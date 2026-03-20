‘मिसेस देशपांडे’ फेम अभिनेत्री निमिषा नायरला भयानक अनुभव ; नेमकं काय घडलं ?

मुंबई: वेब सीरीज ‘मिसेस देशपांडे’ मुळे चर्चेत आलेली 30 वर्षीय अभिनेत्री निमिषा नायर यांचा मुंबईत एका धक्कादायक घटनेत अनुभव आला. मंगळवारी पहाटे वर्सोवा येथील घरातून नरिमन पॉइंटकडे प्रवास करत असताना तिच्या कॅबचा पाठलाग एका स्कूटरवरील दोन तरुणांनी केला. या प्रकरणी दादर पोलिसांनी दोघा तरुणांना ताब्यात घेतले आहे. दोघे पंचविशी वयाचे असून, प्रायव्हेट फर्ममध्ये काम करत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
मंगळवारी सकाळी पावणेपाचच्या सुमारास कामानिमित्त दक्षिण मुंबईकडे जात असलेल्या निमिषासोबत हा प्रकार घडला. खेरवाडी पोलिस ठाण्यात बुधवारी तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी आरटीओद्वारे स्कूटरची नोंदणी तपासून दोघांचा माग काढला आणि त्यांना नोटीस देऊन सोडण्यात आले.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, वर्सोवा येथून निघाल्यानंतर साधारण २० मिनिटांनी निमिषाची टॅक्सी वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवरील खेरवाडी उड्डाणपुलावर एका स्कूटरच्या पुढे गेली. त्या स्कूटरवरील चालक आणि मागे बसलेल्या व्यक्तीने टॅक्सीचा पाठलाग करून समोरून अडवले, टॅक्सी चालकावर शिवीगाळ केली. त्या दोघांनी वेगाने पळ काढण्यापूर्वी टॅक्सीत बसलेल्या निमिषाने संपूर्ण घटना व्हिडिओद्वारे रेकॉर्ड केली होती.
खेरवाडी पोलिसांनी सांगितले की, "त्या दोघांनी दावा केला की, स्कूटरला धक्का दिल्याबद्दल फक्त टॅक्सी चालकावरच शिवीगाळ केली. प्रवासी महिलेला काही त्रास झाला नाही. एफआयआर नोंदविल्यानंतर लगेचच या प्रकरणाचा उलगडा झाला."
दोघे संशयित त्यांच्या पालकांसह पोलीस ठाण्यात आले होते. पोलीसांनी त्यांना नोटीस देऊन सोडले. पोलिसांनी सांगितले, "आपल्या मुलांविरुद्ध गुन्हा नोंदवल्याची बातमी ऐकून पालक रडू लागले. आम्ही त्यांना समजावले की, रस्त्यावर वाद न करता थेट पोलीस ठाण्यात येणं आवश्यक होतं."
घटना घडल्यानंतर निमिषाने हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पोलीस, तसेच मुंबई पोलीस आयुक्तांना टॅग केले. दोघा दुचाकीस्वारांनी कॅबचा दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. निमिषाने तक्रारीत म्हटले, “मी रेकॉर्ड करत होतो, त्यामुळे जे करायचे ते करा, मी सुरक्षित आहे,” असेही नमूद केले आहे.
अभिनेत्री निमिषा नायर माधुरी दीक्षितच्या मुख्य भूमिकेतल्या ‘मिसेस देशपांडे’ या वेब सीरीजमधील सिरीअल किलरच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध आहे. याशिवाय ‘भय’, ‘लॉगआऊट’ अशा वेब सीरीजमधील तिच्या भूमिका देखील चर्चेत राहिल्या आहेत. निमिषा सोशल मीडियावरही सक्रिय असून चाहत्यांशी सतत संपर्क ठेवते.
विशेष म्हणजे, मुंबईतील गर्दी आणि रस्त्यांवरील ट्रॅफिक दररोज महिलांसाठी आणि प्रवाशांसाठी धोक्याचे असू शकते, याचे हे उदाहरण आहे. स्कूटरवरुन पाठलाग करणे, शिवीगाळ करणे आणि प्रवाश्यांवर थेट आक्रमणाचा प्रयत्न करणे गंभीर गुन्हा मानला जातो. पोलिसांनी सांगितले की, अशा घटना टाळण्यासाठी लोकांनी सतर्क राहावे आणि तत्काळ पोलीस ठाण्याचा आधार घ्यावा.
खेरवाडी पोलिसांनी दोघांवर नोटीस जारी केली आणि पुढील तपास सुरु आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, अशा घटनांवर कठोर कारवाई केली जाईल, कारण सार्वजनिक रस्त्यावर सुरक्षितता आणि महिलांचा आदर यावर कुणीही आघात करू नये.