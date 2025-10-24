19 वर्षीय तरुणीवर वारंवार अत्याचार, लग्नाचं आमिष दाखवणाऱ्या संगीतकाराला अटक

Sachin Sanghvi : बॉलिवूडमधून सध्या एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध संगीतकार जोडी सचिन–जिगर यांपैकी सचिन संघवी याच्यावर एका 19 वर्षीय तरुणीने लग्नाचं आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण संगीतविश्व आणि बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीने विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात सचिन संघवी याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तिने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2024 मध्ये सचिन संघवीने त्या तरुणीला इन्स्टाग्रामवर मेसेज पाठवला. 'तुला माझ्या आगामी म्युझिक अल्बममध्ये संधी देतो' असे सांगून त्याने तिच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर दोघांमध्ये फोन नंबर एक्सचेंज झाले आणि संवाद वाढला.
काही दिवसांनी सचिन संघवीने त्या मुलीला आपल्या म्युझिक स्टुडिओत भेटायला बोलावलं. जिथे त्याने तिला लग्नाची मागणी घातली. त्यानंतर, तिला लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तरुणीने पुढे तक्रारीत म्हटलं आहे की, काही महिन्यांनी जेव्हा ती गर्भवती झाली. तेव्हा सचिन संघवीने तिला जबरदस्तीने गर्भपात करायला लावला. त्यानंतर त्याने तिच्याशी असलेले सर्व संपर्क तोडले. वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर पीडितेने पोलिसांकडे धाव घेतली.
विलेपार्ले पोलिसांनी या प्रकरणात सचिन संघवीला अटक केली आहे. मात्र नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सांताक्रूझ पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, पीडित तरुणीच्या तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांवर सखोल चौकशी सुरू आहे.
सचिन संघवी आणि जिगर सरैया ही जोडी बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय संगीतकारांपैकी एक आहे. त्यांनी दिलेल्या अनेक गाण्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. त्यामध्ये तेरे वासते (झारा हटके झारा बचके), अपना बना ले (भेड़िया), फिर और क्या चाहिए (झारा हटके झारा बचके), गुलाबी (शुद्ध देसी रोमांस), तैनू खबर नाहीं (मुंबई) अशा अनेक सुपरहिट गाण्यांचा समावेश आहे. या गंभीर आरोपांनंतर संपूर्ण संगीतविश्वात खळबळ उडाली असून, चाहत्यांमध्येही धक्का आणि निराशा पसरली आहे.
