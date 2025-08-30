English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
चित्रपटासाठी 'या' अभिनेत्याने 50 दिवस केली नव्हती अंघोळ, वासामुळे त्याच्याजवळ कावळे घिरट्या घालायचे, ओळखलं का?

बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील या अभिनेत्याने एका सीनसाठी तब्बल 50 दिवस अंघोळ केली नव्हती. तसेच केस देखील कापले नव्हते. कोण आहे हा अभिनेता?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 30, 2025, 04:45 PM IST
Bollywood Actor : राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित 'चायना गेट' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा चालला नाही. पण या चित्रपटातील खलनायक मात्र प्रेक्षकांच्या मनात कोरला गेला. या चित्रपटात डाकू ‘जगीरा’ची भूमिका साकारून अभिनेता मुकेश तिवारी प्रचंड चर्चेत आला. 1998 साली आलेल्या या चित्रपटाला तब्बल 27 वर्षं झाली असली तरी आजही लोकांना 'जगीरा'चे डायलॉग आठवतात.

मुकेश तिवारीला ‘जगीरा’च्या भूमिकेत खरा डाकू दाखवायचा होता. म्हणून त्याने तब्बल 50 दिवस आंघोळच केली नाही. त्याला पात्र गबाळं, घाणेरडं दिसावं लागत होतं. मात्र आजूबाजूच्या लोकांना दुर्गंधी न यावी म्हणून तो स्वतःवर नेहमी परफ्यूम मारायचा.

अभिनेत्याच्या जवळ कावळे घिरट्या घालायचे

चित्रपटाचं चित्रीकरण डोंगराळ भागात चालू असताना अनेकदा चील-कावळे त्याच्या भोवती घिरट्या घालायचे. इतकंच नाही तर त्याने दाढी, केसही अनेक दिवस कापले नव्हते. या लुकमुळे लोक त्याच्या जवळ जाणं टाळायचे.

चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एकदा घोडेस्वारी करताना त्याचा घोडा बिदकला आणि तो खाली पडून जखमी झाला. तरीही त्याने हार न मानता शूटिंग सुरूच ठेवलं. त्याच्या 'मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया' या डायलॉगने प्रेक्षकांची दाद मिळवली.

दमदार कलाकारांमध्येही उठून दिसला

या चित्रपटात ओम पुरी, डॅनी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, परेश रावल, कुलभूषण खरबंदा यांसारखे मोठे कलाकार असूनही मुकेश तिवारीने आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली.

‘चायना गेट’ हा मुकेश तिवारीचा डेब्यू चित्रपट होता. 'जगीरा' या भूमिकेमुळे तो लोकप्रिय झाला. मात्र त्यानंतर जवळपास दोन वर्षे त्याला काम मिळाले नाही. नंतर तो रोहित शेट्टीच्या 'गोलमाल' चित्रपटात ‘वसूली भाई’ म्हणून समोर आला आणि पुन्हा एकदा लोकांच्या मनावर राज्य केलं. आजही प्रेक्षक त्याला 'वसूली भाई' या नावानेच ओळखतात.

FAQ

1. ‘चायना गेट’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक कोण होते?

‘चायना गेट’ हा चित्रपट 27 नोव्हेंबर 1998 रोजी प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी होते.

2. ‘चायना गेट’ चित्रपटातील ‘जगीरा’ची भूमिका कोणी साकारली?

‘जगीरा’ ही खलनायकी भूमिका अभिनेता मुकेश तिवारी यांनी साकारली होती, जी त्यांच्या करिअरमधील पदार्पणाची भूमिका होती.

3. मुकेश तिवारी यांनी ‘जगीरा’च्या भूमिकेसाठी काय खास तयारी केली? 

मुकेश तिवारी यांनी ‘जगीरा’च्या गबाळ्या आणि घाणेरड्या लूकसाठी 50 दिवस आंघोळ केली नाही आणि दाढी-केसही कापले नाहीत.  

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

