आयेशा खानच्या 'शरारत'वर थिरकला मुनव्वर फारुकी, पत्नी बघतच राहिली...पाहा विडिओ

स्टँडअप कॉमेडियन आणि बिग बॉस 17 फेम मुनव्वर फारुकीने 28 जानेवारीला आपला वाढदिवस साजरा केला. मुंबईतील त्याच्या घरी आयोजित केलेल्या या खासगी बर्थडे पार्टीत काही निवडक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. मुनव्वरच्या चाहत्यांसाठी हा दिवस आणखी खास ठरला कारण या पार्टीत त्याने थिरकताना दिसलेला एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
व्हिडिओमध्ये मुनव्वर ‘धुरंधर’ सिनेमातील ‘शरारत’ या गाण्यावर क्रिस्टल डिसुजासोबत थिरकताना दिसत आहे. हे गाणं आधीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेले असून, सोशल मीडियावर यावर आधारित अनेक रील्स व्हायरल झाल्या होत्या. या गाण्यातील क्रिस्टल डिसुजा आणि आयेशा खान यांच्या अदांनी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले होते.
या व्हिडिओमुळे चर्चेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे एक्स गर्लफ्रेंड आयेशा खानचा संदर्भ. मुनव्वरने या गाण्यावर थिरकताना बायकोही त्याच्याकडे पाहत होती. या दृश्यामुळे सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये ताज्या चर्चेला गती मिळाली आहे.
मुनव्वर आणि आयेशा खान यांचा पूर्वी रिलेशनशिपमध्ये होता. बिग बॉस १७ मध्ये आयेशाने घरात एन्ट्री घेत मुनव्वरच्या पोलखोल केली होती आणि त्याने तिच्या आणि नाजिलाचा डेटिंग रिलेशन असल्याचे सांगितले होते. बिग बॉस संपल्यानंतर मुनव्वरने महजबीन कोटवालासोबत लग्न केले असून, तरीही जुनी आठवण आणि सोशल मीडियावरचा व्हिडिओ चर्चेचा विषय बनत आहे.
सोशल मीडियावर चाहत्यांनी या व्हिडिओला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. काहींनी मुनव्वरच्या थिरकण्यावर मजेशीर कमेंट्स केले, तर काहींनी जुनी आठवण आठवून त्याच्या एक्स गर्लफ्रेंड आयेशा खानबद्दल चर्चा सुरू केली. फॅन्समध्ये मुनव्वरच्या नृत्याची आणि पार्टीतील धमाल अनुभवाची खूप उत्सुकता आहे.
मुनव्वर फारुकीने मागील काही वर्षांत स्टँडअप कॉमेडीपासून बिग बॉसपर्यंत आणि सोशल मीडियावर सक्रिय सहभागातून आपल्या चाहत्यांमध्ये विशेष स्थान निर्माण केले आहे. बर्थडे पार्टीतील हा व्हिडिओ फॅन्ससाठी एक मनोरंजक क्षण ठरला असून, त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील जुनी आणि नवीन आठवणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.
एकंदरीत, मुनव्वर फारुकीचा ‘शरारत’वरचा हा डान्स फॅन्ससाठी आणि सोशल मीडिया युझर्ससाठी एक आकर्षक व्हायरल क्षण ठरला आहे, ज्यामध्ये त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित मनोरंजक पैलू देखील उघडकीस आले आहेत.