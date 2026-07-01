'माझी अवस्था धक्का बसण्यापलीकडची...' नाना पाटेकर भावुक तर 'मी शत्रुपक्षात होतो पण...' अमोल पालेकरांनी विजयाबाईंच्या आठवणी सांगताना...

ज्येष्ठ दिग्दर्शिका, अभिनेत्री आणि रंगकर्मी विजया मेहता यांचं मुंबईतील राहत्या घरात मंगळवारी रात्री उशिरा निधन झालं. त्यानंतर कलाविश्वात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मराठी कलाकार असो हिंदी कलाकार यांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, रंगभूमी आणि चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध चेहरा, तसेच मराठी रंगभूमीवरील एक सुप्रसिद्ध निर्मात्या आणि दिग्दर्शिका विजया मेहता यांच्या निधनाची दुःखद बातमी हृदयद्रावक आहे. अभिनयातून आपली ओळख निर्माण केल्यानंतर, त्यांनी अनेक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. त्यांनी एकामागून एक उत्कृष्ट नाट्य कलाकारांना घडवले. चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका अजरामर ठरल्या. त्यांच्या निधनाने, संपूर्ण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारा एक चेहरा काळाच्या पडद्याआड नाहीसा झाला आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आम्ही त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहोत. ओम शांती.
रंगमंच आणि पडद्यावरील नावाजलेला चेहरा आणि मराठी रंगभूमीवरील ज्येष्ठ निर्मात्या, दिग्दर्शिका विजया मेहता यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 30, 2026
प्रारंभी अभिनयातून आपली छाप उमटवल्यानंतर पुढे त्यांनी अनेक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. एकाहून एक असे सरस नाट्य कलावंत त्यांनी घडवले.… pic.twitter.com/OHTrRImVpX
विजया मेहता यांच्या जाण्यामुळे नाना पाटेकर यांना आई गमवल्याची भावना आहे. ते म्हणाले की, विजया मेहतांचे जाणे हे आई गमावण्यासारखेच आहे. माझ्या आयुष्यात तीन स्त्रियांना आईचे स्थान होते. एक माझी जन्मदात्री आई, दुसऱ्या सुलभा देशपांडे आणि तिसऱ्या विजयाबाई.
मी आयुष्यात जे काही केले ते या तिघींमुळे.आईने जन्म दिला, परंतु अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये जे काही शिकलो ते विजयाबाईंनी शिकविले. खरे म्हणाल तर मातीच्या गोळ्याला त्यांनी आकार दिला. या आयुष्यात आई गेली, सुलभाताई गेल्या तेव्हा पोरके झाल्याची भावना होतीच. आज पुन्हा एकदा पोरके झाल्यासारखे वाटते आहे. अगदी अलीकडे त्यांच्या वाढदिवसाला झालेली भेट ही शेवटची ठरली. परंतु मला अभिनयामध्ये जे काही येते ते त्यांच्यामुळेच येते अशीच माझी भावना आहे. रंगमंचावर कसे उभे रहायचे येथपासून ते प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव कसा घ्यायचा, नाटकाच्या गाभ्यापर्यंत कसे पोहोचायचे हे बाईंनी ठरवले. माझ्याकडे अभिनयाचे जे काही आहे ते त्यांनीच दिलेले आहे. त्यांच्या निधनाची वार्ता देण्यासाठी त्यांच्या मुलीचा फोन आला तेव्हा ते ऐकून माझी अवस्था धक्का बसण्यापलीकडची होती. बाईंच्या जाण्याने सगळे काही संपले, अशीच माझी भावना आहे.
विजया मेहता यांनी रंगभूमीवर काम सुरू केले, त्या काळात स्वतंत्र विचारांच्या आणि सर्जनशील महिलांची संख्या अत्यंत कमी होती. मात्र प्रतिभा, बुद्धिमत्ता आणि प्रयोगशील दृष्टिकोनाच्या जोरावर त्यांनी मराठी रंगभूमीला नवी दिशा दिली. 'रंगायन' च्या माध्यमातून त्यांनी अभिनय आणि दिग्दर्शनाची एक समृद्ध परंपरा निर्माण केली. 'बॅरिस्टर', 'होळी' आणि 'सुलतान' यांसारख्या कलाकृतींमधून त्यांनी आपली वेगळी छाप उमटवली. सत्तर आणि ऐंशीचे दशक त्यांच्या कारकिर्दीचा सुवर्णकाळ ठरला. प्रतिमा कुलकर्णी, सुहास जोशी, नीना कुलकर्णी, नाना पाटेकर आणि अशोक सराफ यांसारख्या अनेक कलाकारांना त्यांनी घडवले. त्या केवळ दिग्दर्शिका नव्हत्या, तर एक उत्कृष्ट शिक्षिका आणि कलाकारांची मार्गदर्शक होत्या. त्यांच्या निधनाने मराठी रंगभूमीतील एक युग संपले आहे.
अभिनेत्री म्हणाल्यात की, गेल्या अनेक वर्षांपासून आमचे घनिष्ट संबंध होते. १९७८साली 'हमीदाबाईची कोठी' आले, तेव्हापासून आम्ही सतत भेटत राहिलो. आमच्या आयुष्यात काहीही घडलं, की आम्ही त्यांना सांगायचो. त्यांचा शेवटचा वाढदिवशी नाना आणि मी त्यांना भेटायला गेलो होतो. अशी माणसं हल्ली मिळत नाहीत. त्या माझ्या गुरू होत्या, मैत्रीण होत्या, आई होत्या. आमचा खूप घरोबा होता. अगदी घरातलं कोणी गेल्याची भावना मनात आहे.
अनुपम खेर यांनी सोशल मीडियावर विजया मेहता यांच्याबद्दल व्हिडीओ शेअर करत शोक व्यक्त केला आहे. ते म्हणाले की, विजया मेहता - एक महान व्यक्तिमत्व! विजया मेहता यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. भारताने आजवर निर्माण केलेल्या सर्वोत्कृष्ट नाट्य प्रतिभावंतांपैकी एक, एक प्रतिभावान चित्रपट निर्माते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एक अद्भुत माणूस. आपला मुद्दा पुढे मांडताना, त्या ज्येष्ठ अभिनेत्याने लिहिले, "मला 'राव साहेब' आणि 'पेस्तनजी'मध्ये विजयबाईंसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. तोपर्यंत मी काही चित्रपट केले होते आणि मला वाटत होते की मला अभिनयाबद्दल काहीतरी कळले आहे. पण त्यांच्यासोबतच्या प्रत्येक तालमीने मला आठवण करून दिली की ही कला खरोखर किती विशाल आहे. त्यांच्या विद्वत्तेपुढे, मानवी स्वभावाच्या त्यांच्या जाणिवेपुढे आणि त्यांच्या प्रचंड संवेदनशीलतेपुढे, मी आनंदाने पुन्हा एकदा विद्यार्थी बनलो. त्यांनी आपले ज्ञान कधीही लादले नाही. त्यांनी ते उज्वल केले. त्यांनी कधीही आवाज चढवला नाही. त्यांनी तुमचे मापदंड उंचावले. त्यांची शिस्त कृपेत, त्यांचा स्नेह नम्रतेत आणि त्यांचे तेज साधेपणात सामावलेले होते.
शबाना आझमी यांनी लिहिलंय की, "जेव्हा तुम्ही अशा कलाकारांबद्दल बोलता जे केवळ अभिनय करत नाहीत, तर एका कला प्रकाराला नवीन ओळख देतात. तेव्हा #विजयामेहता हे नाव सर्वात आधी मनात येते. एक दूरदर्शी व्यक्तिमत्व, ज्यांनी आपल्या जिज्ञासेने आणि निर्भय सर्जनशीलतेने भारतीय रंगभूमीला बदलून टाकले, त्यांनी अभिनेते, दिग्दर्शक आणि नाट्यप्रेमींच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरणा दिली. त्यांचे कार्य केवळ रंगमंचापुरते मर्यादित नव्हते; ते सत्य, माणुसकी आणि कथाकथनाच्या अफाट सामर्थ्याबद्दल होते.