English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • 54 व्या वर्षी लोकप्रिय गायकाचं निधन, 4 महिन्यांपासून होता कोमात; 700 हून अधिक गाण्यांना दिलाय आवाज

54 व्या वर्षी लोकप्रिय गायकाचं निधन, 4 महिन्यांपासून होता कोमात; 700 हून अधिक गाण्यांना दिलाय आवाज

2026 मधील सर्वात दुःखद बातमी. फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय गायक ज्याने 700 हून अधिक गाणी गायली अशा गायकाच निधन झालं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 25, 2026, 03:39 PM IST
54 व्या वर्षी लोकप्रिय गायकाचं निधन, 4 महिन्यांपासून होता कोमात; 700 हून अधिक गाण्यांना दिलाय आवाज

Singer Abhijit Majumdar Death: 2026 च्या सुरुवातीपासूनच चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला. 700 लोकप्रिय गाणी गायलेला आणि संगीतकार अभिजीत मजुमदार यांचे निधन झाले. अवघ्या 54 व्या वर्षी गायकाचं निधन झालं आहे. असे वृत्त आहे की, ते अनेक महिने रुग्णालयात दाखल होते. बरे झाल्यानंतर घरी परतल्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांचे निधन झाले. गायकाच्या मृत्यूच्या बातमीने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे आणि सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सकाळी 9 वाजता निधन 

वृत्तानुसार, मजुमदार यांना रविवारी सकाळी हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना ताबडतोब एम्स, भुवनेश्वर येथे दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत. वृत्तानुसार, 25 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजता त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला.

कोमात होते

अभिजीत मजुमदार जवळजवळ चार महिने कोमात होते. सप्टेंबर 2025 मध्ये ते उच्च रक्तदाब, हायपोथायरॉईडीझम आणि यकृताशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते. त्यांच्यावर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, जेव्हा त्यांची तब्येत सुधारली नाही, तेव्हा त्यांना भुवनेश्वर येथील एम्समध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आणि ते कोमात गेल्याने गंभीर स्थितीत होते. गेल्या वर्षी, 2025 मध्ये, त्यांची प्रकृती थोडी सुधारली आणि ते घरी परतले. त्यानंतर, त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

2025 मधील सर्वात मोठा फ्लॉप, 2026 मधील सर्वात मोठा हिट, अवघ्या 24 तासांत हिट चित्रपटांना मागे टाकून नंबर ३ बनला, आतापर्यंत चार भाग प्रदर्शित झाले, त्यापैकी दोन ब्लॉकबस्टर होते.

700 गाण्यांना दिलंय संगीत 

अभिजित मजुमदार प्रामुख्याने ओडिया चित्रपट उद्योगात लोकप्रिय होते. त्यांनी जवळजवळ 700 गाण्यांसाठी संगीत दिले. त्यांना ओडिया चित्रपट उद्योगातील आघाडीच्या स्टारपैकी एक मानले जाते. त्यांनी 2000 मध्ये त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि संगीत जगात स्वतःला लवकरच स्थापित केले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Abhijit MajumdarOdia composerOdia SingerAIIMS Bhubaneswarseptic shock

इतर बातम्या

पुण्यात स्पा सेंटरच्या नावाखाली सुरु होतं सेक्स रॅकेट; पोलि...

महाराष्ट्र बातम्या