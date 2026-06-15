/मर्डर, सस्पेंस आणि धक्कादायक ट्वि्स्ट.... 16 एपिसोडची क्राइम-थ्रिलर, क्लायमेक्समुळे अंदाज लावणं होणार कठीण, IMDb रेटिंग 8.1

Best Mystery Thriller Series: जर तुम्ही क्राईम थ्रिलर चित्रपट आणि वेब सिरीजचे चाहते असाल, तर तुम्हाला सस्पेन्स, थरार आणि ट्विस्ट असलेल्या कथाही आवडतात. या कथेत असे जबरदस्त ट्विस्ट आणि टर्न्स असतील, जे तुम्ही स्वतःहून सोडवू शकणार नाही. या सिरीजचा पहिला सीझन इतका हिट झाला की लोक त्याच्या दुसऱ्या सीझनची आतुरतेने वाट पाहत होते, जो देखील हिट ठरला. 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या सिरीजच्या पहिल्या सीझनला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्याचा दुसरा सीझनही हिट ठरला. या सिरीजची कथा एका खुनाच्या रहस्याभोवती आणि त्यातील आठ संशयितांभोवती फिरते. प्रत्येक एपिसोडमध्ये आकर्षक ट्विस्ट आणि टर्न्स आहेत, जे तुम्हाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवतात.
या सिरीजच्या कथेतील पौराणिक संदर्भामुळे ती आणखी खास बनते. या सिरीजचे नाव "सुझल: द व्हॉर्टेक्स" असून, ती "विक्रम वेधा"च्या दिग्दर्शकांनी लिहिली आणि निर्मित केली आहे. तमिळमध्ये निर्मित ही सिरीज हिंदीसह अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित झाली आहे. या सिरीजमध्ये कथिर आणि ऐश्वर्या राजेश यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. पहिल्या सीझनच्या कथानकात बाल शोषण आणि लैंगिक छळ यांसारख्या गंभीर विषयांना भावनिक वळण देऊन हाताळण्यात आले होते. ही कथा एका लहान गावात आणि तेथील पारंपरिक सणांच्या पार्श्वभूमीवर घडते.
नवीन सीझनमध्येही तोच फॉर्म्युला वापरला आहे, पण यात नवीन पात्रे आणि नवीन कथानक सादर केले आहे. यावेळी, आठ तरुण मुलींच्या हत्येचा आरोप असलेल्या एका वकिलाच्या हत्येभोवती कथा फिरते. पोलीस जसजसा या प्रकरणाचा तपास करतात, तसतसे ते अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत जाते. जसजशी कथा पुढे सरकते, तसतशी ती अशा धक्कादायक वळणांसह उलगडते, जी तुम्हाला थक्क करून सोडतील.
या मालिकेचे कथानक अत्यंत आकर्षक असून, ते तुम्हाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवते. सुरुवातीला, पहिल्या सीझनप्रमाणेच कथेत लैंगिक छळाचा पैलू असल्याचे दिसते, पण हळूहळू मुलींच्या तस्करीचा मुद्दा समोर येतो. क्लायमॅक्समध्ये हे उघड होते की, खून झालेल्या व्यक्तीला त्या मुली आपला वडील मानत होत्या. जसजशा मुली आपला भूतकाळ सांगतात, तसतशी कथा अधिकच रोमांचक होत जाते. ही मालिका शेवटपर्यंत पाहिल्याशिवाय तुम्ही नक्कीच थांबू शकणार नाही.
जर तुम्हाला "सुझल: द व्हॉर्टेक्स" ही सिरीज बघायची इच्छा असेल, तर तुम्ही ती नक्कीच बघायला हवी. तिचा क्लायमॅक्स तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल. ज्या ट्विस्टवर सिरीज संपते, त्यावरून तिसरा सीझन येण्याची शक्यता स्पष्टपणे दिसते. शिवाय, या सिरीजला IMDb वर 8.1 रेटिंग मिळाले आहे, जे तिची लोकप्रियता सिद्ध करते. तुम्ही ही सिरीज OTT प्लॅटफॉर्म ॲमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर पाहू शकता.