Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /प्रसिद्ध संगीतकारावर एफआयआर दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप

प्रसिद्ध संगीतकारावर एफआयआर दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप

मुंबईतील जुहू पोलिसांनी प्रसिद्ध गायक आणि संगीतकारा विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून जुहू येथील एका हॉटेलमध्ये  अनेकदा लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 25, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:21 PM IST
प्रसिद्ध संगीतकारावर एफआयआर दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नसरापूर प्रकरण :'... म्हणून जन्मठेप नाही तर मृत्यदंडाची मागणी', सरकारी वकिलांनी सांगितलं कायदेशीर प्रक्रिया, 'चिमुरडीवर 39 मिनिटं लैंगिक अत्याचार...'
pune2 min ago
2
Aditya Ram Shankar18 min ago
3
Nasrapur Crime News20 min ago
4
Mumbai30 min ago
5
fifa40 min ago