Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /मर्डर, सस्पेंस आणि धक्कादायक ट्वि्स्ट.... 16 एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर, क्लायमेक्समुळे अंदाज लावणं होणार कठीण, IMDb रेटिंग 8.1

मर्डर, सस्पेंस आणि धक्कादायक ट्वि्स्ट.... 16 एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर, क्लायमेक्समुळे अंदाज लावणं होणार कठीण, IMDb रेटिंग 8.1

सध्या दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टी जोरात सुरू आहे. हिंदी चित्रपटप्रेमींमध्येही दाक्षिणात्य चित्रपटांची प्रचंड क्रेझ आहे. याच क्रेझच्या दरम्यान, 'सुजल द व्हॉर्टेक्स' नावाची एक तमिळ वेब सीरिज ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखल झाली असून, ती खळबळ माजवत आहे.

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 15, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:22 PM IST
मर्डर, सस्पेंस आणि धक्कादायक ट्वि्स्ट.... 16 एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर, क्लायमेक्समुळे अंदाज लावणं होणार कठीण, IMDb रेटिंग 8.1

About the Author

Dakshata Thasale-Ghosalkar

Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे घोसाळकर झी 24 तास (झी न्यूज) मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहे. क्राइम, मनोरंजन, लाईफस्टाईल, हेल्थ, पॅरेंटिंग आणि जनरल नॉलेजशी संबंधीत विषयांवर ती लिहीते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वाचकांचा विचार करुन आणि साधी सरळ सोपी भाषा वापरणं ही तिची ओळख आहे. 

करिअरची सुरुवात 

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने आपल्या पत्रकारितेची सुरुवात 2011 पासून वृत्तपत्रापासून केली आहे. दक्षताच्या करिअरची सुरुवात ही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी आणि नंतर आता डिजिटल मिडिया अशी झाली आहे. गेल्या 15 वर्षांपासून पत्रकारिता या क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये मनोरंजन, लाईफस्टाईल, क्राइम, हेल्थ, जनरल न्यूज यासारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर लिहिलं आहे. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

दक्षता ठसाळे घोसाळकरने कीर्ति एम.डूंगुरसी महाविद्यालयातून BMM बॅचरल ऑफ मास मीडिया केलं आहे. त्यांतर मुंबई युनिव्हर्सिटीमधून MACJ मास्टर इन कम्युनिकेशन जर्नालिझम केलं आहे. दोन्ही पदव्यांमधून पत्रकारिकेचे शिक्षण घेतलं आहे. 

दक्षताला विश्वास आहे की, पत्रकारिता करताना ट्रेंड्स महत्त्वाचेच असतात. पण यासोबतच लेखामध्ये अचूक माहिती आणि सविस्तर विषयाची माहिती असणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी भिडला श्रीलंकेच्या गोलंदाजाशी! सामना संपल्यानंतर खेळा
IND A vs SL A26 min ago
2
maharashtra35 min ago
3
IND A vs SL A43 min ago
4
donald trump1 hr ago
5
Cockroach Janata Party1 hr ago