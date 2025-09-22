'बालपण हरवून बसली...' मायरा वायकुळ 'त्या' रीलमुळे झाली ट्रोल Watch Video

'माझी तुझी रेशीमगाठ' या मालिकेतून बालकलाकार मायरा वायकूळ प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. आणि त्यानंतर तिने साऱ्यांचच मन जिंकलं. मायरा वायकूळ सोशल मीडियावर ऍक्टिव आहे. ती अनेकदा रील्स, फोटो पोस्ट करत असते. मायराचं तिच्या अभिनयाबद्दल जितकं कौतुक होतं तितकंच तिला वेगवेगळ्या कारणामुळे ट्रोल देखील केलं जातं. मायराचा असाच एक व्हिडीओ पाहून चाहते तिला ट्रोल करत आहेत.
मायरा आपल्या आई-बाबा आणि आता भावासोबतचे रिल्स किंवा व्हिडीओ शेअर करत असते. मायराने सध्या असाच एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये ती सध्याच्या ट्रेंडिंग गाण्यावर 'शेकी शेकी' वर डान्स केला आहे. कलाकारांपासून ते अगदी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सपर्यंत सगळ्यांनी या गाण्यावर रिल्स केले आहेत. असेच रिल मायरा आणि तिच्या आईने केले पण यानंतर त्यांना ट्रोल करण्यात आलं आहे.
मायराला ट्रोल करण्याची ही पहिली वेळ नाही. या अगोदरही वेगवेगळ्या कारणांमुळे तिला ट्रोल केलं गेलं आहे. आता कारण आहे तिचं बालपण मागे टाकून तिला या जाळ्यात अडकवलं जात आहे. चाहत्यांनी कमेंट केली आहे की, लहानपणी खरंच गोड होती पण आता... मोठेपणाचा आव आणण्यात बालपण हरवून बसली.. वेळ परत येत नाही... त्या त्या वयाचा आनंद घेता आला पाहिजे. असो... हल्ली पैसा महत्त्वाचा झालाय पालकांना... या सारख्या एक ना अनेक कमेंट मायराच्या व्हिडीओ खाली केल्या आहेत.
मायरा वायकूळ कोण आहे?
मायरा वायकूळ ही एक भारतीय बालकलाकार आणि मॉडेल आहे, जी मराठी आणि हिंदी टीव्ही मालिकांमधील भूमिकांसाठी ओळखली जाते. तिचा जन्म 22 जानेवारी 2017 रोजी मुंबईत झाला. ती मराठी हिंदू कुटुंबातील आहे आणि वयाच्या ४ वर्षीच सोशल मीडियावर सुपरस्टार झाली. तिचे यूट्यूब चॅनेल 'Myra’s Corner' आणि इन्स्टाग्राम अकाउंट (मातोश्री श्वेता वायकूळ हाताळते) लाखो फॉलोअर्स असलेले आहे, जिथे ती डेली व्लॉग्स, टॉय रिव्ह्यूज आणि डान्स व्हिडिओज शेअर करते.
मायरा वायकूळची पार्श्वभूमी आणि कुटुंब काय आहे?
मायरा मुंबईत वाढली. तिचे वडील गौरव वायकूळ हे फायनान्शिअल कन्सल्टंट आहेत, तर आई श्वेता वायकूळ गृहिणी आहेत. लॉकडाउन काळात श्वेताने मायराच्या क्यूट व्हिडिओज अपलोड केले, ज्यामुळे ती व्हायरल झाली. कुटुंब तिच्या करिअरला पूर्ण पाठिंबा देते, पण तिच्या मानसिक आरोग्यासाठी 'शील्ड' तयार केले आहे, जेणेकरून ट्रोलिंगचा परिणाम होणार नाही. तिचे कुटुंब तिला 'सेलिब्रिटी' म्हणून ओळखण्यापासून रोखते, जेणेकरून तिची बालसुलभता जपली जाईल.
मायरा वायकूळचे अभिनय करिअर कसे सुरू झाले?
मायराचे अभिनय करिअर 2020 मध्ये यूट्यूबवरून सुरू झाले, जेव्हा तिचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. 2021 मध्ये तिने मराठी मालिका 'माझी तूझी रेशीमगाठ' मधील परी ही भूमिका साकारून टीव्ही डेब्यू केले, ज्यात तिने प्रार्थना बेहेरेसोबत काम केले. यानंतर तिने 'चाला हवा येऊ द्या... वर्हाड निघाला अमेरिकेला' (2021) आणि 'मस्त मजेदार किचन कल्लाकार' (2022) सारख्या शोजमध्ये काम केले. तिचे पहिले सिनेमॅटिक डेब्यू 'नाच गं घुमा' (2024) मध्ये चiku ही भूमिका साकारली, ज्यात परेश मोकाशी दिग्दर्शित आहे.