Marathi News
Vicky Kaushal and Katrina Kaif: 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी विकी कौशल आणि कतरिना कैफ एका गोंडस मुलाचे आई बाबा झाले. अलिकडेच पापाराझींनी अभिनेत्याला मुलाच्या नावाबद्दल विचारले तेव्हा त्याने दिलेली गोड प्रतिक्रिया, सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.   

Updated: Dec 3, 2025, 10:57 AM IST
कतरिना विक्कीच्या मुलाचं बारसं झालं? नाव काय ठेवलं विचारताच अभिनेत्याने दिलं रंजक उत्तर

Vicky Kaushal and Katrina Kaif's Baby Boy: 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी विकी कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले. वडील होण्याचा अनुभव विकीने त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आणि आनंदी क्षण असल्याचे सांगितले.  जेव्हा पापाराझींनी अभिनेत्याला त्याच्या मुलाचे नाव विचारले तेव्हा तो हसला आणि निराळंच उत्तर दिलं.  बाळाच्या आगमनाने हे जोडपे खूप आनंदी असून अलिकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत विकीने वडील होण्याचा त्याचा अनुभव शेअर केला.

नोव्हेंबरमध्ये, कतरिना कैफ आणि विकी कौशल यांनी त्यांच्या मुलाच्या जन्माची आनंदाची बातमी इंस्टाग्रामवर शेअर केली. त्यांनी लिहिले "आमच्याकडे आनंदाचा पूर आला आहे. अपार प्रेम आणि कृतज्ञतेने, आम्ही आमच्या मुलाचे स्वागत करतो. " या पोस्टला काही तासांतच 40 लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले आणि चाहत्यांनी भरभरुन शुभेच्छा दिल्या. विकीचा भाऊ, अभिनेता सनी कौशलदेखील त्याचा आनंद आवरू शकला नाही. त्याने कमेंट केली, "मी आता काका झालो." 

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये विकी एका पुरस्कार सोहळ्याला पोहोचला आहे. पापाराझींनी त्याला वडील झाल्याबद्दल अभिनंदन केले विकी हसला आणि हात जोडून आभार मानले.  जेव्हा पापाराझींनी अभिनेत्याला त्याच्या मुलाचे नाव विचारले तेव्हा विकीने गमतीने उत्तर दिले, "मी तुम्हाला नक्कीच सांगेन" माध्यमांशी झालेल्या संभाषणात, विकी कौशलने या नवीन अनुभवांबद्दल खुलासा केला. तो म्हणाला, "वडील होणे हा माझ्यासाठी 2025 मधील सर्वात मोठा क्षण आहे. मला नेहमीच वाटायचे की ही वेळ आल्यावर मी खूप भावनिक आणि उत्साही असेन" 

विकी कौशलचे वडील शाम कौशल यांनीही सोशल मीडियावर कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी मुलाला "देवाची देणगी" म्हटले. कौशल यांनी लिहिले, "धन्यवाद, प्रभू...  माझ्या कुटुंबावर इतकी कृपा केल्याबद्दल मी देवाचे कितीही आभार मानत आहे, तरी त्याच्या आशीर्वादांसमोर ते कमीच आहे. देवाचे आशीर्वाद माझ्या मुलांवर आणि घरातील धाकट्या कौशलवरही असेच राहोत. आम्ही सर्व खूप आनंदी आणि धन्य आहोत. आजोबा झाल्याबद्दल मी खूप खुश आहे."

Tags:
naming ceremony of Katrina kaif sonnaming ceremony of Vicky kaushals baby boykatrina kaifVicky Kaushalkatrina kaif upcoming movie

