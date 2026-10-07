/‘माझ्या ब्लाउजची चर्चा 6 जणांच्या पॅनेलमध्ये...’; कृति सेननने रक्षाबंधन जाहिरात वादावर केलं भाष्य

अभिनेत्री कृति सेनन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी तिच्या चित्रपटामुळे नाही, तर काही काळापूर्वी गाजलेल्या रक्षाबंधनाच्या जाहिरातीवरील वादाबद्दल तिने केलेल्या वक्तव्यामुळे तिची चर्चा होत आहे. कृति सेननने करीना कपूर खानच्या ‘व्हॉट वुमन वॉन्ट’ या शोमध्ये या संपूर्ण प्रकरणावर मनमोकळेपणाने भाष्य केलं. काही काळापूर्वी कृति सेननने रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने ज्वेलरी ब्रँडसाठी एक जाहिरात केली होती. या जाहिरातीतील तिच्या पोशाखावर सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. प्रकरण इतकं वाढलं की तिच्या कपड्यांवर प्राइम-टाइम न्यूज डिबेटमध्येही चर्चा झाली. आता करीना कपूरच्या शोच्या आगामी भागाचा प्रोमो समोर आला असून त्यात कृति या वादावर बोलताना दिसत आहे.
करीनासोबत संवाद साधताना कृति म्हणाली की, तिच्या चोळीवर चक्क प्राइम-टाइम न्यूजमध्ये सहा जणांच्या पॅनेलवर चर्चा झाली, यावर तिचा विश्वासच बसत नव्हता. कृतिचं हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर करीना कपूरही आश्चर्यचकित झाल्याचं दिसतं. तिने लगेच, ‘मला माहिती आहे’, अशी प्रतिक्रिया दिली. कृतिच्या या वक्तव्यामुळे रक्षाबंधनाच्या जाहिरातीवरून सुरू झालेला जुना वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे.
जाहिरातीवर टीका झाल्यानंतर कृतिने सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. महिलांनी काय घालावं, याबाबत समाजाकडून सतत दिल्या जाणाऱ्या शिकवणीवर तिने प्रश्न उपस्थित केला होता. तिच्या म्हणण्यानुसार, काळानुसार भारतीय आणि एथनिक फॅशनमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. मात्र, आजही एखादी महिला आपल्या संस्कृतीचा आदर करते की नाही, हे तिच्या कपड्यांवरून ठरवण्याची मानसिकता कायम आहे. संस्कृती आणि परंपरा या मनात असतात, कपड्यांच्या गळ्याच्या डिझाइनमध्ये नाहीत, असा मुद्दा तिने मांडला होता.
रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने ज्वेलरी ब्रँड GIVA ने कृतिसोबत एक जाहिरात प्रदर्शित केली होती. या जाहिरातीत कृति इंडो-वेस्टर्न पोशाखात दिसली होती. ती आपल्या भावाला आणि आपल्या पाळीव कुत्र्याला राखी बांधून रक्षाबंधन साजरं करताना दाखवण्यात आली होती. या जाहिरातीतील कृतिच्या कपड्यांवर सोशल मीडियावरील काही युजर्सनी आक्षेप घेतला. पारंपरिक सणाच्या जाहिरातीत तिचा पोशाख योग्य नसल्याचं काहींचं म्हणणं होतं. त्याचबरोबर रक्षाबंधणाच्या सेलिब्रेशनमध्ये पाळीव कुत्र्याचा समावेश करण्यावरूनही काही लोकांनी प्रश्न उपस्थित केले. मात्र या टीकेला कृतिने आपल्या पद्धतीने उत्तर दिलं. आता करीना कपूरच्या शोमध्ये तिने पुन्हा या वादाचा उल्लेख केल्याने तिचं हे वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरत आहे.
From a Rakhi Ad to a Political Debate: When Did Advertising Become a Battlefield for Culture, Identity and Ideology? What started as a festive jewellery advertisement featuring Kriti Sanon has now moved far beyond advertising. @kritisanon @KanganaTeam @mayursejpal @ITC_SaurabhP @CPUatOnePercent The GIVA Raksha Bandhan campaign drew criticism over Kriti’s outfit and the way the festival was portrayed. Kangana Ranaut called the advertisement “intentionally creepy” and questioned why someone would tie a Rakhi while dressed in what she described as a bikini or undergarments. (India Today) Kriti responded by arguing that culture and tradition are not determined by a woman’s neckline, and questioned why women’s clothing continues to be used as a measure of cultural respect. (The Indian Express) The debate then moved into the political space, with Rahul Gandhi also weighing in. Eventually, GIVA withdrew the advertisement, saying it respected Indian culture, traditions and festivals and did not intend to hurt sentiments. (Hindustan Times) For me, the interesting part is not simply whether the advertisement was right or wrong. It is how quickly a piece of commercial communication can become a conversation about religion, women’s choices, culture, politics and identity. Perhaps that is the reality of communication today: once something enters the public domain, the audience decides what conversation it belongs to. Where should we draw the line between cultural sensitivity, personal freedom and political interpretation? #PanaceaPeople #NewsNowNation #PanaceaEdtech #PanaceaSolarPower— Gaurav Virendra Agrawal (@GauravVirendraA) August 26, 2026
करीना कपूर खानच्या ‘व्हॉट वुमन वॉन्ट’च्या सहाव्या सीझनमध्ये कृति सेननसोबत अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी सहभागी होणार आहेत. पंकज त्रिपाठी, मीरा राजपूत, नीतू कपूर, अली फजल, भावना पांडे, महीप कपूर आणि गुनीत मोंगा यांच्यासह अनेक कलाकार या सीझनमध्ये पाहायला मिळणार आहेत.