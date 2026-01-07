English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
कार्तिक आर्यनसोबत डेटिंगच्या अफवांवर मिस्ट्री गर्लने केला खुलासा !

Mystery Girl opens up about rumors with Kartik Aaryan : गोवा व्हेकेशनमधील कार्तिक आर्यनचे फोटो समोर येताच चाहत्यांमध्ये गाज सुरू झाला. डेटिंग आणि मिस्ट्री गर्लविषयी चर्चा करीत इंटरनेटवर करीना कुबिलियूते लोकप्रिय ठरली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 7, 2026, 01:55 PM IST
बॉलिवूडमध्ये अफवांचा बाजार चित्रपटांच्या बॉक्स ऑफिसपेक्षा कधी कधी वेगाने गाजतो आणि 2026 हे वर्षही त्याला अपवाद ठरलेलं नाही. वर्षाच्या सुरूवातीसच अभिनेता कार्तिक आर्यनचं नाव चर्चेत आलं आहे, आणि तेही त्याच्या गोव्यातील काही फोटोमुळे. कार्तिकचा 2025 साली रिलीज झालेला चित्रपट 'तू मेरी मै तेरा, मै तेरा तू मेरी' बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित प्रतिसाद देऊ शकला नाही, तरीही कार्तिक अजूनही लाइमलाईटमध्ये आहे त्याचे नाव आता त्याच्या पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत आहे.

गेल्या काही दिवसांत कार्तिकने सोशल मीडियावर गोव्यातील व्हेकेशनचे फोटो शेअर केले. फोटोमध्ये कार्तिक समुद्रकिनारी आराम करत आणि चिल करत दिसतोय. मात्र, चाहत्यांची लक्ष वेधली गेली फोटोच्या बॅकग्राऊंडकडे. काही युजर्सनी असा दावा केला की कार्तिकच्या फोटोमधील सीन आणि एका मुलीच्या फोटोमध्ये खूप साम्य आहे. यामुळे त्याच्या डेटिंग लाइफबाबत चर्चा रंगली.

कोण आहे करीना कुबिलियूते?

ज्या मुलीशी कार्तिकचं नाव जोडलं जात आहे, तिचं नाव करीना कुबिलियूते असं सांगितलं जात आहे. रिपोर्ट्सनुसार करीना ग्रीसची असून सध्या यूकेमध्ये शिक्षण घेत आहे. सोशल मीडियावर चाहत्यांनी दोन्ही फोटोंमधील समुद्राचा अँगल, बेडची जागा, समुद्रकिनाऱ्यावरील फ्रेम आणि अगदी टॉवेलची स्थिती यांची तुलना केली. या तुलना इंटरनेटवर जलद व्हायरल झाली आणि अफवा अधिकच गाजू लागल्या.

सोशल मीडिया रिएक्शन्स आणि अफवांचा गदारोळ

रेडिट आणि इंस्टाग्रामवर या चर्चेला जोर मिळाला. काही युजर्स म्हणाले की कार्तिकने करीना इन्स्टाग्रामवर फॉलो केलं होतं, पण अफवा सुरू झाल्यानंतर त्याने तिला अनफॉलो केलं. अनेक चाहत्यांनी अंदाज व्यक्त करत, “कदाचित काही सुरू आहे का?” असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, या प्रकरणावर कार्तिक किंवा करीना यांच्याकडून आधीपर्यंत अधिकृत स्टेटमेंट आलेले नव्हते, ज्यामुळे “मिस्ट्री गर्ल” अफवांना अधिक गती मिळाली होती.

करीनाने केली स्पष्ट प्रतिक्रिया

अफवांवर अखेर मोठा ट्विस्ट आला आहे. कार्तिकचं नाव जिच्याशी जोडलं जात आहे त्या करीना कुबिलियूतेने स्वतः समोर येऊन सर्व अफवांचे खंडन केले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या स्क्रीनशॉटमध्ये करीना म्हणाली, “मी कार्तिकची गर्लफ्रेंड नाहीये!!!” या कमेंटमुळे सर्व अफवांवर खुलासा झाला आणि चाहत्यांच्या मनातून शंका दूर झाल्या.

कार्तिकचा करिअर अपडेट

दरम्यान, कार्तिकचा शेवटचा चित्रपट “तू मेरी मै तेरा, मै तेरा तू मेरी” (2025) रिलीज झाला, ज्यात अनन्या पांडे मुख्य भूमिकेत होती. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही, तरीही कार्तिकच्या चाहत्यांमध्ये तो अजूनही लोकप्रिय आहे. सोशल मीडियावर त्याची लाइफस्टाइल, प्रवास आणि डेटिंग अफवांवर उत्सुकता कायम आहे.
कार्तिक आर्यनच्या गोव्यातील व्हेकेशनचे फोटो, करीना कुबिलियूतेशी झालेली तुलना आणि तिच्या स्पष्ट वक्तव्यामुळे या अफवांवर प्रकाश पडला आहे. तरीही बॉलिवूडमध्ये चाहत्यांचे लक्ष नेहमीच कलाकारांच्या पर्सनल लाइफकडे असते आणि सोशल मीडिया हेच त्या उत्सुकतेला वाढवण्याचं मुख्य माध्यम ठरतं.

