मौनी रॉयच्या परफेक्ट फिगरमागचं गुपित उघड, दिल्लीच्या या खास पदार्थात दडलंय रहस्य

Mouni Roy : बॉलिवूड आणि छोट्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाने वेगळी छाप पाडणारी अभिनेत्री मौनी रॉय नेहमीच आपल्या फिटनेस आणि आकर्षक व्यक्तिमत्त्वामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असते. नियमित व्यायाम आणि योग्य आहार हे तिच्या सौंदर्याचे आणि तंदुरुस्तीचे गुपित मानले जाते. मात्र, याचा अर्थ ती फक्त हेल्दी डाएटच करते असे अजिबात नाही. कधी कधी मौनी रॉय स्वतः ला खुश करण्यासाठी तळलेले पदार्थही आवर्जून खाते.
अलीकडेच दिग्दर्शक मधुर भंडारकर यांच्या आगामी चित्रपट ‘द वाइव्स’ च्या सेटवर मौनी रॉय दिल्लीतील प्रसिद्ध छोले-भटुरेचा आस्वाद घेताना दिसली. सध्या या चित्रपटाचे शूटिंग दिल्लीमध्ये सुरू आहे आणि दिल्लीचे खाद्यपदार्थ किती लज्जतदार असतात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.
मौनी रॉयने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर छोले-भटुरे खातानाचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले होते. त्यासोबत तिने लिहिले की, ‘द वाइव्स’ च्या सेटवर हाच माझा डाएट आहे. कारण दिग्दर्शकांना हवे आहे की मी फिट राहावं. त्यामुळे छोले-भटुरेच मला फिट ठेवणार आहेत असं तिने म्हटलं आहे.
तिने आणखी एका पोस्टमध्ये मजेशीर कॅप्शन लिहिलं आहे. 'जेव्हा दिग्दर्शक साहेब रनिंग शूटमध्ये तुम्हाला छोले-भटुरे खायला देतात'. ‘द वाइव्स’ ची स्टारकास्ट या चित्रपटात मौनी रॉयसोबत सोनाली कुलकर्णी, रेजिना कॅसेंड्रा, राहुल भट्ट, सौरभ सचदेवा, अर्जन बाजवा आणि फ्रेडी दारुवाला हे कलाकारही झळकणार आहेत.
मौनी रॉयने आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात दूरदर्शनवरील लोकप्रिय मालिकेतून ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ या शोमधून केली आहे. त्यानंतर ‘नागिन’ मालिकेत तिने साकारलेली भूमिका सुपरहिट ठरली आणि तिला घराघरात लोकप्रियता मिळाली. चित्रपटसृष्टीत तिचा प्रवास अक्षय कुमारसोबत ‘गोल्ड’ या चित्रपटातून सुरू झाला. त्यानंतर तिने ‘मेड इन चायना’, ‘ब्रह्मास्त्र’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले.
मौनी रॉयची अंदाजे एकूण संपत्ती सुमारे 10 कोटी रुपये आहे आणि ती दरवर्षी 1-2 कोटी रुपयांची कमाई करते. तिचा पती सूरज नांबियार एक व्यापारी असून त्याची संपत्ती 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मौनी रॉयने तिच्या अभिनयाच्या कारकिर्दीतून आणि जाहिरातींमधून ही संपत्ती मिळवली आहे.
FAQ
मौनी रॉयचे फिटनेसचे गुपित काय?
नियमित व्यायाम आणि योग्य आहार हे तिच्या तंदुरुस्तीचे मुख्य गुपित आहे. मात्र, ती कधीकधी तळलेले पदार्थ खाऊन स्वतःला खुश करते.
‘द वाइव्स’ सेटवर मौनी रॉयने काय खाल्ले?
दिल्लीतील प्रसिद्ध छोले-भटुरे खाल्ले. चित्रपटाचे शूटिंग दिल्लीत सुरू असल्याने तिने हा आस्वाद घेतला.
मौनी रॉयने इन्स्टाग्रामवर काय शेअर केले?
छोले-भटुरे खातानाचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले. कॅप्शन: ‘द वाइव्स’ सेटवर हाच माझा डाएट आहे, कारण दिग्दर्शकांना मी फिट राहावे आहे. छोले-भटुरे मला फिट ठेवणार!