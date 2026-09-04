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‘हनुमान अंश’च्या शोदरम्यान मुस्लिम व्यक्तीने थेएटरमध्ये काय केलं पाहिलं का? Video तुफान Viral

कमी बजेटमध्ये बनवलेल्या या चित्रपटाची तुलना रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' या चित्रपटाशी केली जात असण्याचं कारण ठरत आहे या चित्रपटाने कमवलेला नफा. या चित्रपटासंदर्भातील अन्य एक रंजक व्हिडीओ व्हायरल होतोय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 01:31 PM IST
‘हनुमान अंश’च्या शोदरम्यान मुस्लिम व्यक्तीने थेएटरमध्ये काय केलं पाहिलं का? Video तुफान Viral
Image Credit: सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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