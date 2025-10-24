English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

19 वर्षीय तरुणीवर वारंवार अत्याचार, लग्नाचं आमिष दाखवणाऱ्या संगीतकाराला अटक

Sachin Sanghvi : बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध संगीतकाराला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर 19 वर्षीय मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 02:47 PM IST
19 वर्षीय तरुणीवर वारंवार अत्याचार, लग्नाचं आमिष दाखवणाऱ्या संगीतकाराला अटक

Sachin Sanghvi : बॉलिवूडमधून सध्या एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध संगीतकार जोडी सचिन–जिगर यांपैकी सचिन संघवी याच्यावर एका 19 वर्षीय तरुणीने लग्नाचं आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण संगीतविश्व आणि बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजवली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणीने विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात सचिन संघवी याच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तिने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, फेब्रुवारी 2024 मध्ये सचिन संघवीने त्या तरुणीला इन्स्टाग्रामवर मेसेज पाठवला. 'तुला माझ्या आगामी म्युझिक अल्बममध्ये संधी देतो' असे सांगून त्याने तिच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर दोघांमध्ये फोन नंबर एक्सचेंज झाले आणि संवाद वाढला.

काही दिवसांनी सचिन संघवीने त्या मुलीला आपल्या म्युझिक स्टुडिओत भेटायला बोलावलं. जिथे त्याने तिला लग्नाची मागणी घातली. त्यानंतर, तिला लग्नाचं आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

आणखी गंभीर आरोप

तरुणीने पुढे तक्रारीत म्हटलं आहे की, काही महिन्यांनी जेव्हा ती गर्भवती झाली. तेव्हा सचिन संघवीने तिला जबरदस्तीने गर्भपात करायला लावला. त्यानंतर त्याने तिच्याशी असलेले सर्व संपर्क तोडले. वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर पीडितेने पोलिसांकडे धाव घेतली.

विलेपार्ले पोलिसांनी या प्रकरणात सचिन संघवीला अटक केली आहे. मात्र नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सांताक्रूझ पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, पीडित तरुणीच्या तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांवर सखोल चौकशी सुरू आहे.

 कोण आहेत सचिन संघवी?

सचिन संघवी आणि जिगर सरैया ही जोडी बॉलिवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय संगीतकारांपैकी एक आहे. त्यांनी दिलेल्या अनेक गाण्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. त्यामध्ये तेरे वासते (झारा हटके झारा बचके), अपना बना ले (भेड़िया),  फिर और क्या चाहिए (झारा हटके झारा बचके), गुलाबी (शुद्ध देसी रोमांस), तैनू खबर नाहीं (मुंबई) अशा अनेक सुपरहिट गाण्यांचा समावेश आहे. या गंभीर आरोपांनंतर संपूर्ण संगीतविश्वात खळबळ उडाली असून, चाहत्यांमध्येही धक्का आणि निराशा पसरली आहे.

FAQ

सचिन संघवीवर कोणता गंभीर आरोप झाला आहे आणि तक्रार कधी दाखल झाली?

सचिन संघवी (सचिन-जिगर जोडीतील संगीतकार) वर १९ वर्षीय तरुणीने लग्नाचं आमिष दाखवून वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. तिने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इन्स्टाग्रामवरून संपर्क साधून म्युझिक अल्बममध्ये संधी देण्याचं आमिष दाखवलं असा उल्लेख तक्रारीत आहे. तक्रार विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात दाखल झाली असून, तपास सांताक्रूझ पोलिसांकडे हस्तांतरित झाला आहे.

तक्रारीतील मुख्य आरोप काय आहेत?

तक्रारीनुसार, सचिनने स्टुडिओत बोलावून लग्नाची मागणी घातली आणि आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवले. काही महिन्यांनी पीडित गर्भवती झाल्यावर त्याने जबरदस्तीने गर्भपात करायला लावला आणि नंतर संपर्क तोडला. वारंवार प्रयत्न करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने तिने पोलिसांकडे धाव घेतली.

पोलीस कारवाईत काय?

विलेपार्ले पोलिसांनी सचिन संघवीला अटक केली, पण नंतर जामिनावर सोडण्यात आलं. सध्या सांताक्रूझ पोलिसांकडे तपास सुरू असून, पीडितेच्या तक्रारीतील सर्व मुद्द्यांवर सखोल चौकशी होत आहे. पोलीस सूत्रांनुसार, पुरावे गोळा करण्याचं काम सुरू आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Sachin SanghviSachin Sanghvi arrested Sachin Jigarbollywood Music Directorrape case

इतर बातम्या

मोठा घातपात टळला! दिवाळीदरम्यान देशात दहशतवादी हल्ल्याचा कट...

भारत