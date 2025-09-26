'ताडपत्री ते फ्लॅट...' MHADA मुळं मराठमोळ्या अभिनेत्याची स्वप्नपूर्ती; प्रत्येकालाच आपलासा वाटतोय त्याचा आनंद

MHADA Lottery 2024 Maharashtrachi Hasya Jatra fame actor : मुंबई ही मायानरी आहे... हीच मुंबई अनेकांना स्वप्न पाहायला शिकवते, त्या स्वप्नांचा पाठलाग करायला शिकवते आणि इतकंच नव्हे, तर ही मुंबई स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीच्या वाटासुद्धा दाखवते. अशा या शहरात अतिशय सामान्य वस्तीत वास्तव्यास असणाऱ्या आणि प्रचंड मेहनतीनंतर प्रसिद्धीझोतात आलेल्या एका कलाकाराचं हक्काच्या घराचं स्वप्न साकार झालं आहे.
खरंतर मुंबईसारख्या शहरामध्ये स्वत:चं घर घेणं म्हणजे पोटाला चिमटा काढून राहण्यासारखंच आहे. गगनाला भिडणाऱ्या घरांच्या किमती पाहता शहरात सामान्यांना नवं घर घेताना चांगलाच घाम फुटतो. अशामध्ये MHADA आणि तत्सम संस्था सामान्यांच्या या स्वप्नांना बळ देण्याचं काम करतात.
या युवा अभिनेत्यासोबतही तेच झालं. म्हाडाच्या 2024 मधील सोडतीसाठी पहिल्यांदाच अर्ज केलेल्या आणि थेट उच्च उत्पन्न गटातील घराची लॉटरी लागणारा हा अभिनेता आहे गौरव मोरे. 'हास्यजत्रा' फेम गौरवला काही दिवसांपूर्वीच त्याच्या मुंबईत पवईसारख्या उच्चभ्रू परिसरातील घराचा ताबा मिळाला आणि या क्षणी कुटुंबीयांचा आनंद पाहून आपलं मन भरून आल्याचं त्यानं सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं. 'ताडपत्री ते फ्लॅट' अशाच शब्दांत त्यानं हा आनंद व्यक्त केला.
आपण आपल्या कुटुंबासाठी काहीतरी करु शकलो याच भावनेनं त्याच्या मनात घर केलं होतं. प्रसिद्धी, मोठं घर... अशी शिखरं सर करणारा गौरव मात्र आजही त्याच्या सामान्य वस्तीसोबतही जोडला गेला असून, आपली नाळ फ़िल्टर पाडा आणि पवई सोबत जोडलेली होती आणि ती कधीच तुटणार नाही असंही त्यानं पोस्टमध्ये लिहिलं. गौरवचे शब्द, त्याच्या भावना इतक्या निर्मळ, की त्या अनेक चाहत्यांना, नेटकऱ्यांना आणि अगदी कलाकारांनाही आपल्याशा वाटल्या आणि त्याला कमेंटमध्ये अनेकांनीच शुभेच्छाही दिल्या.
गौरव मोरे कोण आहे?
गौरव मोरे 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या लोकप्रिय मराठी कॉमेडी शोमधील प्रसिद्ध कलाकार असून त्यानं सामान्य वस्तीतून (फिल्टरपाडा) येऊन मेहनतीने प्रसिद्धी मिळवली. हास्यजत्रा व्यतिरिक्त, तो विविध मराठी नाटक, सीरियल आणि स्टँड-अप कॉमेडीमध्ये दिसला आहे.
गौरव मोरेला म्हाडा लॉटरी 2024 मध्ये कुठे घर मिळाले?
गौरव मोरे यांना पहिल्यांदाच अर्ज केल्यावर मुंबई बोर्ड हाउसिंग लॉटरी 2024 मध्ये उच्च उत्पन्न गट (HIG) ची लॉटरी लागली. त्याला मुंबईच्या पवईतील (MHADA कॉलनी 20) 2 BHK फ्लॅट मिळाला, ज्याची किंमत अंदाजे ₹ 1.78 कोटी आहे.
गौरव मोरेच्या सोशल मीडिया पोस्टबाबत काय माहिती आहे?
गौरवनं घराचा ताबा मिळाल्यावर इन्स्टाग्रामवर भावनिक पोस्ट शेअर केली. "ताडपत्री ते फ्लॅट" असं कॅप्शन देऊन त्यानं फिल्टरपाड्याच्या मातीशी जोडलेल्या भावनांचे वर्णन केले.