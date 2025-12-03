English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ना रोमॅंटिक ना मेलोड्रामा... सत्य घटनेवर आधारित 3000+ निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यू, 'हे' चित्तथरारक चित्रपट पाहाच

जगातील सर्वात धोकादायक औद्योगिक अपघात म्हणून भोपाल गॅस दुर्घटनेकडे पाहिलं जाते. एकून विश्वास बसणार नाही पण, त्या रात्री तीन हजारहून अधिक जण जागीच मरण पावले. या ह्रदयद्रावक अपघाताचं सजीव चित्र दाखवणारे हे चित्रपट तुम्हाला खोलवर हादरवतील. एकदा पहाच...

Updated: Dec 3, 2025, 03:15 PM IST
2-3 डिसेंबर 1984 ची रात्र देश कधीही विसरणार नाही. भारताच्या इतिहासात घडलेल्या सर्वाधिक 3000+ लोकांसाठी काळरात्र ठरलेल्या अपघातांपैकी एक हा अपघात भोपाळ गॅस दुर्घटना म्हणून ओळखला जातो. 1984 मध्ये घडलेल्या या दुर्घटनेत अनेकांची आयुष्य तर जन्माला येण्याच्या आधीच उध्वस्त झाली. मृत्यू न झालेल्यांनाही आपल्याला मृत्यू आलेला बरा अशी अवस्था होती. यामागील कारण  म्हणजे संपूर्ण परिसर एखाद्या मोठ्या गॅस चेंबरसारखा झाला होता. कोणीतरी गळा दाबतंय आणि श्वास घेता येत नसल्याने डोळ्यांसमोर अंधार अन् गुदमरुन लोक प्राण सोडत असल्यासारखा हा भयानक घटनाक्रम होता. 

आकडेवारीनुसार, 3,00,000 हून अधिक लोक या अपघाताचा भाग झालो जे मरण पावले नाही तर तब्बल 40 वर्षांनंतरही त्यांच्या पिढ्यान पिढ्या या त्रासदीचा भोग बनत आहेत.  या ह्रदयद्रावक अपघाताचं सवीज चित्र दाखवणारे चित्रपट एकदा पाहाच. 

द रेल्वे मेन
या सीरिझमधेय आर. माधवन, के के मेनन, दिव्येंदु आणि बाबिल खान यांच्या भूमिका आहेत. या मालिकेत 1984  च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या भयानक परिणामांचे चित्रण केले आहे, ज्यामध्ये 3,00,000 हून अधिक लोक विषारी वायूच्या संपर्कात आले होते. ही कथा दुर्लक्षित रेल्वे कर्मचाऱ्यांभोवती फिरते जे रेल्वे स्थानका जवळ घडलेल्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या औद्योगिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी आले होते. या भयानक घटनेवर आधारित ही काहाणी पाहताना तुमचे डोळे आश्चर्याने विस्फारल्याशिवाय राहणार नाहीत.
भोपाल: प्रेयर फॉर द रेन
रवी कुमार यांचा हा चित्रपट 5 डिसेंबर 2014 रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात बॉलीवूड अभिनेते राजपाल यादव आणि तनिष्ठा चॅटर्जी यांच्यासह हॉलिवूड स्टार मार्टिन शीन, मिशा बार्टन आणि भारतीय-अमेरिकन अभिनेता काल पेन यांच्या भूमिका आहेत. ही कथा अगदी सुरुवातीपासून औद्योगिक आपत्तीपर्यंत पोहोचणाऱ्या घटनांचा मागोवा घेते आणि राजपाल यादव या रिक्षाचालकाच्या आयुष्यातील घटना उलगडतो, काथेत राजपालला युनियन कार्बाइड प्लांटमध्ये नोकरी मिळते आणि नंतर ही दुर्दैवी घटना घडते.
भोपाली
या दुःखद घटनांने चित्रपट बनवून सामन्यांना त्याविषयी जाणीव करुन दिली तर काहींनी पीडितांच्या जीवनावरही लक्ष केंद्रित केले. असाच एक चित्रपट निर्माते व्हॅन मॅक्सिमिलियन कार्लसन यांनी तयार केला.  या चित्रपटात निष्पाप नागरिकांचे दुःख आणि अपघातासाठी जबाबदार असलेल्या अमेरिकन कंपनी युनियन कार्बाइडविरुद्ध न्यायासाठीचा त्यांचा संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. 2011 चा हा चित्रपट आधुनिक काळात बंद पडलेल्या युनियन कार्बाइड प्लांटजवळ राहणाऱ्या लोकांचे विस्कळीत आणि दुर्दैवी जीवन दाखवण्यात आले आहे.
भोपाल एस्कप्रेस
महेश मथाई यांचा 1999 चा चित्रपट हा एका नवविवाहित जोडप्याबद्दल एक रोमांचक नाट्यमय कथा आहे ज्यांचे जीवन भोपाळ गॅस दुर्घटनेमुळे उद्ध्वस्त झाले आहे. या चित्रपटात नसीरुद्दीन शाह, झीनत अमान, नेत्रा रघुरामन आणि के के मेनन सारखे प्रसिद्ध कलाकार आहेत. हा चित्रपट पाहून अंगावर काटा येईल. 
 

