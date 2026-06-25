/प्रसिद्ध संगीतकारावर एफआयआर दाखल; लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप

मुंबईतील मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारे एक प्रकरण समोर आले आहे. प्रसिद्ध गायक आणि म्युझिक कंपोजर आदित्य राम शंकर यांच्याविरोधात मुंबईच्या जुहू पोलीस ठाण्यात एका महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संबंधित महिलेने लग्नाचे आश्वासन देत आपल्यासोबत वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आल्याचा आणि नंतर लग्नास नकार देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
तक्रारीनुसार, सुमारे एक वर्षापूर्वी एका समान मित्राच्या माध्यमातून महिलेची आणि आदित्य राम शंकर यांची ओळख झाली होती. सुरुवातीला दोघांमध्ये मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले आणि कालांतराने त्यांच्यातील संवाद वाढत गेला. या काळात आरोपीने लग्न करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा महिलेने आपल्या तक्रारीत केला आहे.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, लग्नाचे आश्वासन देत आरोपीने तिला जुहू परिसरातील एका हॉटेलमध्ये नेले आणि तिच्यासोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतरही लग्नाचे आश्वासन कायम ठेवत अनेक वेळा तिच्यासोबत संबंध ठेवण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, आरोपीने सातत्याने लग्नाचे आश्वासन दिल्यामुळे आपण त्याच्यावर विश्वास ठेवला होता. मात्र, कालांतराने लग्नाबाबत विचारणा केल्यानंतर आरोपीकडून टाळाटाळ केली जाऊ लागल्याचे महिलेने म्हटले आहे.
महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, २५ मे रोजी तिने पुन्हा एकदा लग्नाबाबत स्पष्ट उत्तर मागितले होते. यावेळी आरोपीच्या कुटुंबीयांशी देखील संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर "आपली जात वेगळी असल्यामुळे हे लग्न होऊ शकत नाही," असे सांगत लग्नास नकार देण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. या घटनेनंतर आपली फसवणूक झाल्याची जाणीव झाल्याचे महिलेने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात नमूद केले आहे.
जुहू पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. तसेच, चौकशीसाठी आदित्य राम शंकर यांना नोटीस बजावून पोलिसांसमोर हजर राहण्यास सांगितले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर मनोरंजन क्षेत्रासह सोशल मीडियावरही विविध चर्चांना सुरुवात झाली आहे. मात्र, पोलिसांचा तपास अद्याप सुरू असून सर्व संबंधित बाबींची पडताळणी केली जात आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील नेमकी परिस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
मनोरंजन क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तीवर अशा प्रकारचे आरोप झाल्यामुळे या प्रकरणाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, पोलिसांच्या तपासातून पुढे कोणती माहिती समोर येते आणि या प्रकरणात पुढे कोणती कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.