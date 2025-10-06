Junoon च्या अभिनेत्रीला ओळखणंही कठीण, 6 वर्षानंतर पुन्हा कॅन्सरचा विळखा; अन् आता ही अवस्था...

दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली सोढी या स्टेज 4 च्या पेरिटोनियल कॅन्सरशी झगडत आहेत. त्यांच्या कीमोथेरेपीला सुरुवात झाली आहे. कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजारावर मात करण्यासाठी अभिनेत्रीने जिद्दीने लढा देत आहे. सोशल मीडियावर याबाबत माहिती सांगितली आहे.
ज्येष्ठ अभिनेत्री नफीसा अली सध्या स्टेज 4 कर्करोगाशी झुंजत आहेत. 2018 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा कर्करोगाचे निदान झाले होते परंतु एका वर्षाच्या उपचारानंतर त्या या आजारातून बऱ्या झाल्या. आता 2024 मध्ये पेरिटोनियल कर्करोग परत आला आहे, यावेळी स्टेज 4 शी झुंजत आहेत.
नफीसा अली दुसऱ्यांदा कर्करोगाशी झुंजत आहेत. सध्या स्टेज 4 कर्करोगावर उपचार घेत आहेत. तिने केमोथेरपी सुरू केली आहे, ज्यामुळे तिचे केस गळू लागले आहेत.
शशी कपूर यांच्या 'जुनून' या चित्रपटामुळे नफीसा अली एका रात्रीत प्रसिद्ध झाली. ती मनाने देशी होती, पण दिसायला पूर्णपणे परदेशी होती. तिचे निळे डोळे, सुंदर चेहरा आणि गोड हास्य पाहून कोण प्रेमात पडणार नाही? पण 47 वर्षांनंतर नफीसा कशी दिसते हे तुम्हाला माहिती आहे का?
उपचारांच्या आव्हानांना आणि गैरसोयींना न जुमानता, नफीसा अली अनेकदा तिच्या प्रवासातील प्रेरणादायी क्षण शेअर करतात. काही दिवसांपूर्वी, तिने किमोथेरपीमुळे केस गळतीचा सामना करण्यास मदत करणाऱ्या तिच्या नातवंडांच्या फोटो आणि व्हिडिओंसह एक भावनिक संदेश पोस्ट केला होता. क्लिप्समध्ये तिच्या लहान नातवंडांनी त्यांच्या लहान हातांनी तिचे केस कापताना दाखवले होते. ज्यामुळे एक वेदनादायक अनुभव प्रेम आणि आधाराच्या हृदयस्पर्शी कृतीत बदलला. तो क्षण शेअर करताना नफीसा लिहितात, "शेवटी, माझ्या लहान नातवंडांनी माझे केस गळतीत मला मदत केली."
कोलकाता येथे जन्मलेली नफीसा अली अभिनय कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वी एक मॉडेल होती. तिने मिस इंटरनॅशनलमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व देखील केले. ती एक राष्ट्रीय जलतरणपटू देखील होती. नफीसाने १९७० च्या दशकात अभिनय जगात प्रवेश केला आणि जुनून चित्रपटातून तिला लोकप्रियता मिळाली. तिच्या सौंदर्य आणि अभिनयाचे तिला खूप कौतुक झाले.
जुनून नंतर, नफीसा अली यांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत मेजर साब, बेवफा, लाईफ इन अ मेट्रो, गुजारिश, यमला पगला आणि दीवाना यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले. ती शेवटची अमिताभच्या 'ऊंची' चित्रपटात दिसली होती. ती तीन वर्षांपासून चित्रपटांपासून दूर आहे. तथापि, ती तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर बरीच सक्रिय आहे.