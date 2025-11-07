English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘त्याने माझं तोंड पकडलं अन्…’, 21 व्या वर्षी मौनी रॉयसोबत एका व्यक्तीने केली अश्लील हरकत, नेमकं काय घडलं?

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री मौनी रॉयने एका मुलाखतीत तिच्यासोबत एका व्यक्तीने केलेल्या गैरवर्तनाबद्दल खुलासा केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 7, 2025, 05:39 PM IST
‘त्याने माझं तोंड पकडलं अन्…’, 21 व्या वर्षी मौनी रॉयसोबत एका व्यक्तीने केली अश्लील हरकत, नेमकं काय घडलं?

Mouni Roy Shocking Incident: 'टीव्हीपासून चित्रपटांपर्यंत आणि आता डिजिटल जगातही स्वतःची ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री मौनी रॉय ही आजच्या काळातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींमध्ये गणली जाते. पण तिचा हा प्रवास कधीच सोपा नव्हता. अलीकडेच ती अपूर्व मुखीजाच्या शोमध्ये सहभागी झाली आणि तिने आपल्या आयुष्यातील एक अत्यंत वेदनादायक अनुभव शेअर केला ज्याने सर्वांना हादरवून टाकले.

Add Zee News as a Preferred Source

यामध्ये मौनीने सांगितले की, 'कास्टिंग काउचचा अनुभव मला नाही आला पण एकाने माझ्यासोबत वाईट वर्तन केले. मी त्या वेळी सुमारे 21-22 वर्षांची होते. एका व्यक्तीच्या ऑफिसमध्ये मी गेले होते. तिथे काही लोक उपस्थित होते. दरम्यान एक सीन आला जिथे मुलगी स्विमिंग पूलमध्ये पडते, बेशुद्ध होते आणि हिरो तिला बाहेर काढून तिला माउथ टू माउथ श्वास देतो.

त्या माणूसाने खरंच माझा चेहरा पकडला आणि जणू खऱ्या सीनसारखं माउथ टू माउथ सीन केला. त्या क्षणी मला काहीच समजलं नाही. मी घाबरले, हातपाय थरथर कापू लागले आणि मी ऑफिसमधून थेट खाली धावत बाहेर पडले. बराच वेळ मला धक्का बसल्यासारखं वाटत राहिलं. हा अनुभव मौनीसाठी इतका त्रासदायक होता की ती दीर्घकाळ त्या प्रसंगातून सावरू शकली नाही.

 टीव्हीपासून चित्रपट आणि OTT पर्यंतचा प्रवास

मौनी रॉयचा अभिनय प्रवास छोट्या पडद्यावरून सुरू झाला. तिने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात प्रसिद्ध टीव्ही शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' मधून केला. त्यानंतर ती अनेक लोकप्रिय मालिकांमध्ये झळकली.

तिला खऱ्या अर्थाने ओळख मिळाली ती 'देवों के देव... महादेव' या पौराणिक मालिकेत सतीची भूमिका साकारल्यानंतर. पण तिच्या कारकिर्दीचा खरा टर्निंग पॉईंट ठरला तो एकता कपूरच्या 'नागिन' मालिकेचा. या मालिकेमध्ये तिने शिवन्या या रूप बदलणाऱ्या नागिणीची भूमिका साकारली आणि ती घराघरात लोकप्रिय झाली. 'नागिन' ही मालिका TRPच्या बाबतीत भारतीय टीव्हीच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी मालिकांपैकी एक ठरली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मौनीच्या संघर्षाबद्दल

आज मौनी रॉय ग्लॅमरस, अभिनय आणि मेहनतीचं उत्तम उदाहरण आहे. एका साध्या बंगाली मुलीपासून ते हिंदी आणि दक्षिण भारतीय प्रेक्षकांच्या आवडत्या स्टारपर्यंतचा तिचा प्रवास प्रेरणादायी ठरला आहे. तिच्या आयुष्यात आलेल्या अडचणी आणि अन्यायाला तिने कधीही आपलं भविष्य ठरवू दिलं नाही. 

FAQ

1. मौनी रॉय कोण आहे?

मौनी रॉय ही भारतीय अभिनेत्री असून तिने टेलिव्हिजन, बॉलिवूड आणि OTT या तिन्ही क्षेत्रांत काम केलं आहे. ती ‘देवों के देव... महादेव’ आणि ‘नागिन’ मालिकांमुळे विशेष प्रसिद्ध आहे.

2. मौनी रॉयचा अभिनय प्रवास कधी सुरू झाला?

तिने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात प्रसिद्ध टीव्ही शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मधून केली. त्यानंतर ती अनेक मालिकांमध्ये आणि नंतर चित्रपटांत झळकली.

3. मौनी रॉयचा सर्वाधिक लोकप्रिय टीव्ही शो कोणता आहे?

‘नागिन’ ही तिची सर्वाधिक लोकप्रिय मालिका आहे. या मालिकेमुळे ती घराघरात ओळखली जाऊ लागली आणि तिची लोकप्रियता गगनाला भिडली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Mouni RoyBadtamiji with Mouni Roy at 21 years oldMouni Roy latest newsMouni Roy Latest Interviewmouni roy movies

इतर बातम्या

शिल्पा शेट्टीच्या रेस्टॉरंटमध्ये भाजप नेत्याची 33.33 टक्के...

मनोरंजन