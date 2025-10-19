'मुन्नाभाई MBBS'मधील अभिनेता अचानक झाला बेपत्ता, पार्टीनंतर फोन झाला बंद, 10 वर्षांनंतरही शोध सुरू!

Munna Bhai M.B.B.S : बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार असे आहेत जे काही काळ पडद्यावर झळकतात आणि नंतर अचानक गायब होतात. त्यापैकीच एक नाव म्हणजे अभिनेता विशाल ठक्कर. ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ या सुपरहिट चित्रपटात छोट्या पण लक्षवेधी भूमिकेमुळे प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवणारा हा कलाकार गेल्या 10 वर्षांपासून बेपत्ता आहे. त्याचे वृद्ध आई-वडील अजूनही त्याच्या सुरक्षित परतीची वाट पाहत आहेत.
विशाल ठक्करने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2001 मध्ये तब्बूच्या ‘चांदनी बार’ या चित्रपटातून केली. मात्र, त्याला खरी ओळख मिळाली ती 2003 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ चित्रपटातून. या चित्रपटात त्याने अशी भूमिका साकारली होती, ज्यामध्ये तो प्रेमभंगानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न करतो. ‘मुन्नाभाई’ (संजय दत्त) त्याला जीवनाचं महत्त्व समजावतो आणि हा प्रसंग प्रेक्षकांच्या मनाला पूर्णपणे भिडतो.
विशालचं वैयक्तिक आयुष्य मात्र फार सुरळीत नव्हतं. तो एका लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता. त्याचं आणि त्याच्या मैत्रिणीचं नातं सतत वादग्रस्त होतं. विशालच्या आईनुसार त्याची मैत्रीण खूप रागीट स्वभावाची होती आणि वारंवार भांडणं करत असे.
एकदा वाद एवढा वाढला की त्या मुलीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आणि विशालला अटकही झाली. जरी नंतर ती तक्रार मागे घेण्यात आली तरी या घटनेचा त्याच्या मनावर खोल परिणाम झाला आणि तो नैराश्यात गेला.
2015 मध्ये विशालवर बलात्काराचा आरोप करण्यात आला. हा त्याच्यासाठी सर्वात मोठा धक्का होता. 31 डिसेंबर 2015 रोजी तो नवीन वर्ष साजरा करण्यासाठी घराबाहेर गेला. त्याने आईकडून 500 घेतले. मित्रांसोबत पार्टीसाठी निघाला आणि रात्री 1 वाजता वडिलांना मेसेज केला की तो मित्रांसोबत आहे.
पुढच्या दिवशी त्याने आपल्या मैत्रिणीला शूटिंगसाठी जाणार असल्याचं सांगितलं. याच दिवशी शेवटचं त्याला मुंबईतील घोडबंदर परिसरात एका रिक्षात बसताना पाहिलं गेलं. त्यानंतर तो कायमचा बेपत्ता झाला. 6 जानेवारी 2016 रोजी विशालच्या पालकांनी बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली.
त्याच्या गर्लफ्रेंडवर संशय घेतला गेला पण पोलिसांना कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नाही. दोन वर्षांनी, म्हणजे 2018 मध्ये, त्याची तीच गर्लफ्रेंड मृतावस्थेत आढळली. पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार तिचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला होता.
