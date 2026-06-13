'मी गे...' मौनी रॉयने आपल्या सेक्सुऍलिटीवर पहिल्यांदाच केलं भाष्य, अफवांना दिलं सडेतोड उत्तर

सूरज नंबियारसोबतचा चार वर्षांचा विवाह संपुष्टात आल्यानंतर, मौनी रॉयने आता तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल उघडपणे भाष्य केले आहे. तिच्या लैंगिक प्रवृत्तीवर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना आणि मित्रांसोबतचे फोटो पोस्ट केल्याबद्दल तिला ट्रोल करणाऱ्यांना तिने प्रत्युत्तर दिले आहे, ज्यामुळे सर्वजण अवाक झाले आहेत.
जेव्हा मौनी रॉय आणि सूरज नंबियार यांचा विवाह संपुष्टात आला, तेव्हा सोशल मीडियावर लोकांनी अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि तिच्या निवडींबद्दल विविध तर्कवितर्क लावले. अलीकडेच, मौनी रॉयने मोनिका शर्माच्या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या एका मुलाखतीत उघडपणे भाष्य केले. जेव्हा 'नागिन' अभिनेत्रीला विचारण्यात आले की तिने स्वतःबद्दल ऐकलेली सर्वात मोठी अफवा कोणती होती, तेव्हा मौनीने विचार न करता उत्तर दिले, "मी ऐकले आहे की मी समलैंगिक आहे."
मौनी रॉयने हे देखील सांगितले की सूरजपासून विभक्त होत असताना तिच्या मित्रांनी तिला कसा पाठिंबा दिला. अभिनेत्री म्हणाली, "मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते की मला नेहमीच माझ्या मित्रांचा आणि कुटुंबाचा पाठिंबा मिळाला, जे माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले."
कठीण काळात तिच्या मैत्रिणींनी तिला कशी सर्वाधिक मदत केली, हे देखील मौनी रॉयने सांगितले. अभिनेत्री म्हणाली, "मला पाठिंबा देण्यासाठी माझ्या मैत्रिणी नेहमीच खूप चांगल्या होत्या. त्या चांगल्या आणि वाईट काळात माझ्यासोबत होत्या. तुमच्या आयुष्यात अशा स्त्रिया असणे खूप महत्त्वाचे आहे, ज्या तुम्हाला नेहमी प्रोत्साहन देतात. माझ्या मैत्रिणी सर्वोत्तम आहेत." मी समलैंगिक नाही."
मौनी रॉय आणि सूरज नंबियार यांच्या नात्यातील ब्रेकअपनंतर दिशा पटानीला सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात आले होते. यानंतर, सूरज नंबियारने कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीचे नाव न घेता स्पष्ट केले की, तो आणि त्याची पत्नी परस्पर सामंजस्याने वेगळे झाले आहेत आणि यात इतर कोणाचाही सहभाग नाही. मौनी रॉय आणि सूरज नंबियार यांचे लग्न 2022 मध्ये झाले होते. चार वर्षांनंतर हे जोडपे एकमेकांपासून वेगळे झाले.