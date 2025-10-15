'माझा दिवस आणखी खास झाला…' स्पृहा जोशीने वाढदिवस साजरा करणाऱ्या चाहत्यांचे आभार मानले

मराठी चित्रपट आणि मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडणारी अभिनेत्री स्पृहा जोशी हिने नुकताच आपला वाढदिवस साजरा केला. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिने चाहत्यांसोबत वाढदिवसाचे खास क्षण अनुभवले आणि त्यांच्यासाठी कृतज्ञता व्यक्त केली. यंदा विशेष म्हणजे, तिला अनेक वर्षांनंतर अभिनेता विनोद गायकवाड यांच्या सोबत वाढदिवस साजरा करता आला. स्पृहा जोशीने पोस्टमध्ये लिहिले 'आजूबाजूला प्रेम करणारी माणसं असली की वाढदिवस आपसूकच खास होतो. कालचा दिवस माझ्या आवडत्या माणसांसोबत निवांत साजरा झाला.'
तिने यंदाच्या वाढदिवसाबाबत सांगितले 'यंदा बऱ्याच वर्षांनंतर विनोद दादा बरोबर वाढदिवस साजरा करता आला. आदल्या दिवशी त्याचा वाढदिवस पार पडलाय, पण काल ‘एका लग्नाची तिसरी गोष्ट’ नंतर आम्ही एकत्र सेलिब्रेट केलं.' स्पृहा जोशीने चाहत्यांचे प्रेम आणि शुभेच्छांबद्दलही आपली कृतज्ञता व्यक्त केली 'सगळ्यांना वैयक्तिक रिप्लाय देणं शक्य नाही, त्यासाठी माफ करा. पण तुमच्या शुभेच्छा पोहोचल्या आणि माझा दिवस आणखी सुंदर झाला. लोभ आहेच तो असाच वृद्धिंगत होत राहो…'
स्पृहा जोशी मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री असून, तिच्या सहज सुंदर अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थायी स्थान निर्माण केले आहे. अभिनयासोबतच ती एक उत्तम कवियित्री आणि निवेदिका देखील आहे. नाटक, मालिका आणि चित्रपट या तीनही क्षेत्रात ती सक्रिय आहे आणि प्रेक्षकांचा मोठा वर्ग तिचा चाहतावर्ग आहे. शेवटची भूमिका तिने ‘सुख कळले’ मालिकेत साकारली होती, तर सध्या ती रंगमंचावर ‘पुरुष’ या नाटकात काम करत आहे. वाढदिवसाच्या आनंदात चाहत्यांनी फोटो, व्हिडिओ आणि संदेशांच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या, ज्यामुळे स्पृहा अत्यंत आनंदित झाली. स्पृहा जोशीने सांगितले की, चाहत्यांच्या प्रेमामुळे हा वाढदिवस आणखी खास झाला आणि भविष्यातही त्यांचे प्रेम तिच्या कारकिर्दीत रंग भरत राहील.
FAQ
स्पृहा जोशीने आपला वाढदिवस कसा साजरा केला?
स्पृहा जोशीने आपला वाढदिवस खास आनंदात साजरा केला. यंदा तिला अनेक वर्षांनंतर अभिनेता विनोद गायकवाड यांच्या सोबत वाढदिवस साजरा करता आला.
स्पृहा जोशीने चाहत्यांच्या शुभेच्छांबद्दल काय प्रतिक्रिया दिली?
स्पृहा जोशीने चाहत्यांचे प्रेम आणि शुभेच्छांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. तिने पोस्टमध्ये लिहिले की, सर्वांना वैयक्तिक रिप्लाय देणं शक्य नाही, पण त्यांच्या शुभेच्छांमुळे दिवस आणखी सुंदर झाला.
स्पृहा जोशी सध्या कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये सक्रिय आहे?
स्पृहा जोशी सध्या रंगमंचावर ‘पुरुष’ या नाटकात दिसत आहे. शेवटची भूमिका तिने ‘सुख कळले’ मालिकेत साकारली होती. तसेच ती मराठी चित्रपट आणि मालिकांमध्ये सतत सक्रिय आहे.