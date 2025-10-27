15 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होतोय प्रेमाचा प्रवास! स्वप्नील आणि मुक्ता पुन्हा सजवणार ‘मुंबई पुणे मुंबई 4’ची जादू!

Mumbai Pune Mumbai 4 : मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय रोमँटिक फ्रँचायझींपैकी एक म्हणजे ‘मुंबई पुणे मुंबई’. 2010 साली प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानं प्रेक्षकांच्या मनावर एक वेगळाच ठसा उमटवला. स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे यांच्या अप्रतिम केमिस्ट्रीमुळे या जोडीला लोकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलं. त्यानंतर ‘मुंबई पुणे मुंबई 2’ आणि ‘मुंबई पुणे मुंबई 3’ हे दोन्ही चित्रपटही सुपरहिट ठरले. आता या मालिकेचा चौथा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांच्या ‘प्रेमाची गोष्ट 2’ या दिवाळीमध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटासोबतच एक खास सरप्राईज जाहीर करण्यात आलं. त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावर ‘मुंबई पुणे मुंबई 4’ ची अधिकृत घोषणा करणारा एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये '15 वर्षांपूर्वी सुरु झालेला एक रोमँटिक प्रवास.. नात्यांचा गोडवा वाढवायला पुन्हा येतोय!' अशी टॅगलाईन दिसते आहे आणि त्यासोबतच प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा हास्य उमटलं.
या चौथ्या भागातही प्रेक्षकांच्या लाडक्या जोडीला स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वेला पुन्हा एकदा एकत्र पाहण्याची संधी मिळणार आहे. ‘गौरी-गौतम’च्या प्रेमकहाणीचा पुढचा अध्याय ‘मुंबई पुणे मुंबई 4’ मध्ये रंगणार आहे.
‘मुंबई पुणे मुंबई 3’ च्या शेवटी गौरी आणि गौतमला जुळ्या बाळांचा जन्म झाल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. त्यामुळे आता या चौथ्या भागात त्यांच्या आयुष्याचा नवा टप्पा पालकत्व, नात्यातील बदल आणि प्रेमाचा आणखी गहिरा प्रवास या सगळ्याचं सुंदर चित्रण दिसण्याची शक्यता आहे.
मागील भागांप्रमाणेच या चित्रपटातही विजय केंकरे, सविता प्रभुणे, प्रशांत दामले, मंगल केंकरे यांसारखे अनुभवी कलाकार झळकणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अधिकृत स्टारकास्टची घोषणा लवकरच करण्यात येणार आहे.
‘मुंबई पुणे मुंबई 4’ च्या रिलीज डेटची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. परंतु चित्रपट प्रेमी मात्र आतापासूनच या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 2010 पासून आजपर्यंत ‘मुंबई पुणे मुंबई’ मालिकेने केवळ चित्रपटांच्या पलीकडे जाऊन मराठी प्रेक्षकांच्या भावनांशी एक खास नातं जोडलं आहे आणि आता या चौथ्या भागामुळे ही प्रेमकहाणी पुन्हा एकदा मनाला स्पर्श करणारी ठरणार यात शंका नाही.
FAQ
‘मुंबई पुणे मुंबई’ ही फ्रँचायझी कशी सुरू झाली आणि तिचं यश काय?
‘मुंबई पुणे मुंबई’ ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय रोमँटिक फ्रँचायझी २०१० साली सुरू झाली. स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे यांच्या केमिस्ट्रीमुळे पहिला चित्रपट हिट ठरला. त्यानंतर ‘मुंबई पुणे मुंबई २’ आणि ‘३’ नेही सुपरहिट यश मिळवलं आणि प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवला.
‘मुंबई पुणे मुंबई ४’ ची घोषणा कशी आणि कधी झाली?
दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांनी ‘प्रेमाची गोष्ट २’ च्या दिवाळी रिलीजसोबतच सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून ‘मुंबई पुणे मुंबई ४’ ची अधिकृत घोषणा केली. व्हिडिओमध्ये टॅगलाइन आहे: ‘१५ वर्षांपूर्वी सुरू झालेला एक रोमँटिक प्रवास.. नात्यांचा गोडवा वाढवायला पुन्हा येतोय!’
‘मुंबई पुणे मुंबई ४’ मध्ये मुख्य कलाकार कोण-कोण असतील?
या चौथ्या भागात स्वप्नील जोशी आणि मुक्ता बर्वे पुन्हा गौरी-गौतमच्या भूमिकेत दिसतील. ‘गौरी-गौतम’ च्या प्रेमकथेचा पुढचा अध्याय पालकत्व, नात्यातील बदल आणि प्रेमाचा गहिरा प्रवास दाखवणार आहे. विजय केंकरे, सविता प्रभुणे, प्रशांत दामले, मंगल केंकरे यांसारखे अनुभवी कलाकार असण्याची शक्यता आहे, पण अधिकृत स्टारकास्टची घोषणा लवकरच होईल.