सिनेमांनी वडील कंगाल केले, गरीबीत जन्मलेला सुपरस्टार; राजकारणाने संपवलं त्याचं करिअर

बॉलिवूडमध्ये जेव्हा डान्स आणि विनोदाबद्दल चर्चा केली जाते, तेव्हा गोविंदा यांचं नाव सर्वप्रथम समोर येतं. 80 आणि 90 च्या दशकात गोविंदा यांची जादू अशी होती की त्याच्या तुलनेत अन्य मोठे सुपरस्टारही फिके पडत होते. आज गोविंदा त्यांचा 62 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत, पण त्यांच्या संघर्षपूर्ण जीवनाची कथा खूपच वेगळी आहे. हे सत्य आहे की, एकेकाळी लाखो हृदयांवर राज्य करणारा 'हिरो नंबर 1' आज एका वेगळ्या वळणावर आहे, परंतु त्याच्या यशाच्या मागे असलेला संघर्ष आणि त्याच्या कारकिर्दीतील चढ-उतार सध्याच्या पिढीला प्रेरणा देणारा ठरतो.
गोविंदा यांचा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला होता. त्यांचे कुटुंब एके काळी मोठ्या बंगल्यात राहत होते, परंतु नंतर परिस्थिती खूपच बदलली आणि त्यांना चाळीत जाऊन राहायला लागलं. त्याचे वडील, अरुण आहुजा, 1940 च्या दशकातील अभिनेते होते. त्यांनी "औरत" आणि "एक ही रास्ता" सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले होते. पण अफसोस, त्यांचे सिनेमे बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी होऊ शकले नाहीत. यामुळे त्यांची कारकीर्दही संथपणे संपुष्टात आली. त्याच वेळी, गोविंदा यांचा जन्म एका अशा कुटुंबात झाला, जिथे कष्ट आणि संघर्ष हेच श्वास होते.
गोविंदा यांना घरात 'चिची' असे टोपणनाव मिळाले होते, कारण ते कुटुंबात सर्वात लहान होते. त्यांच्या आईला विश्वास होता की भगवान कृष्णाच्या प्रमाणेच त्यांचा मुलगा सर्व समस्यांना हाताळून त्याच्या करंगळीने जग जिंकणार आहे. आणि खरोखर, गोविंदा यांनी आपल्या अभिनयाने, मेहनतीने आणि समर्पणाने त्याच्या कुटुंबाला गरिबीतून बाहेर काढून एका यशस्वी जीवनाची दिशा दाखवली. हेच कारण आहे की, त्यांच्याविषयी आजही आपल्या कुटुंबीयांमध्ये तीव्र प्रेम आणि आदर आहे.
80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात गोविंदा यांचे चित्रपट हिट होऊ लागले होते, परंतु 90 च्या दशकात त्यांचे करिअर शिखरावर पोहोचले. 1990 च्या दशकात गोविंदा एक सुपरस्टार म्हणून उभा राहिला आणि त्याने आपल्या करिअरमध्ये एक नवा टर्न घेऊन त्याच्या कामाने आणि कलेने अनेक प्रेक्षकांच्या हृदयावर राज्य केलं. 'हिरो नंबर 1', 'साजन चले ससुराल', 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'दूल्हा राजा' आणि 'बॉस' सारखे चित्रपट त्याच्या यशस्वी कारकिर्दीचा भाग ठरले. गोविंदा त्या काळातील एकमेव अभिनेता होते जो एका वर्षात 15 चित्रपट साइन करत होता. 1990 च्या दशकात गोविंदा यांनी बॉक्स ऑफिसवर अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आणि त्यासाठी त्यांना 1 कोटी रुपये फी घेणारा पहिला अभिनेता म्हणून देखील ओळखलं जातं.
गोविंदा यांना सुरुवातीला अभिनेता व्हायचं होतं, परंतु त्यांना डान्स शिकण्याचा सल्ला देण्यात आला. गोविंदा यांना नृत्य शिकण्याची प्रेरणा जावेद जाफरींच्या "बूगी वूगी" या नृत्य शोमधून मिळाली. त्यांनी स्वतः जावेद जाफरींचे व्हिडिओ पाहून डान्स शिकला आणि नंतर प्रसिद्ध नृत्य दिग्दर्शिका सरोज खान यांनी त्यांना प्रशिक्षण दिलं. गोविंदा यांनी आपल्या गोड डान्स स्टाईलने प्रेक्षकांचे मन जिंकले आणि त्याने बॉलिवूडमध्ये एक नवा ट्रेंड सेट केला. त्याच्या नृत्याच्या शैलीने त्याला खास ओळख मिळवून दिली.
2004 मध्ये गोविंदा यांनी राजकारणात प्रवेश केला. काँग्रेस पक्षाकडून त्यांनी उत्तर मुंबईतून लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि संसदेत पाऊल ठेवले. मात्र, या राजकारणाच्या प्रवेशामुळे गोविंदा यांचे फिल्मी करिअर हळूहळू घसरणीला लागले. राजकारणात सक्रिय होणं आणि फिल्म इंडस्ट्रीपासून दूर होणं त्यांच्या करिअरवर परिणाम करु लागला. गोविंदा याचं स्वतःचं कबूल करणं आहे की, राजकारणात प्रवेश केल्यामुळे त्यांच्या काही चित्रपटांवर दबाव आला, आणि काही राजकारण्यांनी त्यांचे विरोधक बनून त्यांच्या चित्रपटांच्या रिलीजवर बंधन घालण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या कारकिर्दीचा हा एक मोठा वळण ठरला.
आज गोविंदा एक अनुभवपूर्ण व्यक्तिमत्त्व म्हणून बॉलिवूडमध्ये ओळखले जातात. त्याच्या यशस्वी आणि संघर्षपूर्ण प्रवासामुळे तो प्रत्येक कलाकारासाठी प्रेरणास्त्रोत बनला आहे. त्याच्या परिश्रमामुळे, गोविंदा आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयात जिवंत आहे, आणि त्याची फिल्म इंडस्ट्रीतील स्थान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. राजकारणामुळे त्याचे करिअर कितीही प्रभावित झाले असले तरी, गोविंदा नेहमीच आपल्या कामावर आणि चाहत्यांवर प्रेम करण्याच्या बाबतीत नवा आदर्श ठेवतो. गोविंदा यांचा चित्रपट आणि राजकारणातील प्रवास हा संघर्ष, मेहनत आणि यशाचा असलेला एक अद्भुत उदाहरण आहे. गरीबीत जन्मलेल्या या कलाकाराने एक सुपरस्टार म्हणून आपली ओळख निर्माण केली, पण राजकारणामुळे तो कितीही झपाटले तरी त्याच्या कलेची जादू आजही कायम आहे.