चित्रपट निर्मात्याने बॉलिवूड अभिनेत्याच्या डोळ्यासमोर त्याच्या आई आणि बहिणीला मारुन टाकले, चित्रपटापेक्षा डेंजर स्टोरी सेलिब्रिटीच्या खऱ्या आयुष्यात घडली

Filmmaker Brijmohan And Kaml Sadanah : सत्य घटनेवर आधारीत अशा प्रकारची सूचना अनेकदा चित्रपटाच्या सुरुवातीला पहायला मिळते. अनेक भयानक घटना आसपास घडत असतात ज्यावर चित्रपट बनवले जातात. मात्र, बॉलिवूडच्या झगमगाटामागे अशी अनेक भयानक रहस्ये दडलेली आहेत. असा घटना घडतात ज्यामुळे अंगावर काटा येईल. चित्रपटापेक्षा डेंजर स्टोरी सेलिब्रिटीच्या खऱ्या आयुष्यात घडली आहे. एका चित्रपट निर्मात्याने बॉलिवूड अभिनेत्याच्या डोळ्यासमोर त्याच्या आई आणि बहिणी मारुन टाकले.
प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते ब्रिज सदनाह यांच्या आयुष्यात हृदयद्रावक कहाणी घडली. 60 ते 80 च्या दशकात ब्रिज सदनाने "उस्तादों के उस्ताद" (1963), "ये रात फिर ना आएगी" (1966), "दो भाई" (1969), आणि ब्लॉकबस्टर "व्हिक्टोरिया नंबर 203" यासारखे जबरदस्त चित्रपट दिले. त्यांनी अभिनेत्री सईदा खानशी लग्न केले आणि त्यांना दोन मुले झाली. मुलगी नम्रता आणि मुलगा कमल सदना. 21 ऑक्टोबर 1990 रोजी घडलेल्या या घटनेमुळे बॉलिवूडला हादरा बसला. त्या दिवशी रविवर होता. यामुळे बॉलिवूड हा दिवस ब्लॅकसंडे (रविवार) म्हणूनही लक्षात राहिला. ब्रिज सदनाह यांच्या एका कृत्यामुळे संपूर्ण कुटुंब उद्धवस्त झाले.
ब्रिज सदनाह यांचा मुलगा कमल सदनाहचा 20 वा वाढदिवस होता. संपूर्ण कुटुंब बर्थ डे सेलिब्रेशनची तयारी करत होते. तेव्हा एका क्षणाच्या वेडेपणाने आणि अंतर्गत संघर्षाने सर्वकाही उद्ध्वस्त केले. नशेत असलेल्या ब्रिज सदनाहने पत्नी आणि मुलीची हत्या केली आणि मुलावर गोळी झाडली. या बातमीने सर्वत्र खळबळ उडाली. 'मगरूर', 'बॉम्बे 405माइल्स' आणि 'उंचे लोग' यांसारखे चित्रपट अयशस्वी ठरल्याने, 60 आणि 70 च्या दशकात ब्रिज यांच्या करिअरला उतरती कळा लागली होती. तर, दुसरीकडे वैयक्तीत आयुष्यातही ब्रिज सदनाह यांचे पत्नी सुधा सदनासोबत वारंवार वाद होते. वादाला कंटाळून सुधा सदना यांनी ब्रिज सदना यांचा जल महल येथील बंगला सोडून आपल्या मुलांसह कार्टर रोडवरील 'जल कमल' नावाच्या प्रशस्त गार्डन बंगल्यात राहायला गेल्या.
कमल यांच्या वाढदिवसादिवशी ब्रिज दारू पिऊन येथे आले. सुरक्षा रक्षकाने त्यांना आत येऊ दिले नाही. मात्र, ते बंगल्यात आले. पती-पत्नीमध्ये सतत भांडणे होत. विशेषतः तिसऱ्या व्यक्तीवरून हा वाद होत होता. शिवाय, त्यांची मुलगी नम्रता दुसऱ्या धर्माच्या पुरुषाच्या प्रेमात होती. मुलीचे हे रिलेशनशीप ब्रिज सदना यांना मान्य नव्हते. या सगळ्यामुळे वैतागून, ब्रिज सदना यांचा मुलगा कमल सदनाच्या विसाव्या वाढदिवशी पत्नी सैदासोबत जोरदार वाद झाला. त्यानंतर, त्यांनी नम्रता आणि सैदा या दोघींवरही गोळ्या झाडल्या. कमल त्यांच्या दिशेने धावत आला असता, ब्रिज सदना यांनी त्याच्यावर बंदूक रोखली, पण गोळी कमलच्या मानेला चाटून गेली.
सईदाची मैत्रीण आणि सुनील दत्त यांची पत्नी नर्गिस दत्त यांनी ब्रिजच्या हातातील बंदूक हिसकावून घेतली आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिली. 80 च्या दशकात, जेव्हा देश पंजाबमधील बंडखोरीशी झुंज देत होता आणि खलिस्तानी दहशतवाद्यांकडून धमक्यांचे फोन येत होते, तेव्हा ब्रिजला त्याची बंदूक परत मिळाली. दरम्यान, ब्रिज सदनाहने त्याच्या जल महल बंगल्यात स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली.
आयुष्यात आलेल्या मोठ्या वादळातून कलम सदनाह पुन्हा एकदा आयुष्यात उभे राहिले. या घटनेनंतर काही वर्षांनी कमल सदनाह यांनी काजोलसोबत चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. अनेक चित्रपटांमध्ये काम करूनही त्यांना यश मिळाले नाही, त्यामुळे त्यांनी अभिनय सोडून दिला. ब्रिज सदना यांचे बहुतेक चित्रपट रोमँटिक थ्रिलर होते, पण त्यांचे खरे आयुष्य कोणत्याही थ्रिलर चित्रपटापेक्षा जास्त धोकादायक होते.