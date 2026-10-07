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‘माझ्या ब्लाउजची चर्चा 6 जणांच्या पॅनेलमध्ये...’; कृति सेननने रक्षाबंधन जाहिरात वादावर केलं भाष्य

कृती सेननने करीना कपूरच्या 'व्हॉट वुमन वॉन्ट' या शोमध्ये तिच्या वादग्रस्त 'रक्षाबंधन' जाहिरातीबद्दल भाष्य केले. तिने सांगितले की, कशा प्रकारे तिच्या 'चोली'चा विषय 'प्राइम-टाइम'वरील बातम्यांमधील चर्चेचा मुद्दा बनला होता.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Oct 07, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 12:54 PM IST
‘माझ्या ब्लाउजची चर्चा 6 जणांच्या पॅनेलमध्ये...’; कृति सेननने रक्षाबंधन जाहिरात वादावर केलं भाष्य

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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