून वाढत चालला आहे.

आरोप आणि विरोध

राणी कपूर यांनी यापूर्वी आरोप केला होता की, संजयच्या निधनानंतर प्रिया यांनी त्यांच्या मालमत्तेत फेरफार केला आहे. तर प्रिया कपूर हिने आरोप केला आहे की, राणी कपूर ट्रस्टच्या मालमत्तेवर स्वतःचा वैयक्तिक हक्क सांगून इतर लाभार्थ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचवत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर कुटुंबातील हा वाद केवळ आर्थिकच नाही तर भावनिक दृष्टिकोनातूनही संवेदनशील ठरला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, ट्रस्टच्या विश्वस्त पदांवर होणाऱ्या बदलामुळे कुटुंबातील संबंध आणखी तणावपूर्ण झाले आहेत.

भविष्यात काय होऊ शकते?

सध्या प्रियाने केलेल्या कारवाईमुळे ट्रस्टमधील नियंत्रण तिच्या हाती आले आहे. मात्र, राणी कपूर किंवा इतर लाभार्थी यांचा विरोध कायदेशीर मार्गाने पुढे येऊ शकतो. त्यामुळे या वादाचे पुढील वळण कसे घेतले जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, कपूर कुटुंबातील हा वाद येत्या काही महिन्यांत न्यायालयीन स्तरावर वाढत जाऊ शकतो, तसेच संपत्तीच्या वाटपासंदर्भातील निर्णयासाठी मोठ्या कायदेशीर प्रक्रियेची गरज भासू शकते.

