'आमच्यामध्ये तिसरी व्यक्ती आलेली...' मौनी रॉय सूरज नंबियारच्या घटस्फोटानंतर; एक्स-पतीची पोस्ट चर्चेत!

Suraj Nambiar Instagram story : अभिनेत्री मौनी रॅाय आणि सूरज नंबियार यांचे वैयक्तिक जीवन सध्या चर्चेत आहे, मागील काही दिवसांपासून दोघांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा सध्या सुरु आहेत. आता घटस्फोटानंतर आता मौनी रॅायचा एक्स पती सूरज नंबियार याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट केली यामध्ये त्याने त्याच्यावर लावलेल्या आरोपांंना फेटाळून लावले आहे.
Suraj Nambiar Instagram story : बॅालिवूड अभिनेत्री मौनी रॅाय आणि सूरज नंबियार यांनी सोशल मिडियावर झालेल्या घटस्फोट प्रकरणावर माहिती दिली. त्यांनी दोघांनीही सोशल मिडियावर दोघे वेगळे झाले आहेत हे अधिकृतपणे सांगितले आहे. आता टेलिव्हिजनवरील प्रसिद्ध नागिण मौनी रॅाय हिने घटस्फोट घेतल्यानंतर तिच्या पतीवर अनेक आरोप सोशल मिडियावर लावण्यात आले होते. यामध्ये मौनी रॅायच्या पतीने तिची फसवणूक केली तिच्याकडून पैशांची फसवणूक केल्याच्या चर्चा सुरु होत्या. आता घटस्फोटाच्या चर्चेनंतर सूरज नंबियार याने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्याच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांना फेटाळून लावले आहे.
सूरज नंबियारने त्याच्या इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे, यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, कोणत्याही प्रकारचे पैसे किंवा पोटगीचा यामध्ये काही संबंध नाही. आम्ही वेगळे झाल्याच्या अनेक अफवा पसरत आहेत, त्याचबरोबर अनेक चुकीच्या पद्धतीने ती माहिती पसरवली जात आहे. मला काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, आमचे वेगळे होण्यामागे कोणताही पोटगीचा भाग नाही. त्याचबरोबर कोणतेही वाद किंवा तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग नाही असे त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये सांगितले आहे. मौनी आणि मी आम्ही दोघांनी एकमेकांचा आदर करत आणि दोघांच्या हिताबद्दल विचार करत वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुढे त्याने पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, अनेक सोशल मिडियावरील अफवा आणि चूकीची माहिती पसरवत असल्यामुळे एकमेकांचे नाव बदनाम करण्याचा हेतू आहे. जेव्हा कठीण काळ असतो तेव्हा दोन व्यक्तींना एकटे राहण्याशिवाय दुसरे काहीही नको असते. त्याने पोस्टमध्ये असेही सांगितले की तिसऱ्या व्यक्तीबद्दल जे काही दावे केले जात आहेत त्यामध्ये काहीही तथ्य नाही, प्रकरणामध्ये अन्य लोकांना जोडणे हे फार चुकीचे आहे.
#MouniRoy's and former husband, #SurajNambiar recently issued a joint statement confirming that they have parted ways. However, several reports started doing the rounds on the probable reasons for their separation.— Filmfare (@filmfare) May 18, 2026
त्याने या पोस्टमध्ये असेही सांगितले आहे की, या बातम्या अहवालाशिवाय पसरवल्या जात आहेत, फारच चुकीचे आहे. मी स्पष्टपणे सांगतो की जाणूनबुजुन पसरवल्या जाणाऱ्या बातम्या या चुकीच्या आहेत आणि मी यावर शांत बसणार नाही असे त्याने स्पष्ट सांगितले.