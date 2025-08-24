'वडिलांनी कुऱ्हाडीने केलेला हल्ला...' वेदनादायी आठवणी सांगताना भावूक झाल्या उषा नाडकर्णी

Usha Nadkarni: अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी त्यांच्या लहानपणाबद्दल काही धक्कादायक आठवणी शेअर केल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की त्यांचे वडील खूप कडक स्वभावाचे होते आणि घरात शिस्तीचं वातावरण कायम असायचं. मात्र या शिस्तीसोबत त्यांचा राग अनेकदा हिंसाचारात बदलायचा. एकदा तर वडिलांनी रागाच्या भरात कुऱ्हाडीने त्यांच्यावर हल्ला केला होता.
'पवित्र रिश्ता' मालिकेत सविता देशमुखची भूमिका साकारणाऱ्या उषाताईंनी मुंबईतले बालपण आठवत सांगितले की, त्यांच्या घरात भीतीचं वातावरण होतं आणि अनेकदा ती भीती प्रेमावर मात करायची. भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना 79 वर्षीय उषा यांनी वडिलांच्या कठोर स्वभावाबद्दल, तसेच त्यांनी सहन केलेल्या प्रसंगांबद्दल उघडपणे सांगितले. त्यांनी सांगितलं, 'वडील खूपच रागीट होते. आम्हाला त्यांची प्रचंड भीती वाटत असे. माझ्या भावाला एकदा ते मारत होते आणि मी मध्ये पडले, तेव्हा त्यांनी कुऱ्हाडीने माझ्यावर वार केला. माझा हात जखमी झाला, पण दुसऱ्या दिवशी माझं नाटक होतं, ते मी त्या दुखापतीसह केलं.'
उषा नाडकर्णींना अजूनही तो प्रसंग आठवतो जेव्हा वडिलांनी त्यांच्या भावाला एवढं मारलं की तो बेशुद्ध झाला होता. 'एकदा त्यांनी माझ्या भावाला एवढं मारलं की तो शुद्धीवरच आला नाही. आम्ही घाबरून गेलो होतो. मात्र नंतर तेच वडील आम्हाला आईस्क्रीम घेऊन द्यायचे. रागाच्या भरात मारहाण करायचे आणि मग थोड्या प्रेमाने शांत व्हायचे,' त्या म्हणाल्या.
त्यांचे वडील अगदी लहानसहान गोष्टींवरही संतापायचे. 'वर्तमानपत्र व्यवस्थित ठेवलं नाही तर ते फाडून टाकायचे, पुस्तकं नीट ठेवली नाहीत तर तीही रागाने फाडून टाकायचे. आई वारंवार त्यांना समजावायची की नवी पुस्तकं घ्यावी लागतील, पण त्यांचा राग इतका प्रचंड असे की ते काही ऐकत नसत,' असंही उषा यांनी म्हटलं. या कठीण बालपणामुळे उषा ताईंना आयुष्यात खूप शिकायला मिळालं.त्या म्हणाल्या, 'घरातलं वातावरण नेहमी शिस्तीचं होतं. पण त्यातूनच मी जगण्याची आणि संघर्ष करण्याची ताकद मिळवली. आयुष्य कितीही कठीण असलं तरी धैर्याने पुढे जाणं गरजेचं आहे, हे मला लहानपणापासून उमगलं.'
अशा हिंसक वातावरणातून बाहेर पडून त्यांनी अभिनयाला करिअर म्हणून निवडलं. सुरुवातीला कुटुंबीयांचा विरोध होता, पण आपल्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी रंगभूमी, मराठी चित्रपटसृष्टी आणि हिंदी टीव्ही मालिकांमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. आज लोक त्यांना 'उषा ताई' म्हणून ओळखतात, पण या यशामागे त्यांचं कष्टप्रद बालपण आणि असंख्य संघर्ष दडलेले आहेत. अलीकडेच त्या 'सेलिब्रिटी मास्टर शेफ' या कार्यक्रमात झळकल्या आणि प्रेक्षकांना त्यांच्या वेगळ्या रूपात भेटल्या.