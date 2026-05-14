'2 वर्षांपासूनच ...' मौनी रॉयने अखेर घटस्फोटाच्या चर्चांना दिला पूर्णविराम, पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

Mouni Roy and Suraj Nambiar seprated : मौनी रॉय आणि सूरज नांबियार यांनी अखेर आपल्या घटस्फोटांच्या चर्चांवर पोस्ट शेअर करत 4 वर्षांचं नातं तोडलं आहे. मौनी रॉयने पोस्ट शेअर करत या घटस्फोटाची माहिती दिली आहे. मौनी या पोस्टमध्ये नक्की काय म्हणाली?
बॉलिवूड आणि टीव्ही क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री मौनी रॉय आणि व्यवसायिक पती सूरज नांबियार यांनी आपल्या 4 वर्षांचं नातं तोडत घटस्फोट घेतल्याच सांगितलं आहे. या दोघांनी लग्नाच्या 4 वर्षानंतर आपलं नातं तोडलं आहे. दोघांनी एकत्रितपणे पोस्ट शेअर करत याबद्दल माहिती दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हे दोघं खूप चर्चेत होते. सोशल मीडियावर यांच्या घटस्फोटाची चर्चा सुरु असताना अखेर मौनी रॉयने स्टेटमेंट जाहीर करुन चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. मौनी आणि सूरजने या पोस्टमध्ये काय लिहिलं आहे?
माध्यमांमधील काही लोक आमच्या वैयक्तिक आयुष्यात प्रमाणापेक्षा जास्त ढवळाढवळ करत आहेत हे पाहून आम्हाला दुःख झाले आहे. आम्ही परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि हा काळ शांततेने व खाजगीरित्या घालवत आहोत. आमच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक खोट्या आणि बनावट कथा पसरवल्या गेल्या आहेत, ज्या आमच्या नात्यातील सत्यता दाखवत नाहीत. खूप विचारविनिमय आणि बदललेल्या प्राधान्यक्रमांनंतर, आम्ही आदराने आणि शहाणपणाने आमच्या वेगळ्या मार्गांवर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, आम्ही हा काळ विवेकपूर्ण आणि खाजगी पद्धतीने घालवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत. आम्ही भविष्यातही आमची मैत्री टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करू. आमच्या गोपनीयतेचा आदर केल्याबद्दल आणि या काळात सतत पाठिंबा दिल्याबद्दल आम्ही सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. — मौनी आणि सूरज
मौनी आणि सूरज यांचं लग्न 2022 मध्ये झालं होतं. हे दोघं एकमेकांना बऱ्याच वर्षांपासून डेट करत होते त्यानंतर दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही वर्षांपासून यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच सांगण्यात येत आहे. असं म्हटलं जात आहे की, सूरजने मौनीला धोका दिला. मात्र याबाबत कोणतीच अधिकृत माहिती कुणीच शेअर केलेली नाही. या सगळ्यादरम्यान मौनी रॉयने आपण वेगळे होत असल्याचं म्हटलं आहे.
मौनी आणि सूरजने घटस्फोटापर्यंत पोहोचण्यासाठी खूप वेळ घेतला. विचार करुन दोघांनी हा निर्णय घेतल्याच म्हटलं जात आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर होणाऱ्या चर्चांना त्यांनी पूर्ण विराम दिली आगे. 2024 पासून मौनी रॉय इंस्टाग्रामवर सुरजसोबत फोटो टाकत नाही. तसेच दोघांनीही सोशल मीडियावर एकमेकांबद्दल कोणतीच पोस्ट टाकलेली नाही. दोन वर्षांपर्यंत मौनी रॉय आणि सुरज नांबियारने ही गोष्ट अतिशय खासगी ठेवली. तसेच सुरजने मौनी रॉयला चीट केल्याच्या चर्चांमुळे त्याने आपलं इंस्टाग्राम अकाऊंटही काही दिवस बंद ठेवलं होतं.