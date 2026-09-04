/‘हनुमान अंश’च्या शोदरम्यान मुस्लिम व्यक्तीने थेएटरमध्ये काय केलं पाहिलं का? Video तुफान Viral

अध्यात्मिक गुरु म्हणून ओळख असलेल्या नीम करोली बाबांच्या जीवन आधारित 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) हा चित्रपट सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. इम्रान हाश्मीचा 'आवारापन 2' (Awarapan 2) आणि दाक्षिणात्य सुपरस्टार यशच्या 'टॉक्सिक'सारख्या (Toxic) बड्या कलाकारांचा समावेश असलेल्या चित्रपटांशी हा अवघ्या 2 कोटींमध्ये बनवलेला चित्रपट टक्कर देताना दिसतोय. सुरुवातीला फारसा प्रतिसाद न मिळालेला हा चित्रपट चौथ्या आठवड्यामध्ये असूनही बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. असं असतानाच या चित्रपटासंदर्भातील अनेक गोष्टी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशाच एका व्हायरल व्हिडीओमध्ये एका मुस्लिम व्यक्तीने हा चित्रपट पाहताना केलेली एक कृती चर्चेचा विषय ठरतेय. यासंदर्भातील पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
सोशल मीडियावर एका चित्रपटगृहातील व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये एक मुस्लिम व्यक्ती पादत्राणे न घालता अनवाणी बसून 'हनुमान अंश' हा चित्रपट पाहताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकजण मुस्लिम व्यक्तीच्या या कृतीचे कौतुक करत आहेत. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक भारतात एकमेकांबद्दल कशापद्धतीने अगदी साध्या साध्या गोष्टींमधून आदर दाखवतात याचं हे उत्तम उदाहरण असल्याचं अनेकांनी म्हटलं आहे.
या व्हायरल व्हिडिओवर प्रतिक्रिया नोंदवताना एका युझरने या व्यक्तीने चप्पल काढून ठेवल्याचं निदर्शनास आणून देताना, "त्यांनी चित्रपट पाहताना चपलाही काढून ठेवल्या होत्या," असं म्हटलंय. अन्य एकाने, "राजकारण वजा केल्यास भारत असाच असेल" असं म्हटलं आहे. "आज चित्रपटगृहात एक 'पचायला कठीण वाटणारं पण सत्य परिस्थिती दर्शवणारं' दृश्य पाहायला मिळाले. रहीम नावाचे एक वृद्ध काका आपले बूट काढून अत्यंत भक्तीभावाने 'हनुमान अंश' हा चित्रपट पाहत होते. हे दृश्य खरोखरच अद्वितीय आहे," असं म्हटलं आहे.
'हनुमान अंश' चित्रपटाच्या यशानंतर, दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांनी चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या कामगिरीवर भाष्य केले आहे. या चित्रपटाला कथितरित्या 'फ्लॉप' घोषित करण्यात आले होते अशी आठवण चतुर्वेदींनी करुन दिली. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना चतुर्वेदींनी, "जोपर्यंत चित्रपट चित्रपटगृहात सुरू आहे आणि त्याचा प्रदर्शनाचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, तोपर्यंत त्याला 'हिट' किंवा 'फ्लॉप' ठरवणे हे घाईचे ठरते. मला खात्री होती की हा चित्रपट हिट ठरेल आणि अडीच महिने चालेल. दुसऱ्या आठवड्यात, आमच्याकडे असलेल्या चित्रपटगृहांच्या संख्येच्या तुलनेत कमाई अधिक होती. आमच्याकडे 25 चित्रपटगृहे होती, पण आमची जवळपास तितकीच कमाई होत होती जितकी पहिल्या आठवड्यात 250 चित्रपटगृहांमधून होते" असं म्हटलं आहे.
7 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेला 'हनुमान अंश' आध्यात्मिक ड्रामा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 60 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून या वर्षातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. विशाल चतुर्वेदी यांची कथा असलेल्या आणि त्यांनीच दिग्दर्शित केलेल्या 'हनुमान अंश' चित्रपटात शोभिना डब्ल्यू. सत्या, विहान एस. हेगडे, चंदन आनंद, पौर्णिमा तिवारी, अनिल के. रस्तोगी आणि गुलशन पांडे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. या आकडेवारीची तुलना रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) या ब्लॉकबस्टर चित्रपटाशी केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, चित्रपटाच्या शेवटी एक संदेश दाखवण्यात आला असून त्यामधून असे सूचित करण्यात आलं आहे की नीम करोली बाबांची कथा अजून पूर्ण व्हायची आहे. यावरून या चित्रपटाचा सिक्वेल येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आलेत. फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली होती, तेव्हा हा एक 'ट्रायलॉजी'सारखा म्हणजे तीन चित्रपटांच्या मालिका स्वरुपात दाखवला जाईल असं सांगण्यात आलेलं. पुढील काही आठवड्यांमध्ये हा चित्रपट अधिक जोमाने कमाई करेल अशी अपेक्षा सध्याची कामगिरी पाहून व्यक्त केली जात असून या चित्रपटाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.