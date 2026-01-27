English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
मृणाल की धनुष... शिक्षणात कोण भारी आहे? एका विद्यार्थ्याला तर डिग्री मिळण्याआधीच कॉलेजने बाहेर काढलं !

Mrunal Thakur or Dhanush Who's education is stronger: दाक्षिणात्य सुपरस्टार धनुष आणि बॉलिवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूर यांचा प्रेमवृत्तांत इंटरनेटवर तुफान व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांनी या अफवांवर जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 27, 2026, 07:36 AM IST
सध्या सोशल मीडियावर एकच जोडी चर्चेचा विषय बनली आहे दाक्षिणात्य सुपरस्टार धनुष आणि बॉलिवूड अभिनेत्री मृणाल ठाकूर. ‘सीता रामम’ मधील मृणाल आणि दक्षिणेतील लोकप्रिय अभिनेता धनुष यांच्या लग्नाच्या अफवांनी इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेला वारे गेले आहेत, तर काहींनी या अफवांना गंभीरपणे घेतले आहे.

पण या चर्चेबरोबरच दोघांच्या वैयक्तिक आणि शैक्षणिक जीवनातील काही रंजक गोष्टी देखील चर्चेत आहेत. चला, जाणून घेऊया धनुष आणि मृणाल यांच्या शैक्षणिक प्रवासाबद्दलची सविस्तर माहिती.

मृणाल ठाकूरचा शैक्षणिक प्रवास

मृणालचा शिक्षण प्रवास जळगावमधील सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पासून सुरू झाला. लहानपणापासूनच तिला पत्रकार बनण्याचे स्वप्न होते आणि त्यासाठी तिने मुंबईच्या नामांकित केसी (KC) कॉलेजमध्ये ‘बॅचलर ऑफ मास मीडिया’ (BMM) साठी प्रवेश घेतला. पण नियतीला काहीतरी वेगळं ठरलं होतं. कॉलेजमध्ये असतानाच तिला ‘मुझसे कुछ कहती… ये खामोशियां’ मालिकेची ऑफर मिळाली. शूटिंगच्या व्यस्ततेमुळे मृणालची कॉलेज हजेरी कमी पडली. कॉलेज प्रशासनाने तिला परीक्षेत बसू दिलं नाही आणि परिणामी, डिग्री पूर्ण होण्याआधीच तिला कॉलेज सोडावं लागलं.

गुगलवर अनेक ठिकाणी मृणालची ‘बी.टेक’ झाल्याचे सांगितले जाते, पण तिने स्वतः स्पष्ट केले आहे की ही माहिती चुकीची आहे. कॉलेजमधून बाहेर पडल्यावर डबल डिग्रीचा प्रश्नच येत नाही, असं तिने हसत सांगितलं आहे.

धनुषचा शैक्षणिक प्रवास

दाक्षिणात्य अभिनेता धनुषचा शिक्षण प्रवास थोडा हटके आहे. खऱ्या अर्थाने त्याला अभिनयात यायची इच्छा नव्हती; त्याचं लक्ष मरीन इंजिनिअरिंग वर होतं. पण वडील आणि भाव सेल्वा राघवन यांचा आग्रहाखातर तो कॅमेऱ्यासमोर उभा राहिला. 12 वी नंतर धनुषने मदुराई कामराज युनिव्हर्सिटीमध्ये BCA साठी प्रवेश घेतला. पण वयाच्या १६–१७ व्या वर्षापासून तो चित्रपटांमध्ये इतका बिझी झाला की नियमित कॉलेज करणे शक्य झाले नाही. अखेर डिस्टन्स लर्निंगच्या माध्यमातून त्याने आपली पदवी पूर्ण केली.

धनुष अभिनयासोबतच दिग्दर्शन, गायन आणि लेखन या अष्टपैलू कला क्षेत्रातही प्रावीण्य दाखवतो.

अनुभव आणि शिक्षणाची तुलना

कागदोपत्री शैक्षणिक दृष्ट्या धनुष मृणालपेक्षा थोडा पुढे आहे, कारण त्याने ग्रॅज्युएशन पूर्ण केली आहे. तर मृणालच्या बाबतीत अनुभवाचं शिक्षण मोठं ठरलं आहे. मृणालच्या मास मीडिया शिक्षणामुळे तिच्या पीआर आणि संवाद कौशल्यांमध्ये प्रगल्भता आहे. दोघांच्या करिअरमधील हा अनुभव आणि व्यावसायिक दक्षता त्यांच्या अभिनयात स्पष्टपणे दिसून येते.

अफवांवर खरी प्रतिक्रिया

धनुष आणि मृणाल यांनी अद्याप त्यांच्या नात्यावर किंवा लग्नाच्या अफवांवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. नेटकऱ्यांच्या मते, ही अफवा कदाचित एखाद्या आगामी चित्रपटाच्या प्रमोशनचा भाग असू शकते. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी यावर विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत काहींनी मजेशीर मीम्स बनवले, तर काहींनी जोडीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

धनुष आणि मृणाल, दोघेही पडद्यावर गंभीर आणि समजूतदार भूमिका साकारतात, पण त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील कहाणी मनोरंजक आहे. शिक्षणाच्या मार्गाने दोन भिन्न प्रवास त्यांनी पूर्ण केले, पण अनुभवाने दोघांनाही समान उंचीवर पोहोचवले आहे.

येत्या काळात या अफवांवर कोणती अधिकृत घोषणा होईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

