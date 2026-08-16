ashwin mushran Accident Viral video : सोशल मिडियावर सध्या एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, यामध्ये 'मुन्नाभाई' अभिनेता अश्विन मुश्रान वादात सापडल्याचे दिसत आहे. 'मुन्नाभाई' सिनेमातील अभिनेता अश्विन मुश्रानचा सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूने गाडी चालवताना अभिनेत्याने एका वडील आणि मुलाला गाडीने धडक मारल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ काही क्षणातच व्हायरल झाला आणि अनेक नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर या लेखामध्ये जाणून घ्या.
गोव्यातील एका रस्ते अपघातानंतर अभिनेता अश्विन मुश्रान वादात सापडला आहे. त्याच्यावर रस्त्याच्या चुकीच्या बाजूने गाडी चालवून वडील आणि मुलाला धडक दिल्याचा आरोप आहे. ही घटना मडगावमध्ये दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर आता अभिनेत्यावर अनेक आरोप लावले जात आहेत. प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातामध्ये वडिल गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे, गंभीर जखमी झालेल्या वडिलांवर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरु आहेत. या अपघातानंतरचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर आला आहे.
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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये अभिनेता अश्विन मुश्रान आणि त्याची पत्नी हे दोघेही वाद घालताना दिसत आहेत. आरोप असाही करण्यात आला आहे की, मुश्रानच्या कारची चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या दुचाकीला धडक बसली. धडकेला कारणीभूत ठरलेले नेमके कारण किंवा घटनाक्रम अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. अनेक वृत्तांनी असेही सांगितले आहे की, जेव्हा गाडीची धडक झाली त्यानंतर मुश्रान आणि त्यांच्या पत्नीने कथितरित्या बाईकस्वाराला दोष दिला, ज्यामुळे स्थानिकांशी वाद झाला. व्हायरल व्हिडिओमध्ये हे दिसून येत आहे की, अभिनेता आणि त्याची पत्नी हे दोघेही जोरदार वाद करताना दिसत आहेत.
गोवा 24x7 शी बोलताना, एका स्थानिक नेत्याने असाही दावा केला की माफी मागण्याऐवजी अभिनेत्याने गोंधळ घातला. त्यानंतर तो एका पार्टीला गेला. जेव्हा स्थानिक नेत्याने असा दावा केला की, या वादादरम्यान मुश्रानच्या पत्नीने त्याच्यावर थुंकले, तेव्हा हे प्रकरण आणखीच चिघळले.
अश्विन मुश्रानने 'लगे रहो मुन्नाभाई', 'फॅशन', 'देसी बॉईज', 'मैं तेरा हीरो' आणि 'शहजादा' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. सध्या, या अभिनेत्याने या वादावर कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही, तसेच पोलिसांनीही नाही. सध्या, केवळ सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे आणि एका स्थानिक नेत्याने आरोप केले आहेत.