'माझं शरीर, माझी मर्जी...' बिकीनीवरून ट्रोल करणाऱ्यांना अभिनेत्रीने दिलं उत्तर

बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा यांची भाची आणि लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री आरती सिंह एकदा पुन्हा चर्चेत आली आहे. आरती सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते, विशेषतः तिच्या बोल्ड फोटोंमुळे. तिच्या फोटोंमध्ये एक वेगळीच चव आहे, आणि तिचा अंदाज आणि स्टाइल नेहमीच तिच्या चाहत्यांना आवडतो. अलीकडेच, आरतीने बिकिनीमध्ये काही फोटो शेअर केले, ज्यामुळे ती ट्रोलिंगचा शिकार झाली.
आरतीने बिझनेसमन दीपक चौहानसोबत थायलंडमध्ये घेतलेल्या व्हॅकेशनचे काही फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले. या फोटोंमध्ये आरती पिंक बिकिनीमध्ये दिसत आहे. तिच्या या फोटोने सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया निर्माण केली आणि काही ट्रोल्सने तिला लक्ष्य केलं. सुरुवातीला आरतीने हे फोटो डिलीट केले, परंतु काही वेळानंतर तिने तेच पिंक बिकिनीचे फोटो पुन्हा शेअर करत त्यावर ठाम भूमिका मांडली.
आरतीने सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिलं, 'माझं आयुष्य, माझे नियम. माझं शरीर आणि माझे कपडे ही माझी स्वतःची निवड आहे. आपण नेहमीच विचार करत बसतो की लोक काय म्हणतील, पण एक दिवस असं वाटतं की, जे मनाला हवं होतं तेच करायला हवं होतं. ज्या लोकांबद्दल आपण विचार करतो, ते आपल्याला ओळखतच नाहीत.'
तिने पुढे सांगितलं की, मागील वेळी बिकिनी फोटो पोस्ट केल्यानंतर काही लोकांनी तिला अनफॉलो केलं होतं, ज्यामुळे तिच्या मनावर एक परिणाम झाला आणि तिने त्या फोटोंना डिलीट केलं. आरतीने त्या अनुभवाला असं समजून घेतलं की, 'आपण जे खरंच आपल्याला आनंद देतं तेच करायला हवं. मी कुणालाही दुखावत नाही. जर तुम्हाला माझे फोटो आवडत नसेल, तर अनफॉलो करा. कमेंट्समधून फक्त तुमचे संस्कार दिसतात, माझ्या कपड्यांमधून नाही.'
तिच्या जवळच्या मैत्रीण शेफालीच्या अचानक निधनानंतर तिने आयुष्याची अनिश्चितता अनुभवली आणि त्यानंतर तिने ठरवलं की, 'आयुष्यात काहीही निश्चित नाही, आणि म्हणूनच आपल्याला हवे तेच करायला हवं.' या अनुभवाने आरतीला आत्मविश्वास मिळाला आणि ती आपल्या जीवनाशी संबंधित निर्णय अधिक ठामपणे घेते. तिच्या या विचारांचा कडवट प्रतिवाद होता, 'मी ज्या गोष्टींमध्ये आरामदायक आहे आणि जे माझं आनंद देतं, त्यात मी खुश आहे. जर कोणाला ते आवडत नसेल, तर त्याच्याशी काहीच संबंध नाही.'
आरती सिंह ह्या बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा यांची भाची आहे. तिने 2007 साली 'मायका' या मालिकेतून आपल्या करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर तिने अनेक टीव्ही मालिकांमध्ये, रिअलिटी शोमध्ये आणि वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम केले आहे. आरतीच्या या उघड्या विचारधारेने, तिच्या चाहत्यांना एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे: 'स्वतःची आवड, निवड आणि व्यक्तिमत्व दर्शवणं हे महत्त्वाचं आहे, आणि त्यासाठी इतरांचा विचार करणं आवश्यक नाही.'
आरती सिंहने ट्रोल करणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर दिलं आणि आपल्या व्यक्तिमत्वावर ठाम राहण्याची ताकद दाखवली आहे. तिच्या या कृतीने तिच्या चाहत्यांमध्ये एक सकारात्मक संदेश दिला आहे की, 'स्वतःला ओळखा आणि दुसऱ्यांच्या नकारात्मकतेपासून आपला मार्ग ठरवा.'