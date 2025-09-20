'देवाच्या प्रतिमेजवळ माझा फोटो…', भाऊ कदम यांची आठवणीतली गोष्ट; म्हणाले, 'कष्ट केल्य

Bhau Kadam : 'चला हवा येऊ द्या’ या लोकप्रिय शोमधून आपल्या निरागस हास्याने प्रेक्षकांची मने जिंकणारे अभिनेता भाऊ कदम हे आज घराघरांत ओळखले जातात. या शोने त्यांना अफाट लोकप्रियता मिळवून दिली. नानाविध भूमिका आणि त्यांचा अप्रतिम विनोदी अभिनय आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत घर करून बसला आहे. ‘चला हवा येऊ द्या’ सोबतच भाऊ कदम यांनी टाइमपास, हाफ तिकीट, नशीबवान, सायकल, घे डबल, व्हीआयपी गाढव, पांडू यांसारख्या अनेक चित्रपटांतही दमदार भूमिका साकारल्या आहेत. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्रात त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अशाच एका चाहतीबद्दलचा किस्सा नुकताच भाऊ कदम यांनी ‘मुक्कामपोस्ट मनोरंजन’ या पॉडकास्टदरम्यान सांगितला.
भाऊ कदम म्हणाले, 'एक मजुरी करणारी बाई होती. ती माझी खूप मोठी चाहती. ‘चला हवा येऊ द्या’ बघायला तिला फार आवडायचं, पण तिच्याकडे टीव्ही नव्हता. त्यामुळे ती शेजाऱ्यांकडे जायची. मात्र शेजारी दरवाजा बंद करून ‘नाही आता नाही’ असं म्हणायचे. त्यानंतर त्या बाईनं कष्टानं पैसे जमवले आणि टीव्ही घेतला. देवाच्या बाजूला माझा फोटो ठेवला. कामावर जायच्या आधी माझ्या फोटोला नमस्कार करून ती बाहेर पडायची.'
भाऊ कदम पुढे म्हणाले, 'माझ्या मित्राकडून ही गोष्ट समजली. मग मी त्या बाईशी संपर्क साधायला सांगितलं. ‘चला हवा येऊ द्या’चा हजारावा भाग होताना तिला स्टुडिओमध्ये बोलावलं. त्यावेळी चॅनेलकडून तिला साडीचोळी देण्यात आली. तिच्या मुलीला अभिनयाची आवड असल्याने तिनं तिला अभिनयाच्या शाळेत टाकलं आहे. कारण, तिच्या मते कधीतरी भाऊ कदम पुन्हा भेटतील.' भाऊ कदम भावूक होत म्हणाले, 'इतकं प्रेम प्रेक्षक देतात आणि हे फक्त ‘चला हवा येऊ द्या’ मुळे शक्य झालं आहे. अनेकांना आयुष्यात इतकं मिळत नाही, पण आम्हाला दहा–अकरा वर्षांत खूप काही मिळालं.' दरम्यान, भाऊ कदम यांचा ‘इन्स्पेक्टर झेंडे’ हा सिनेमा नुकताच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. यात त्यांच्या सोबत मनोज बाजपेयी, सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक, ओंकार राऊत, हरीश दुधाडे आणि वैभव मांगले यांसारखे दमदार कलाकार झळकले आहेत.
