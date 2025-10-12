मृण्मयी देशपांडेची मोठी घोषणा! ‘मनाचे श्लोक’ चित्रपटाबद्दल बोलताना अभिनेत्री भावुक; पोस्ट शेअर करत लिहिलं 'हा निर्णय घेणं अतिशय...'

Mrunmayee Deshpande: मराठी सिनेविश्वात अभिनेत्री व दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडे हिच्या ‘मनाचे श्लोक’ या चित्रपटाबद्दल प्रचंड चर्चा रंगली होती. या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता होतीच, कारण मृण्मयीने दिग्दर्शन, लेखन आणि अभिनय – तिन्ही भूमिका या प्रकल्पात सांभाळल्या होत्या. बहुप्रतीक्षित हा चित्रपट अखेर १० ऑक्टोबर रोजी राज्यभर प्रदर्शित झाला. परंतु, प्रदर्शनानंतर काही तासांतच चित्रपटाच्या शीर्षकावरून मोठं वादंग निर्माण झालं. श्री समर्थ रामदास स्वामी यांच्या ‘मनाचे श्लोक’ या पवित्र ग्रंथाशी चित्रपटाच्या नावाचं साधर्म्य असल्याचं काहींचं म्हणणं होतं. त्यामुळे काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी या चित्रपटाच्या नावावर आक्षेप घेतला आणि विरोध प्रदर्शन सुरू केले. पुणे, संभाजीनगर, तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी सिनेमागृहात गोंधळ घालून शो बंद पाडले गेले, अशी माहिती समोर आली. काही ठिकाणी सामाजिक माध्यमांवर देखील या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.
या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मृण्मयी देशपांडेने धाडसी आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. तिने स्वतः सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत राज्यभरातील सर्व शो थांबवण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये मृण्मयीने लिहिलं आहे 'नमस्कार! ‘मना’चे श्लोक या आमच्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरून काल आणि आज पुणे, संभाजीनगर आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ज्या घटना घडल्या त्या अतिशय दुःखद आहेत. प्रेक्षकांचा प्रेम आणि पाठिंबा आम्हाला कायम मिळत आला आहे, पण कोणाच्याही भावना दुखावल्या जाणं आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे Z MUSIC CO. आणि आम्ही मिळून हा निर्णय घेतला आहे की, हा चित्रपट सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात थांबवत आहोत. आम्ही या सिनेमाचं नाव बदलून 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुन्हा नव्या नावासह प्रदर्शित करणार आहोत. भेटूया लवकरच नव्या रूपात.' या निर्णयामुळे मृण्मयी देशपांडेंची संवेदनशील आणि जबाबदार कलाकार म्हणूनची प्रतिमा अधिक मजबूत झाली आहे. अनेक प्रेक्षकांनी आणि कलाकारांनी तिच्या या पावलाचं स्वागत केलं आहे. काहींनी म्हटलं आहे की, “वाद न वाढवता शांततेने मार्ग काढणं हाच खरी संस्कृतीचा परिचय आहे.”
‘मनाचे श्लोक’ या चित्रपटात मृण्मयी देशपांडेने केवळ प्रमुख भूमिका साकारलेली नाही, तर तीच या चित्रपटाची लेखिका आणि दिग्दर्शिकादेखील आहे. कथानक सामाजिक आणि प्रेरणादायी संदेश देणारं असल्याचं सांगितलं जातं. या चित्रपटात राहुल पेठे, पुष्कराज चिरपूटकर, सुव्रत जोशी, सिद्धार्थ मेनन, हरीश दुधाडे आणि करण परब या तरुण कलाकारांची दमदार फळी झळकते. त्यांच्यासोबतच लीना भागवत, मंगेश कदम, शुभांगी गोखले आणि उदय टिकेकर यांसारखे अनुभवी कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. सध्याच्या घडीला या चित्रपटाचं नवं नाव काय असणार याबाबत मृण्मयीने अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मात्र, 16 ऑक्टोबरला चित्रपट नव्या नावासह पुन्हा प्रदर्शित होणार असल्याची अधिकृत घोषणा तिने केली आहे. वादळ शांत झाल्यावर आणि नव्या नावासह ‘मनाचे श्लोक’ प्रेक्षकांसमोर येईल, तेव्हा मृण्मयीच्या या प्रयत्नाचं रूप नेमकं कसं असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
FAQ
‘मनाचे श्लोक’ चित्रपटाचं प्रदर्शन का थांबवलं गेलं?
चित्रपटाच्या शीर्षकावरून काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, चित्रपटाचं नाव समर्थ रामदास स्वामींच्या ‘मनाचे श्लोक’ ग्रंथाशी साधर्म्य दाखवतं आणि त्यामुळे भावना दुखावल्या गेल्या. या पार्श्वभूमीवर मृण्मयी देशपांडेनं राज्यभरातील प्रदर्शन थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
हा चित्रपट पुन्हा केव्हा प्रदर्शित होणार आहे?
मृण्मयी देशपांडेनं आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सांगितलं की, 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी हा चित्रपट नव्या नावासह पुन्हा प्रदर्शित केला जाणार आहे.
या चित्रपटात कोणते कलाकार भूमिका साकारत आहेत?
चित्रपटात मृण्मयी देशपांडे सोबत राहुल पेठे, सुव्रत जोशी, पुष्कराज चिरपूटकर, सिद्धार्थ मेनन, हरीश दुधाडे, करण परब, तसेच लीना भागवत, मंगेश कदम, शुभांगी गोखले आणि उदय टिकेकर हे अनुभवी कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत.