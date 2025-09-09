English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महेंद्रसिंह धोनी मैदानावरून थेट पडद्यावर, टास्क फोर्स ऑफिसरच्या भूमिकेत!चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट

MS Dhoni :  महेंद्रसिंह धोनी आणि आर माधवन यांच्या टीझरमध्ये शेवटी कमिंग सून लिहिल्याने सध्या चाहत्यांमध्ये गोंधळ उडाला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 9, 2025, 07:32 AM IST
महेंद्रसिंह धोनी मैदानावरून थेट पडद्यावर, टास्क फोर्स ऑफिसरच्या भूमिकेत!चाहत्यांमध्ये उत्साहाची लाट

MS Dhoni : क्रिकेटच्या मैदानावर ‘'कॅप्टन कूल' म्हणून जगभर प्रसिद्ध असलेला महेंद्रसिंह धोनी आता मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. 7 सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओ टीझरने त्याच्या करोडो चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले. या व्हिडिओमध्ये महेंद्रसिंह धोनीला हेलिकॉप्टर शॉटसाठी प्रसिद्ध असलेला खेळाडू म्हणून नव्हे तर टास्क फोर्स ऑफिसरच्या भूमिकेत दाखवण्यात आले आहे.

अभिनेते आर. माधवन यांनी हा टीझर इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. 'एक मिशन. दोन जांबाज. तयार व्हा, धमाकेदार चेज सुरू होणार आहे!' असं त्यांनी कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. व्हिडिओमध्ये धोनी कमांडो युनिफॉर्ममध्ये, डोळ्यांवर काळ्या चष्म्यात आणि शस्त्र घेऊन दुश्मनांवर गोळीबार करताना दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत माधवनही टास्क फोर्स ऑफिसरच्या भूमिकेत असून दोघेही एकत्र लढताना दिसत आहेत.

टीझरचा शेवट 'कमिंग सून' अशा शब्दांसह होतो. मात्र तो चित्रपट आहे की वेब सिरीज किंवा एखादा उच्च बजेट जाहिरात प्रकल्प याबाबत अजून स्पष्टता मिळालेली नाही. व्हिडिओमध्ये धोनीचा इंट्रो 'दू कूल हेड' अशा नावाने दिला आहे. तर आर. माधवनला रोमँटिक ऑफिसर' म्हणून दाखवले आहे.

चाहत्यांचा उत्साह शिगेला

व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर कमेंट्सचा पूर आला आहे. एका चाहत्याने लिहिले की, 'आपले थाला आता हिरो झाले का?' तर दुसऱ्याने लिहिले 'मैदानावर धोनी फिनिशर होते, आता पडद्यावर अ‍ॅक्शन हिरो!' अजून एका चाहत्याने उत्साहाने लिहिले की, 'पहिल्या दिवशी पहिला शो आमचाच!' असं म्हटलं आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यापूर्वी महेंद्रसिंह धोनीने तमिळ चित्रपट 'गोठ'मध्ये छोटेखानी कॅमिओ केला होता. परंतु यावेळी त्याचा मुख्य आणि मोठा रोल असण्याची शक्यता आहे. चाहत्यांचे म्हणणे आहे की जर हा चित्रपट निघाला तर तो बॉक्स ऑफिसवर धमाका ठरेल. क्रिकेटमध्ये शांत राहणाऱ्या धोनीचा आक्रमक स्टाईल यामध्येही दिसत आहे. 

FAQ

1. महेंद्रसिंह धोनी यांचा नवा प्रोजेक्ट काय आहे?

महेंद्रसिंह धोनी, ज्यांना ‘कॅप्टन कूल’ म्हणून ओळखले जाते, ते एका नव्या चित्रपट किंवा वेब सीरिजमध्ये टास्क फोर्स ऑफिसरच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. 7 सप्टेंबर 2025 रोजी व्हायरल झालेल्या टीझर व्हिडिओमध्ये धोनी कमांडो युनिफॉर्म, काळे चष्मे आणि शस्त्रासह अ‍ॅक्शन करताना दिसले. हा प्रोजेक्ट चित्रपट, वेब सीरिज, किंवा उच्च बजेट जाहिरात आहे याबाबत स्पष्टता नाही.

2. या प्रोजेक्टचा टीझर कोणी शेअर केला आणि त्यात काय आहे?

अभिनेता आर. माधवन यांनी 7 सप्टेंबर 2025 रोजी इन्स्टाग्रामवर हा टीझर शेअर केला, ज्यामध्ये कॅप्शन होते: “एक मिशन. दोन जांबाज. तयार व्हा, धमाकेदार चेज सुरू होणार आहे!” टीझरमध्ये धोनी ‘दू कूल हेड’ आणि माधवन ‘रोमँटिक ऑफिसर’ म्हणून दिसतात, दोघेही टास्क फोर्स ऑफिसरच्या भूमिकेत दुश्मनांशी लढताना दिसतात. टीझर ‘कमिंग सून’ने संपतो.

3. यापूर्वी धोनीने अभिनयात काम केले आहे का?

होय, धोनीने 2016 मध्ये तमिळ चित्रपट ‘गोठ’मध्ये छोटा कॅमिओ केला होता, ज्यामध्ये तो स्वतःच्या भूमिकेत दिसला. तथापि, या नव्या प्रोजेक्टमध्ये त्याची मुख्य आणि मोठी भूमिका असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह आहे. यापूर्वी त्याने अनेक जाहिरातींमध्येही काम केले आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
MS Dhoni action movieR Madhavan The ChaseMS Dhoni Bollywood debutMS Dhoni action heroVasan Bala The Chase teaser

