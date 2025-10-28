English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठी चित्रपट पाहून थक्क झाली मृणाल ठाकूर; म्हणाली 'अभिमान वाटतो...'

Mrunal Thakur : मराठी चित्रपट पाहून मृणाल ठाकूर प्रभावित झाली. तिनं त्या चित्रपटातील दिग्दर्शक आणि कलाकारांचं भरभरून कौतुक केलं असून चाहत्यांनाही तो सिनेमा पाहण्याचं आवाहन केलं आहे.

मराठी चित्रपट पाहून थक्क झाली मृणाल ठाकूर; म्हणाली 'अभिमान वाटतो...'

टेलिव्हिजनच्या छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात करून बॉलिवूड आणि साऊथ चित्रपटसृष्टीत यशस्वी झेप घेणारी अभिनेत्री म्हणजे मृणाल ठाकूर. मालिकांमधून घराघरांत पोहोचल्यानंतर ‘सुपर 30’, ‘बाटला हाऊस’, ‘जर्सी’ आणि विशेष म्हणजे साऊथमधील ब्लॉकबस्टर ‘सीता रामम’ या चित्रपटांनी मृणालला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मजबूत ओळख मिळवून दिली आहे. धुळ्यात जन्मलेली ही मराठमोळी अभिनेत्री अनेकदा मराठी संस्कृती आणि कलाकारांविषयी आपलं प्रेम आणि अभिमान व्यक्त करताना दिसते. अलीकडेच मृणालनं एक मराठी चित्रपट पाहिला आणि त्या सिनेमाने तिला अक्षरशः भारावून टाकलं. तिनं या चित्रपटातील कलाकार, दिग्दर्शक आणि तांत्रिक टीमचं मनापासून कौतुक करत प्रेक्षकांनाही तो सिनेमा पाहण्याचं आवाहन केलं आहे.

‘दशावतार’नं जिंकलं मृणालचं मन

मृणालनं नुकताच ‘दशावतार’ हा मराठी सिनेमा पाहिला. या सिनेमाचं दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केलं असून, हा त्यांचा दिग्दर्शक म्हणून पहिलाच प्रयत्न आहे. पण मृणालच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपट पाहताना तिला अजिबात असं वाटलं नाही की हा पहिला सिनेमा आहे. आपल्या भावना व्यक्त करताना मृणाल म्हणाली 'मी नुकताच ‘दशावतार’ हा अप्रतिम सिनेमा पाहिला आणि मन अगदी आनंदाने भरून आलं. इतक्या दिवसांनी, नव्हे वर्षांनी, मला सिनेमात मराठी संस्कृती आणि आपलं सुंदर कोकण पाहायला मिळालं. हा सिनेमा कुडाळमध्ये शूट झाला आहे आणि त्यातलं सौंदर्य पडद्यावर अप्रतिम दिसतं. असं वाटतंच नाही की हा सुबोध खानोलकरचा दिग्दर्शक म्हणून पहिलाच प्रयत्न आहे. संपूर्ण टीमचं मनःपूर्वक अभिनंदन खरंच, फार मजा आली!'

मराठी संस्कृती आणि वास्तवाचं सुंदर दर्शन

चित्रपटाच्या विषयावर बोलताना मृणालनं ‘दशावतार’चं खास कौतुक केलं. ती म्हणाली ‘दशावतार’मधील सगळे अवतार म्हणजे आपल्या आजूबाजूला चालू असलेल्या सामाजिक आणि नैतिक परिस्थितीचं प्रतिबिंब आहेत. या कलाकृतीतून खूप सखोल संदेश दिला गेला आहे. असं विषय आणि असं सादरीकरण खूप दिवसांनी मराठी चित्रपटात पाहायला मिळालं.' तिनं प्रेक्षकांना आवाहन करत म्हटलं 'हा चित्रपट थिएटरमध्ये नक्की पाहा. कारण या सिनेमातून खूप काही शिकायला मिळतं. ही केवळ मनोरंजन देणारी कलाकृती नाही, तर विचार करायला लावणारी आहे.'

दिलीप प्रभावळकरांना दिला ‘लेजेंड’चा मान

चित्रपटातील ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांच्या अभिनयाबद्दल बोलताना मृणालनं त्यांच्या कार्याचं भरभरून कौतुक केलं. ती म्हणाली 'दिलीपकाका, तुम्ही तर खरे लेजेंड आहात. पडद्यावर तुम्ही जी जादू निर्माण करता, ती कोणीही करू शकत नाही. तुमचं काम पाहून मन भावनांनी भरून आलं. अशा कलाकारांमुळे मराठी सिनेमाचं नाव उंचावलं जातं.'

मराठी चित्रपटाचं कौतुक इतर भाषांतील प्रेक्षकांकडूनही

मृणालनं सांगितलं की, ‘दशावतार’ या चित्रपटाचं कौतुक केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर मल्याळम इंडस्ट्री आणि इतर प्रेक्षकांकडूनही होत आहे. ती म्हणाली 'मल्याळम इंडस्ट्रीतही या सिनेमाचं प्रचंड कौतुक होतं आहे. अनेक मल्याळम प्रेक्षक ‘दशावतार’बद्दल बोलत आहेत. एका मराठी चित्रपटाला इतका सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो आहे, हे खरोखरच अभिमानास्पद आहे.'

'प्रत्येकानं ‘दशावतार’ पाहायलाच हवा'

चित्रपटातील संगीत, नृत्य, दिग्दर्शन आणि छायाचित्रणाबद्दलही मृणालने प्रशंसा व्यक्त केली. ती म्हणाली 'या चित्रपटातले लोकेशन्स, गाणी, नृत्य, संवाद आणि दिग्दर्शन सगळंच उत्कृष्ट आहे. काही गोष्टी मला आधी माहीत नव्हत्या, त्या या चित्रपटामुळे समजल्या. त्यामुळे मला वाटतं, प्रत्येकानं ‘दशावतार’ नक्की पाहावा.'

मृणाल ठाकूर – मराठी संस्कृतीशी कायम जोडलेली

मृणाल ठाकूरने नेहमीच आपल्या मराठी ओळखीचा अभिमान बाळगला आहे. अनेक मुलाखतींमध्ये ती सांगते की, मराठी चित्रपट आणि कलाकारांकडून तिला अभिनयाची प्रेरणा मिळते. सध्या ती हिंदी आणि साऊथ इंडस्ट्रीत मोठ्या प्रकल्पांमध्ये व्यस्त असली, तरी मराठी सिनेमाशी असलेलं तिचं नातं अजूनही घट्ट आहे. ‘दशावतार’ या सिनेमाविषयी तिने व्यक्त केलेल्या भावना केवळ चाहत्यांमध्येच नव्हे, तर इंडस्ट्रीतही चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. मृणालसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील अभिनेत्रीने केलेल्या या कौतुकामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीचं मान अधिक उंचावलं आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

