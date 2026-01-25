54 व्या वर्षी लोकप्रिय गायकाचं निधन, 4 महिन्यांपासून होता कोमात; 700 हून अधिक गाण्यांना दिलाय आवाज

Singer Abhijit Majumdar Death: 2026 च्या सुरुवातीपासूनच चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला. 700 लोकप्रिय गाणी गायलेला आणि संगीतकार अभिजीत मजुमदार यांचे निधन झाले. अवघ्या 54 व्या वर्षी गायकाचं निधन झालं आहे. असे वृत्त आहे की, ते अनेक महिने रुग्णालयात दाखल होते. बरे झाल्यानंतर घरी परतल्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांचे निधन झाले. गायकाच्या मृत्यूच्या बातमीने चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे आणि सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहत आहे.
वृत्तानुसार, मजुमदार यांना रविवारी सकाळी हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना ताबडतोब एम्स, भुवनेश्वर येथे दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या सर्वोत्तम प्रयत्नांनंतरही त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत. वृत्तानुसार, 25 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजता त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला.
अभिजीत मजुमदार जवळजवळ चार महिने कोमात होते. सप्टेंबर 2025 मध्ये ते उच्च रक्तदाब, हायपोथायरॉईडीझम आणि यकृताशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त होते. त्यांच्यावर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, जेव्हा त्यांची तब्येत सुधारली नाही, तेव्हा त्यांना भुवनेश्वर येथील एम्समध्ये दाखल करण्यात आले. त्यांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आणि ते कोमात गेल्याने गंभीर स्थितीत होते. गेल्या वर्षी, 2025 मध्ये, त्यांची प्रकृती थोडी सुधारली आणि ते घरी परतले. त्यानंतर, त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली आणि त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
अभिजित मजुमदार प्रामुख्याने ओडिया चित्रपट उद्योगात लोकप्रिय होते. त्यांनी जवळजवळ 700 गाण्यांसाठी संगीत दिले. त्यांना ओडिया चित्रपट उद्योगातील आघाडीच्या स्टारपैकी एक मानले जाते. त्यांनी 2000 मध्ये त्यांच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि संगीत जगात स्वतःला लवकरच स्थापित केले.