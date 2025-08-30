चित्रपटासाठी 'या' अभिनेत्याने 50 दिवस केली नव्हती अंघोळ, वासामुळे त्याच्याजवळ कावळे घिरट्या घालायचे, ओळखलं का?

Bollywood Actor : राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित 'चायना गेट' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा चालला नाही. पण या चित्रपटातील खलनायक मात्र प्रेक्षकांच्या मनात कोरला गेला. या चित्रपटात डाकू ‘जगीरा’ची भूमिका साकारून अभिनेता मुकेश तिवारी प्रचंड चर्चेत आला. 1998 साली आलेल्या या चित्रपटाला तब्बल 27 वर्षं झाली असली तरी आजही लोकांना 'जगीरा'चे डायलॉग आठवतात.
मुकेश तिवारीला ‘जगीरा’च्या भूमिकेत खरा डाकू दाखवायचा होता. म्हणून त्याने तब्बल 50 दिवस आंघोळच केली नाही. त्याला पात्र गबाळं, घाणेरडं दिसावं लागत होतं. मात्र आजूबाजूच्या लोकांना दुर्गंधी न यावी म्हणून तो स्वतःवर नेहमी परफ्यूम मारायचा.
चित्रपटाचं चित्रीकरण डोंगराळ भागात चालू असताना अनेकदा चील-कावळे त्याच्या भोवती घिरट्या घालायचे. इतकंच नाही तर त्याने दाढी, केसही अनेक दिवस कापले नव्हते. या लुकमुळे लोक त्याच्या जवळ जाणं टाळायचे.
चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एकदा घोडेस्वारी करताना त्याचा घोडा बिदकला आणि तो खाली पडून जखमी झाला. तरीही त्याने हार न मानता शूटिंग सुरूच ठेवलं. त्याच्या 'मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया' या डायलॉगने प्रेक्षकांची दाद मिळवली.
या चित्रपटात ओम पुरी, डॅनी, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, परेश रावल, कुलभूषण खरबंदा यांसारखे मोठे कलाकार असूनही मुकेश तिवारीने आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली.
‘चायना गेट’ हा मुकेश तिवारीचा डेब्यू चित्रपट होता. 'जगीरा' या भूमिकेमुळे तो लोकप्रिय झाला. मात्र त्यानंतर जवळपास दोन वर्षे त्याला काम मिळाले नाही. नंतर तो रोहित शेट्टीच्या 'गोलमाल' चित्रपटात ‘वसूली भाई’ म्हणून समोर आला आणि पुन्हा एकदा लोकांच्या मनावर राज्य केलं. आजही प्रेक्षक त्याला 'वसूली भाई' या नावानेच ओळखतात.
