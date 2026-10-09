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नाना पाटेकरांसोबत घातपाताचा संशय? गोवा पोलिसांनी सुरु केला तपास; पंचनामा, शवविच्छेदन आणि...

पहाटेच्या सुमारास नाना पाटेकर त्यांच्या राहत्या घरामध्ये बेशुद्धावस्थेत आढळून आल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि पाऊण तासाने मृत घोषित केलं गेलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 09, 2026, 09:04 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 09:41 AM IST
नाना पाटेकरांसोबत घातपाताचा संशय? गोवा पोलिसांनी सुरु केला तपास; पंचनामा, शवविच्छेदन आणि...
Image Credit: पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केलाय (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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नाना पाटेकरांसोबत घातपाताचा संशय? गोवा पोलिसांनी सुरु केला तपास; पंचनामा, शवविच्छेदन आणि...
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